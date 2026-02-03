scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'दुनिया को जल्द मिलेगी अच्छी खबर...', रूस-यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का आया बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शांति प्रयासों में प्रभावी ढंग से काम कर रही है और जल्द ही दुनिया को युद्ध विराम की अच्छी खबर मिल सकती है.

Advertisement
X
रूस-यूक्रन संघर्ष विराम पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. (File Photo: Reuters)
रूस-यूक्रन संघर्ष विराम पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. (File Photo: Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब चार साल से चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर एक बड़ी उम्मीद जगाई है. ट्रंप ने संकेत दिए कि उनकी सरकार के शांति प्रयास रंग ला रहे हैं और जल्द ही दुनिया को इस मोर्चे पर कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रही है.

ट्रंप का ये बयान उस समय आया है जब हाल ही में पुतिन ने ट्रंप के कहने पर यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने के लिए 7 दिनों के अस्थायी युद्धविराम पर सहमति दी थी. 

सम्बंधित ख़बरें

The announcement by Trump on a social media account sent Gift Nifty soaring nearly 600 points. At 11.45 IST, Gift Nifty was still trading 543 points, or 2.16 per cent, higher at 25,679.
50% से सीधे 18% पर आया अमेरिकी टैरिफ, PM मोदी से ट्रंप की फोन पर बात और ऐसे डन हो गई India-US ट्रेड डील
Donald Trump Shares India Today Cover on Truth Social
ट्रंप ने पोस्ट किया India Today मैगजीन का कवर, जानें व्हाइट हाउस तक कैसे पहुंची फोटो
Donald Trump appointed his confidant Sergio Gor as US ambassador to India
'भारत पर 18% ही होगा फाइनल टैरिफ...', आजतक पर अमेरिकी राजदूत ने बताई इनसाइड स्टोरी
Jairam Ramesh
'ट्रंप-निर्भरता....' अमेरिकी टैरिफ घटने के ऐलान पर कांग्रेस ने ली चुटकी
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, भारत के लिए आयात शुल्क घटाकर 18% किया गया

जल्द मिल सकती है अच्छी खबर

ट्रंप ने पहली बार इतने खुले तौर पर युद्ध विराम या शांति समझौते की संभावना जताई है. उन्होंने विश्वास के साथ कहा, 'मुझे लगता है कि हम यूक्रेन और रूस के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. पहली बार मैं ये कह रहा हूं. हमें शायद जल्द ही कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है.'

लगभग चार साल से जारी रूस-युक्रेन संघर्ष

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'विशेष सैन्य अभियान' के नाम पर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया था. देखते ही देखते ये संघर्ष दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे भीषण युद्ध बन गया. इस संघर्ष ने ना सिर्फ मानवीय संकट पैदा किया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया. ईंधन और अनाज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी.

वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वो सत्ता में आते ही 24 घंटे में रूस-यूक्रेन का संघर्ष रुकवा देंगे. हालांकि अब तक ऐसा नहीं हो सका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement