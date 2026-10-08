राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत, भाई श्रीपाल बोले- 15 साल बाद सुनी जाएगी बात, 1200 सिनेमा घरों में रिलीज होनी थी फिल्म

राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद उनके परिवार को बड़ी राहत और उम्मीद नजर आ रही है. लंबे समय से चले आ रहे लेनदेन के विवाद में राजपाल यादव के बड़े भाई श्रीपाल यादव ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब उनकी बात को आगे सुना जाएगा. उन्होंने कहा कि अदालत के निर्देश के मुताबिक दो करोड़ रुपये जमा कर दिए गए हैं और बाकी रकम भी जल्द जमा कर दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में श्रीपाल यादव ने कहा कि आज का घटनाक्रम उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है. उनका कहना था कि अभी तक उनकी बात कभी नहीं सुनी गई, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी बात सुनेगा और उन्हें न्याय मिलेगा.

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श्रीपाल यादव ने कहा कि अदालत ने दो करोड़ रुपये जमा करने को कहा था और वह रकम जमा कर दी गई है. उन्होंने कहा कि जो रकम बाकी बची है, उसे भी जल्द जमा कर दिया जाएगा. इसके बाद उनकी सुनवाई होगी और उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा और वह दोबारा अपनी स्थिति में वापसी कर सकेंगे. श्रीपाल यादव ने कहा कि परिवार की काफी बदनामी हुई है और उनके मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए था. श्रीपाल यादव ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि लंबे समय तक किसी इज्जतदार व्यक्ति की इज्जत पर कीचड़ उछाला जाए तो उस परेशानी को समझना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि परिवार ने 15 से 16 साल तक प्रताड़ना झेली है.

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दो करोड़ रुपये जमा किए, बाकी रकम भी जल्द देने की बात

उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति करोड़ों रुपये के इवेंट करने वाला हो और हर समय उसे इस बात की चिंता रहे कि कब जेल हो जाएगी और कब जेल जाना पड़ेगा, तो उसके लिए यह बेहद मुश्किल स्थिति होती है. उनका कहना था कि उनकी बात को लंबे समय तक नहीं सुना गया. श्रीपाल यादव ने कहा कि मीडिया में भी यह बताया गया कि पैसा उधार लिया गया था, जबकि उनका दावा है कि पैसा उधार लिया ही नहीं गया था. उनके मुताबिक पैसा फिल्म में लगाया गया था, उसमें निवेश किया गया था और हिस्सेदारी की गई थी.

श्रीपाल यादव ने बातचीत के दौरान उस समय की बात भी बताई जब फिल्म में पैसा लगाए जाने की चर्चा हुई थी. उनके मुताबिक उनसे कहा गया था कि सामने वाला पक्ष हजारों करोड़ रुपये का आदमी है और 5-10 करोड़ रुपये उसके लिए बड़ी रकम नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उनसे यह भी कहा गया था कि पैसा फिल्म में लगाया जाएगा और सबसे पहले निवेश करने वाले व्यक्ति का पैसा वापस किया जाएगा. इसके बाद उनका पैसा लिया जाएगा. श्रीपाल यादव के मुताबिक परिवार को इसी भरोसे के साथ फिल्म से जुड़े निवेश की जानकारी दी गई थी. उन्होंने कहा कि फिल्म में पैसा लगाया गया, निवेश किया गया और हिस्सेदारी की गई. लेकिन बाद में क्या हुआ, यह उन्हें पूरी तरह मालूम नहीं है.

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श्रीपाल यादव ने फिल्म की रिलीज को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि उनके भाई राजपाल यादव के मुताबिक फिल्म करीब 1200 सिनेमा घरों में रिलीज होनी थी. लेकिन फिल्म एक या दो सिनेमा घरों में भी रिलीज नहीं हो पाई. उन्होंने बताया कि फिल्म का म्यूजिक रिलीज हो गया था. इसके बाद फिल्म की रिलीज से पहले स्टे लगा दिया गया. उनका कहना है कि इसके बाद फिल्म रिलीज नहीं हो सकी. उन्होंने कहा कि इससे जो नुकसान हुआ, उसका असर परिवार को लंबे समय तक झेलना पड़ा. श्रीपाल यादव ने कहा कि अगर फिल्म तय तरीके से रिलीज होती तो स्थिति अलग हो सकती थी, लेकिन रिलीज रुकने के बाद पूरा मामला और मुश्किल हो गया.

श्रीपाल यादव ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि पैसा उधार नहीं लिया गया था. उनका कहना था कि पैसा फिल्म में लगाया गया था और उसमें निवेश तथा हिस्सेदारी थी. उन्होंने कहा कि अगर पैसा उधार लिया गया होता तो उसे वापस किया जा सकता था, लेकिन जब पैसा उधार लिया ही नहीं गया तो उसे उधार के तौर पर वापस करने का सवाल कैसे उठता है. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि बाद में क्या किया गया, लेकिन उनके सामने यही बात रखी गई थी कि पैसा फिल्म में लगेगा और पहले निवेश करने वाले व्यक्ति का पैसा वापस किया जाएगा.

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अब अदालत में अपनी बात रखने का भरोसा

श्रीपाल यादव ने कहा कि अब उन्हें सबसे बड़ी उम्मीद इस बात से है कि उनकी बात अदालत में सुनी जाएगी. उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को बाकी रकम जमा करने के बाद उनकी सुनवाई होगी और उन्हें पूरा भरोसा है कि न्यायालय उन्हें न्याय देगा. उन्होंने कहा कि वह अपनी बात अदालत के सामने रखेंगे और उन्हें न्यायालय पर पूरा विश्वास है. उनके मुताबिक लंबे समय से चली आ रही परेशानी के बाद अब पहली बार उन्हें लगा है कि उनकी बात भी सुनी जाएगी. श्रीपाल यादव ने कहा कि परिवार को उम्मीद है कि वह फिर से वापसी कर सकेगा. उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से परिवार की बदनामी हुई, वह नहीं होना चाहिए था. फिलहाल, 15 से 16 साल से चली आ रही कथित प्रताड़ना के बाद राजपाल यादव के बड़े भाई श्रीपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से उम्मीद जगी है. दो करोड़ रुपये जमा किए जाने और बाकी रकम जमा करने की बात के बाद अब परिवार को भरोसा है कि अदालत में उनकी बात सुनी जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा.

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