scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मां दुर्गा के सामने फूट-फूटकर रोए सांसद कल्याण बनर्जी, सोशल मीडिया पर Video वायरल

श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी महाष्टमी के अवसर पर संधि पूजा के दौरान मां दुर्गा की आराधना करते हुए भावुक हो गए. श्रीरामपुर के गंगादर्शन आवासन में आयोजित पूजा के दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. उन्होंने संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करते हुए मां दुर्गा से सभी के कल्याण और मंगल की कामना की.

Advertisement
X
हर साल दुर्गा पूजा में कल्याण बनर्जी के भावुक होने की तस्वीरें सामने आती हैं. (Photo- ITG)
हर साल दुर्गा पूजा में कल्याण बनर्जी के भावुक होने की तस्वीरें सामने आती हैं. (Photo- ITG)

पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी एक बार फिर मां दुर्गा की आराधना के दौरान भावुक हो गए. महाष्टमी के पावन अवसर पर संधि पूजा करते समय उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना करते हुए कल्याण बनर्जी इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए. इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा से सभी के कल्याण, सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की.

हर साल दुर्गा पूजा के दौरान मां की आराधना करते हुए कल्याण बनर्जी के भावुक होने की तस्वीरें सामने आती हैं. इस साल भी महाष्टमी के दिन ऐसा ही नजारा सामने आया. हालांकि, इस बार वह आरएमएस मैदान में आयोजित दुर्गा पूजा में शामिल होने के बजाय अपने आवासीय परिसर में आयोजित पूजा में पहुंचे. श्रीरामपुर के गंगादर्शन आवासन में संधि पूजा के दौरान वह पूरी तरह मां दुर्गा की भक्ति में लीन नजर आए.

यहां देखें पूरा वीडियो-

सम्बंधित ख़बरें

Mamata Banerjee.
महुआ मोइत्रा से हुमायूं कबीर तक... रेजीनगर में ये होंगे ममता के स्टार प्रचार
Kalyan Banerjee
TMC सांसद कल्याण बनर्जी मॉनसून सत्र से हुए सस्पेंड
TMC MP Kalyan Banerjee
कल्याण बनर्जी की TMC की बागी महिला सांसद पर अभद्र टिप्पणी, सस्पेंड
कल्याण बनर्जी ने लगभग 23 मिनट तक भाषण दिया, ममता बनर्जी ने उनको रुकने को कहा था (फाइल फोटो- पीटीआई)
कल्याण के 'ज्यादा बोलने' पर चिढ़ीं ममता बनर्जी! मंच पर तीखी बहस
Mamata Banerjee tmc
TMC विवाद: चुनाव आयोग से बोला ममता गुट- बागियों का दावा पूरी तरह फर्जी

मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के सामने बैठकर सांसद ने संस्कृत के श्लोक का उच्चारण किया. इस दौरान उनकी भावनाएं उमड़ पड़ीं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. प्रार्थना करते हुए उन्होंने मां से कहा, 'मां, मुझे सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, ज्ञान दो और भक्ति दो.' उनकी इस प्रार्थना और भावुक अंदाज ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा.

Advertisement

बता दें कि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा एक बड़ा पर्व भी है. वहीं संधि पूजा दुर्गा पूजा के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक मानी जाती है. महाष्टमी और महानवमी की संधि बेला में होने वाली इस पूजा का धार्मिक महत्व है. इस दौरान श्रद्धालु मां दुर्गा की विशेष आराधना करते हैं और सुख, शांति, समृद्धि तथा परिवार और समाज के कल्याण की कामना करते हैं.

(Input: Partha Raha)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    10,000mAh बैटरी वाला Redmi फोन आ रहा है, 165Hz स्क्रीन और गेमिंग चिप भी मिलेगी |
    'घायलों के लिए एयर एंबुलेंस...', सिंधिया के साथ ग्वालियर के अस्पताल पहुंचे CM मोहन यादव का ऐलान, बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा |
    फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन से बढ़ी चिंता, PM सेबेस्टियन लेकोर्नू ने कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाने को कहा |
    वोटर लिस्ट में गड़बड़ी-विरोध प्रदर्शनों पर सोमनाथ भारती और BJP नेता में बहस, देखें |
    मुंबई में फिर से अंडरवर्ल्ड का सॉफ्ट टारगेट बन रहा बॉलीवुड? साहिल के साथ देखें दंगल |
    लॉरेंस से पूछताछ में फंसा कानूनी पेच! टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में अब क्या करेगी मुंबई पुलिस |
    समुद्र की 6 KM गहराई में मिले 11 हजार से ज्यादा नए वायरस |
    JNU में 17 दिन से भूख हड़ताल, CPM सांसद ने राष्ट्रपति-शिक्षा मंत्री से की दखल की मांग |
    झांसी में 9वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, चाचा बोले- जबरन शादी और भगाकर ले जाने का दबाव, भाई से भी मारपीट |
    'तू मेरा टाइगर, तू बच गया', हमले के बाद राकेश बेदी ने बढ़ाया हौसला, बोले- बॉलीवुड में डर
    Advertisement