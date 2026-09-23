तीन बहनों का इकलौता भाई, स्कूटी मलबे पर उछली और चली गई जान... नवरात्रि में होनी थी शादी

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क निर्माण के दौरान पड़े मलबे की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया. नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कॉलोनी में सोमवार देर रात 32 वर्षीय अर्जुन स्कूटी से होटल जा रहे थे. वह खुद होटल के मालिक थे. इसी दौरान निर्माणाधीन सड़क पर पड़े मलबे के ढेर पर उनकी स्कूटी चढ़ गई और उछलकर करीब 10 फीट दूर ईंट-पत्थरों पर जा गिरी.

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हादसे में अर्जुन के सिर में गंभीर चोट आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी भिजवाया. घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लिखापढ़ी की कार्रवाई पूरी कर शव परिवार को सौंप दिया.

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हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अर्जुन की स्कूटी मलबे के ढेर पर चढ़कर उछलती और दूर जाकर गिरती दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि अर्जुन तीन बहनों के इकलौते भाई थे और नवरात्रों में उनकी शादी होने वाली थी.

सोसाइटी अध्यक्ष ने निर्माण एजेंसियों से की अपील

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गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष पवन छाबड़ा ने बताया कि कॉलोनी में सड़क निर्माण का काम चल रहा था और उसका मलबा सड़क पर पड़ा था. रात अधिक होने के कारण वहां अंधेरा था. इसी दौरान एक्टिवा सवार युवक मलबे की वजह से गिर गया और सिर में चोट लगने से उसकी तत्काल मौत हो गई.

पवन छाबड़ा ने कहा कि निर्माण कार्य करने वालों को सड़क के बीच में मलबा नहीं छोड़ना चाहिए. आने-जाने वालों की सुविधा के लिए निर्माण सामग्री को सड़क के किनारे व्यवस्थित तरीके से रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि शहर में कहीं भी निजी या अन्य निर्माण कार्य हो, वहां सड़क पर रोड़ी, रेत या अन्य सामग्री नहीं फैली होनी चाहिए.

उन्होंने बताया कि तेज रफ्तार स्कूटर और बाइक सवार ऐसी सामग्री पर अचानक फिसलकर गिर सकते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है. उन्होंने निर्माण कार्य से जुड़े लोगों से इस तरह के हादसे रोकने के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील की.

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