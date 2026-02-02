बंगाल में SIR: पीड़ित परिवारों के साथ CEC से मिलने चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गईं हैं. उनके साथ 13 परिवारों के सदस्यों भी हैं जो कथित तौर पर SIR प्रक्रिया से प्रभावित हैं. ये समूह उन लोगों की शिकायतों को लेकर आयोग पहुंचा है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए या जिन्होंने दबाव में अपनी जान गंवाई. वहीं, इस घटनाक्रम को देखते हुए चुनाव आयोग के बाहर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है.
ममता बनर्जी के साथ सीईसी से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक बनर्जी समेत SIR से प्रभावित 13 परिवारों के सदस्य भी शामिल हैं. ममता के साथ सीईसी से मिलने जो 13 जो लोग पहुंचे हैं, उनमें पांच ऐसे मतदाता हैं, जिन्हें मृत घोषित कर. उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. इन लोगों में पांच ऐसे परिवार के सदस्य हैं, जिनकी SIR नोटिस मिलने के बाद मौत हो गई थी. इसके अलावा 3 ऐसे परिवारों के सदस्य भी मौजूद हैं जिनके घर के बीएलओ (BLO) की कथित तौर पर काम के दबाव के कारण जान चली गई. ममता का कहना है कि वह इन सभी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली पहुंची हैं.
SIR प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण:TMC
टीएमसी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण, मनमानी, भेदभावपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित है, जिसके कारण मतदाताओं के अधिकार छीने जा रहे हैं. इसी को लेकर मुख्यमंत्री और अभिषेक बनर्जी ने इन प्रभावित परिवारों को साथ लेकर चुनाव आयोग पहुंचकर अपनी गंभीर चिंताओं को दर्ज करा रहे हैं.
140-150 लोगों की मौत: ममता का दावा
ममता बनर्जी ने पहले ही कई बार आरोप लगाया है कि SIR के कारण राज्य में डर और तनाव की स्थिति पैदा हुई, जिससे कम से कम 140-150 लोगों की मौत हो चुकी है.
उन्होंने कहा कि कई लोगों को गलत तरीके से मृत घोषित कर उनकी नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, ताकि उनके मताधिकार छीने जा सकें.
मुख्यमंत्री ने दिल्ली पहुंचने पर बंगाल भवन में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि वे बंगालियों पर दबाव डाल रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में भी दी थी चुनौती
इससे पहले ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है, जिसमें चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ करने के नाम पर वैध मतदाताओं को वंचित करने की साजिश है, खासकर अल्पसंख्यक और गरीब वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है.