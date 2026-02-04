scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स ने अपने छोटे भाई को घर से निकाला, एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद लिया फैसला

जेफरी एपस्टीन से जुड़े नए आपत्तिजनक दस्तावेज सामने आने के बाद ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने बड़ा एक्शन लिया है. प्रिंस एंड्रयू को विंडसर स्थित रॉयल लॉज छोड़ना पड़ा. यह कदम राजशाही की छवि बचाने और यौन शोषण पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के तौर पर देखा जा रहा है.

Advertisement
X
एपस्टीन फाइल्स मे प्रिंस एंड्रयू की आपत्तिजनक फोटो सामने आई है. (Photo: Reuters)
एपस्टीन फाइल्स मे प्रिंस एंड्रयू की आपत्तिजनक फोटो सामने आई है. (Photo: Reuters)

जेफरी एपस्टीन फाइल्स में सामने आए नए और गंभीर खुलासों के बाद ब्रिटेन की राजशाही में एक बार फिर भूचाल आ गया है. किंग चार्ल्स के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू उर्फ एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर को विंडसर एस्टेट स्थित अपने आलीशान घर रॉयल लॉज से बाहर कर दिया गया है. शाही सूत्रों के हवाले से बुधवार को यह जानकारी सामने आई.

करीब 30 कमरों वाले जॉर्जियन शैली के इस बंगले में प्रिंस एंड्रयू कई दशकों से रह रहे थे. रिपोर्ट के मुताबिक, वह यहां और समय तक रुकना चाहते थे, लेकिन एपस्टीन से जुड़े नए आपत्तिजनक दस्तावेज सामने आने के बाद उन पर दबाव बढ़ गया. सोमवार रात वह अंधेरे में चुपचाप विंडसर से निकले और उन्हें किंग चार्ल्स की नॉरफॉक स्थित सैंड्रिंघम एस्टेट में एक कॉटेज में शिफ्ट कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: 'मुझे अपनी शादी...', बिल गेट्स के खिलाफ एपस्टीन फाइलों पर पूर्व पत्नी ने क्या कहा?

सम्बंधित ख़बरें

Donald trump threatens to sue trevor noah over epsteins island joke
'मेरे वकील पहुंच रहे हैं...' कॉमेडियन को ट्रंप की चेतावनी, अब क्या होगा?
इस मामले पर एलन मस्क ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.
'मुझे अपनी शादी...', बिल गेट्स के खिलाफ एपस्टीन फाइलों पर पूर्व पत्नी ने क्या कहा?
Dunia Aajtak
एपस्टीन को लेकर पोलैंड के PM का बड़ा बयान, देखें दुनिया आजतक
British Prime Minister Keir Starmer, right, talks with Britain’s then ambassador to the United States Peter Mandelson
75000 डॉलर में एपस्टीन को भेज दी सरकारी फाइल! इस ब्रिटिश नेता को लेकर चौंकाने वाले खुलासे
kaaba-kiswa-why-epstein-files-mention-sparked-discussion-latest
एपस्टीन फाइल्स से चर्चा में काबा का ‘किस्वा’, जानिए क्यों जुड़ी है दुनियाभर के मुस्लिमों की आस्था

हाल के दिनों में प्रिंस एंड्रयू को विंडसर में घुड़सवारी करते हुए देखा गया था, लेकिन अब वह वहां नियमित रूप से नजर नहीं आएंगे. शाही सूत्रों के अनुसार, संक्रमण काल पूरा करने के लिए वह कुछ हफ्तों तक कभी-कभार विंडसर लौट सकते हैं.

Advertisement

अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी नई एपस्टीन फाइल्स के बाद ब्रिटेन की थेम्स वैली पुलिस ने एंड्रयू के खिलाफ एक नए आरोप की समीक्षा शुरू कर दी है. हालांकि, प्रिंस एंड्रयू लगातार किसी भी तरह की गलत हरकत से इनकार करते रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 75000 डॉलर में एपस्टीन को भेज दी सरकारी फाइल! ब्रिटेन के इस बड़े नेता को लेकर चौंकाने वाले खुलासे

गौरतलब है कि 2019 में एपस्टीन मामले के चलते उन्हें सभी शाही जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था. इसके तीन साल बाद उन्होंने वर्जीनिया जिउफ्रे द्वारा दायर यौन शोषण के मुकदमे को सेटल किया था, हालांकि उन्होंने आरोपों को कभी स्वीकार नहीं किया.

पिछले साल एपस्टीन फाइल्स के और दस्तावेज सामने आने के बाद किंग चार्ल्स ने अक्टूबर में राजशाही की छवि को बचाने के लिए कड़ा कदम उठाया. उन्होंने प्रिंस एंड्रयू से 'प्रिंस' की उपाधि छीन ली और रॉयल लॉज खाली कराने का फैसला किया. किंग चार्ल्स ने साफ कहा कि उनकी संवेदनाएं यौन शोषण पीड़ितों के साथ हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement