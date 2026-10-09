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'सुजाता से कराओ शादी वरना...' बागपत में रूठी प्रेमिका को मनाने मोबाइल टावर पर चढ़ा सिरफिरा प्रेमी!

बागपत में फिल्म ‘शोले’ का मशहूर सीन उस वक्त हकीकत में नजर आया, जब रूठी प्रेमिका को मनाने के लिए एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. फर्क सिर्फ इतना था कि यहां वीरू की जगह विशाल था, पानी की टंकी की जगह मोबाइल टावर और बसंती की जगह सुजाता. फिल्मी अंदाज में युवक की मांग भी वही थी- प्रेमिका से शादी. घंटों चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने किसी तरह युवक को नीचे उतारा और दोनों के बीच बातचीत कराई.

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बागपत पुलिस ने प्रेमी को टावर से नीचे उतारा (Photo- ITG)
बागपत पुलिस ने प्रेमी को टावर से नीचे उतारा (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में विशाल नाम का युवक अपनी रूठी प्रेमिका सुजाता से शादी करने की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. गुजरात की कंपनी में साथ काम करने के दौरान दोनों लिव-इन में रहते थे, लेकिन शादी की समय-सीमा को लेकर हुए विवाद के बाद प्रेमिका बागपत स्थित अपनी बहन के घर चली आई थी. प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार करने पर विशाल बामनौली पहुंचा और गांव का ध्यान खींचने के लिए टावर पर चढ़ गया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची डायल-112 पुलिस ने मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा. 

गुजरात में काम के दौरान हुआ था प्यार

बता दें कि बलिया जिले के तिवारीके मिल्की गांव का रहने वाला विशाल और बिजनौर की सुजाता गुजरात की एक कंपनी में साथ काम करते थे. वहीं दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे. कुछ समय बाद सुजाता वापस लौटकर बागपत के आदमपुर गांव में अपनी बहन के पास रहने लगी. विशाल चाहता था कि सुजाता उसके साथ वापस चले, लेकिन शादी की तारीख को लेकर दोनों के बीच विवाद खड़ा हो गया.

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बहन की शादी की बात पर हुआ था विवाद

सुजाता जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, जबकि विशाल की शर्त थी कि वह पहले अपनी बहन की शादी करेगा और उसके बाद सुजाता से विवाह करेगा. इसी बात से नाराज होकर सुजाता ने शादी से इनकार कर दिया और उसे लौटने को कह दिया. प्रेमिका को मनाने बागपत पहुंचे विशाल की जब बातचीत से बात नहीं बनी, तो उसने सीधे मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया.

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पुलिस के दखल के बाद बनी बात

टावर पर युवक के चढ़ने से मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जुट गई. पुलिस ने काफी देर तक विशाल को समझाया और सुरक्षित नीचे उतारा. इसके बाद पुलिस ने सुजाता से उसकी बातचीत कराई, जहां सहमति बनी कि विशाल पहले अपनी बहन की शादी कराएगा और फिर दोनों शादी करेंगे. इसके बाद पुलिस ने उसे समझा-बुझाकर बलिया भेज दिया.

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