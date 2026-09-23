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मुखर्जी नगर में तैयारी से लेकर हैकिंग नेटवर्क तक... जानिए कैसे BA पास 'Devil' बन गया ऑनलाइन परीक्षाओं का 'मास्टर हैकर'

SSC GD Exam Hacking Case: नोएडा में SSC GD परीक्षा हैक करने वाला 'Devil' उर्फ अरुण कुमार दिल्ली से गिरफ्तार. STF ने बरामद किए 11 रास्पबेरी पाई और मॉडिफाइड TFT डिवाइस. पढ़ें हैकिंग गिरोह की पूरी रिपोर्ट.

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SSC GD से लेकर नर्सिंग परीक्षा तक धांधली का आरोप.(Photo:ITG)
SSC GD से लेकर नर्सिंग परीक्षा तक धांधली का आरोप.(Photo:ITG)

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में SSC GD कांस्टेबल ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने वाले सॉल्वर गैंग के एक और आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान अरुण कुमार उर्फ ‘Devil’ के रूप में हुई है. एसटीएफ के मुताबिक, आरोपी सर्वर हैक करने और परीक्षा में अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को परीक्षा केंद्र के बाहर से कंट्रोल कराने में शामिल था. आरोपी को 22 सितंबर 2026 की शाम दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से गिरफ्तार किया गया.

एसटीएफ के अनुसार, यह कार्रवाई थाना नॉलेज पार्क में दर्ज मुकदमा संख्या 104/2026 की जांच के दौरान की गई. इस मामले में ग्रेटर नोएडा स्थित बालाजी डिजिटल जोन में SSC GD कांस्टेबल ऑनलाइन परीक्षा के दौरान प्रॉक्सी सर्वर के जरिए नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ था. इससे पहले एसटीएफ ने मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप चौहान और हैकर अमित राणा समेत सात आरोपियों को 50 लाख रुपये नकद और प्रॉक्सी सर्वर सहित अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया था.

जांच के दौरान एसटीएफ को पता चला कि हैकर अमित राणा और ‘Devil’ ने परीक्षा के सर्वर की सोर्स फाइल को डिकोड कर उसमें जरूरी बदलाव किए थे. इसके बाद प्रॉक्सी सर्वर के जरिए परीक्षा में नकल कराना और अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को परीक्षा केंद्र के बाहर से कंट्रोल करना संभव हुआ. जांच में ‘Devil’ की पहचान दिल्ली के शाहबाद डेरी निवासी अरुण कुमार के रूप में हुई, जिसके बाद एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

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एसटीएफ की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी उम्र करीब 30 साल है और वह बीए पास है. उसने आईटीआई जहांगीरपुरी से कंप्यूटर फंडामेंटल का एक साल का कोर्स किया था. एसटीएफ के मुताबिक, वर्ष 2019 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान वह मनोज नाम के व्यक्ति के संपर्क में आया. इसी दौरान उसने ऑनलाइन परीक्षाओं में स्क्रीन उठाने और हैकिंग का काम सीखा.

इसके बाद आरोपी धीरे-धीरे सर्वर हैकिंग में माहिर हो गया और Modified TFT तैयार कर परीक्षा में धांधली करने लगा. एसटीएफ के मुताबिक, वह ‘Devil’ नाम से हैकिंग की दुनिया में सक्रिय था. उसके संपर्क में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में परीक्षा धांधली करने वाले लोग आए.

STF के मुताबिक, वर्ष 2024 में सीतापुर में नर्सिंग स्टाफ ऑफिसर की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली के मामले में भी अरुण कुमार उर्फ Devil का नाम सामने आया था. उस मामले में थाना तालगांव में मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच में आरोप है कि अरुण ने मुख्य आरोपी उत्कर्ष को परीक्षा में धांधली के लिए प्रॉक्सी सर्वर लगाने और उसे रीबूट करने वाला सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव के जरिए उपलब्ध कराया था.

पूछताछ में एसटीएफ को यह भी जानकारी मिली कि अप्रैल-मई 2026 में आयोजित SSC GD कांस्टेबल ऑनलाइन परीक्षा में हैकर अमित कुमार को अरुण कुमार उर्फ Devil ने कुछ महत्वपूर्ण फाइलें डिक्रिप्ट करके दी थीं. एसटीएफ के अनुसार, दोनों हैकरों ने मिलकर ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की थी, जिसके जरिए क्लाइंट कंप्यूटर को प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट किया गया और परीक्षा में धांधली की गई.

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STF के मुताबिक, इस मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. आरोपियों की निशानदेही पर परीक्षा में धांधली के लिए इस्तेमाल किए गए बड़ी संख्या में Modified TFT और Raspberry Pi डिवाइस सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं.

भारी मात्रा में हाई-टेक हैकिंग उपकरण बरामद

एसटीएफ ने अरुण कुमार की निशानदेही पर परीक्षा केंद्र में रिमोट एक्सेस और स्क्रीन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई हाई-टेक मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं:- 

12 खुली हुई (Modified) TFT स्क्रीन

11 Raspberry Pi डिवाइस

14 HDMI Video Capture डिवाइस

08 VGA Switch और 04 VGA to HDTV एडॉप्टर

09 USB Type-C एडॉप्टर व 13 HDTV VGA एडॉप्टर

09 TP-Link USB Bluetooth डोंगल

02 लैपटॉप और 01 Hand Held Metal Detector

01 ब्रॉडबैंड डिवाइस और 02 आयरन सोल्डर मशीन

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