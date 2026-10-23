यूपी MLC की 11 सीटों पर वोटिंग, जानिए कितने प्रतिशत हुआ मतदान

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान खत्म हो गया. सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चली वोटिंग में कुल 152 प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई. कहीं शिक्षक सीटों पर ज्यादा वोट पड़े, तो कहीं स्नातक सीटों पर मतदान का आंकड़ा कम रहा. अब 27 अक्टूबर को मतगणना होगी, जिसके बाद इन सीटों के नतीजे सामने आएंगे.

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इस चुनाव में 5 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों पर मतदान हुआ. ये 11 सीटें कौन-कौन सी हैं, पहले इसे समझ लेते हैं.

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटें

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 6 सीटें

लखनऊ शिक्षक सीट

वाराणसी शिक्षक सीट

आगरा शिक्षक सीट

मेरठ शिक्षक सीट

बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट

गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट

इन निर्वाचन क्षेत्रों में कई जिलों के मतदाता शामिल हैं. इसी वजह से एक ही सीट के लिए अलग-अलग जिलों में मतदान हुआ. अब जानते हैं कि आपके दिए आंकड़ों

कहां कितना मतदान हुआ?

वाराणसी में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 35.04 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 66.72 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

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चंदौली में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 43.38 प्रतिशत, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 71.70 प्रतिशत मतदान हुआ. जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग और एसपी आकाश पटेल ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया.

बलिया में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 66.06 प्रतिशत मतदान हुआ. यहां 3,244 मतदाताओं ने वोट डाला, जिनमें 2,499 पुरुष और 745 महिलाएं शामिल थीं. वहीं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 40.67 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. इस श्रेणी में 11,738 मतदाताओं ने वोट डाला, जिनमें 8,895 पुरुष और 2,843 महिलाएं थीं.

इन जिलों में भी दर्ज हुआ मतदान

सहारनपुर: स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 36.14 प्रतिशत और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 63.13 प्रतिशत मतदान.

बलरामपुर: गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिले के सभी 10 बूथों पर मतदान हुआ. जिले में 89.31 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई.

बुलंदशहर: शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 61.22 प्रतिशत और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 39 प्रतिशत मतदान.

पीलीभीत: बरेली-मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में शाम 4 बजे तक 61.73 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

सिद्धार्थनगर: गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 76.86 प्रतिशत मतदान.

गोंडा: गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 76.90 प्रतिशत मतदान.

कौशांबी: इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 44.58 प्रतिशत मतदान.

रायबरेली: लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 40.23 प्रतिशत और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 63.14 प्रतिशत मतदान.

सोनभद्र: वाराणसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 50.46 प्रतिशत और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 75.48 प्रतिशत मतदान.

अयोध्या: गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 78.37 प्रतिशत मतदान.

27 अक्टूबर को आएंगे नतीजे

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विधान परिषद की इन 11 सीटों के लिए मतदान पूरा होने के बाद अब मतगणना का इंतजार है. वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को होगी. इसके बाद साफ हो जाएगा कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की इन सीटों पर किस उम्मीदवार को जीत मिली है.

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