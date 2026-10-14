scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेठी में स्मृति ईरानी के आवास का बदला नाम, अब 'माधव भवन' के नाम से होगी पहचान

अमेठी की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के गौरीगंज स्थित आवास को नया नाम मिला है. मेदन मवई में बने उनके घर के मुख्य द्वार पर अब 'माधव भवन' का बोर्ड लगाया गया है. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इस आवास का निर्माण कराया गया था. राकेश प्रताप सिंह के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के बाद स्मृति ईरानी के यहां पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है.

Advertisement
X
2024 चुनाव के दौरान बनवाया था घर.(Photo: Abhishek Kumar Tripathi/ITG)
2024 चुनाव के दौरान बनवाया था घर.(Photo: Abhishek Kumar Tripathi/ITG)

उत्तर प्रदेश के अमेठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद स्मृति ईरानी के आवास को नया नाम दिया गया है. गौरीगंज क्षेत्र के मेदन मवई में स्थित उनका घर अब 'माधव भवन' के नाम से जाना जाएगा. आवास के मुख्य द्वार के सामने इस नाम का बोर्ड भी लगा दिया गया है. घर का नाम बदले जाने के बाद यह चर्चा में आ गया है.

स्मृति ईरानी ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मेदन मवई में अपने इस आवास का निर्माण कराया था. इसी दौरान उन्होंने गृह प्रवेश भी किया था. इसके बाद उन्होंने इसी घर से अमेठी लोकसभा सीट का चुनाव लड़ा था. अब उनके आवास को 'माधव भवन' नाम दिया गया है.

यह भी पढ़ें: 'अमेठी में जो अपने दम पर चुनाव तक नहीं लड़ सकता, वो शहंशाह बनने चला...', राहुल पर स्मृति ईरानी का निशाना

सम्बंधित ख़बरें

abhay singh bjp joining
'कमल' के रंग में रंगे सपा के तीन नेता, चुनाव से पहले अखिलेश को झटका
Rakesh Pratap Singh, expelled from the SP, and BJP leader Chandra Prakash Matiyari (Photo: ITG)
राकेश प्रताप सिंह के BJP में शामिल होने से पहले पूर्व MLA का बड़ा बयान
rakesh singh abhay singh vinod chaturvedi join bjp amethi
राकेश-अभय-विनोद का शक्ति प्रदर्शन... बदलेगा अवध से बुंदेलखंड तक का माहौल?
हादसे के बाद पुलिस जांच में जुटी.(Photo: Representational)
रेलवे स्टेशन के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, 3 युवकों की मौत
Amethi Minor Rape Case (Representative image)
अमेठी में नाबालिग के साथ बंदूक की नोक पर रेप, आरोपी फरार

गौरीगंज के मेदन मवई में बना यह घर अमेठी में स्मृति ईरानी का आवास है. मुख्य द्वार पर नया नाम लिखे जाने के बाद इसकी पहचान अब माधव भवन के रूप में होगी. हालांकि, आवास का नाम बदलने के पीछे की वजह को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

राकेश प्रताप सिंह के कार्यक्रम में शामिल होने की चर्चा

Advertisement

बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी आज राकेश प्रताप सिंह के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं. इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद उनके अपने आवास पर जाने की भी संभावना जताई जा रही है.

फिलहाल, मेदन मवई स्थित उनके घर के बाहर 'माधव भवन' का बोर्ड लगाए जाने की वजह से आवास चर्चा में है. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बनवाया गया यह घर अब नए नाम से जाना जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कार्ट ने तय की पंचायत चुनाव की डेडलाइन, अब यूपी सरकार के पास ये दो विकल्प |
    IND vs WI 4th T20I Live Score: थोड़ी देर में होगा टॉस, क्या वैभव को मिलेगा मौका |
    आग बाकी है... टीम इंड‍िया से बाहर 34 साल के बैटर ने द‍िखाया दम, रणजी में जड़े 155 रन |
    'तारिक रहमान को भारत आने से परहेज क्यों?' BRICS में शामिल न होने पर भड़कीं शेख हसीना |
    Bihari Khatai Mircha Recipe: हरी मिर्च-अमचूर से बनाएं बिहारी खटाई मिर्चा, दाल-चावल के साथ लगेगा जबरदस्त, 5 मिनट में होगा तैयार |
    पीएम मोदी हापुड़ से करेंगे मिशन-2027 का आगाज, चौधरी चरण सिंह के बहाने 136 सीट साधने का प्लान |
    सिर्फ 1200 रुपये में पानी की टंकी हो जाएगी स्मार्ट, मोटर चालू-बंद करने की टेंशन खत्म! |
    'पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा', CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के प्रकाश राज, बोले- डरे क्यों हो? |
    Gen Z Jobs: Gen Z नौकरी छोड़ना चाहता है, तो क्या वो काम से भाग रहा है? समझिए करियर माइंडसेट |
    विराट कोहली ने LinkedIn पर क्या लिखा? प्रोफाइल की खूब हो रही चर्चा
    Advertisement