रियाद के बाद अब दम्माम एयरपोर्ट पर हूतियों का बड़ा हमला, सऊदी अरब में गहराया उड़ान संकट

सऊदी अरब में हवाई अड्डों को निशाना बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए घातक हमलों के ठीक बाद, रविवार देर शाम को सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (दम्माम) भी एक नए हमले का शिकार हो गया. यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है.

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सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एयरपोर्ट को निशाना बनाए जाने की पुष्टि की है. अधिकारियों के मुताबिक, एयरपोर्ट की सुविधाओं को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और सुरक्षा जांच जारी है. फिलहाल, नुकसान की वास्तविक स्थिति और किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं दी गई है.

इससे पहले शनिवार को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में सऊदी अधिकारियों ने शुरुआत में 1 अमेरिकी समेत 12 लोगों की मौत और 300 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी दी थी. बाद में भारतीय दूतावास ने बताया कि हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या 13 हो गई. घायलों की संख्या 300 से अधिक बताई गई.

रविवार को रियाद एयरपोर्ट के टर्मिनल-4 को भी एक अज्ञात प्रक्षेपास्त्र से निशाना बनाए जाने की खबर आई. सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के मुताबिक, इस घटना के बाद आग लग गई. अधिकारियों ने नुकसान का आकलन शुरू किया और एयरपोर्ट के आसपास एक क्रूज मिसाइल को रोकने का दावा भी किया.

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एयरलाइंस और यात्रियों को हूतियों की चेतावनी

हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया सारे ने एक टेलीविज़न संबोधन में रियाद हमले की जिम्मेदारी लेते हुए चेतावनी दी थी कि जब तक सऊदी अरब यमन में अपनी 'आक्रामकता' बंद नहीं करता, तब तक "और भी बदतर हालात देखने को मिलेंगे."

समाचार एजेंसी अनादोलु के मुताबिक, हूतियों ने दम्माम एयरपोर्ट के अलावा रियाद एयरपोर्ट और सऊदी अरब की प्रमुख ऊर्जा सुविधाओं पर हमले करने का दावा भी किया है. इन दावों की सभी स्वतंत्र विवरणों से पुष्टि होना अभी बाकी है.

हवाई अड्डों पर हमलों की घटनाएं सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सामने आई हैं. सऊदी अरब ने हाल के हफ्तों में यमन में अपनी सैन्य कार्रवाई तेज की है और वहां की सरकारी सेनाओं का समर्थन किया है.

हूती-नियंत्रित विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि सऊदी अरब ने यमन में सैन्य कार्रवाई और हस्तक्षेप बंद नहीं किया, तो जवाबी हमले और तेज किए जा सकते हैं. हूतियों ने पिछले 24 घंटों में यमन पर 124 हवाई हमले किए जाने का आरोप भी लगाया है. यह आंकड़ा हूती पक्ष का दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है.

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दम्माम एयरपोर्ट पर नुकसान का आकलन जारी

दम्माम सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत का प्रमुख शहर है और तेल एवं गैस उद्योग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है. यहां स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र का एक प्रमुख हवाई संपर्क केंद्र है. रियाद के बाद दम्माम एयरपोर्ट को निशाना बनाए जाने की पुष्टि से सऊदी अरब के नागरिक विमानन ढांचे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. फिलहाल दम्माम एयरपोर्ट पर नुकसान, हताहतों और उड़ानों पर पड़े प्रभाव को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.

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