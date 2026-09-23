एक जमीन, दो रजिस्ट्री और फिर बवाल... दरभंगा में खूब चले लाठी-डंडे, 8-10 राउंड गोलियां भी चली

बिहार के दरभंगा में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ. पहले दोनों तरफ से लाठी-डंडे चले और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई. पुलिस के मुताबिक करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गईं. इस दौरान विजय भगत नाम के एक व्यक्ति के गले और कंधे के पास गोली लग गई. गंभीर हालत में उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (DMCH) में भर्ती कराया गया है.

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घटना विशनपुर थाना क्षेत्र की पंचोभ पंचायत में हुई. बताया जा रहा है कि एक विवादित जमीन की घेराबंदी की जा रही थी. इसी दौरान दूसरा पक्ष वहां पहुंचा और इसका विरोध करने लगा. देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. लाठी-डंडे चलने के बाद फायरिंग होने लगी. इस पूरी घटना के कुछ हिस्से वहां लगे CCTV कैमरों में भी कैद हुए हैं.

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CCTV फुटेज में दर्जनभर से अधिक लोग लाठी-डंडे लेकर आते दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोग वहां खड़ी बाइक को तोड़ते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा ऑफिसनुमा बंद कमरे पर भी लाठी-डंडों से हमला किया गया. जिस जमीन की घेराबंदी की जा रही थी, वहां बनाई गई दीवार को भी लोगों ने गिरा दिया. घटना के बाद वहां काम कर रहे मजदूर मौके से भाग गए.

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पुलिस पहुंची तो फरार मिले दोनों पक्ष

घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस एक के बाद एक मौके पर पहुंची. पुलिस बल के पहुंचने तक दोनों पक्ष वहां से फरार हो चुके थे. पुलिस ने घटनास्थल की जांच की, लेकिन मौके से गोली के खाली खोखे बरामद नहीं हुए. इसके बावजूद फायरिंग में विजय भगत के घायल होने की पुष्टि पुलिस ने की है.

दरभंगा सदर के SDPO एस.के. सुमन ने बताया कि जमीन विवाद में गोली चली है और एक व्यक्ति के गले के पास गोली लगी है. घायल का इलाज चल रहा है. उन्होंने करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग की बात कही. SDPO के मुताबिक अभी तक दोनों पक्षों में से किसी ने भी पुलिस को लिखित आवेदन नहीं दिया है.

पुलिस अब घायल विजय भगत के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रही है. SDPO ने कहा कि घटनास्थल से मिले CCTV फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की जाएगी और पहचान होने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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एक ही जमीन की दो लोगों को रजिस्ट्री का दावा

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में विवाद की वजह एक ही जमीन को दो अलग-अलग लोगों के नाम रजिस्ट्री किया जाना सामने आया है. एक पक्ष जमीन की घेराबंदी कर रहा था, तभी दूसरा पक्ष उसे रोकने पहुंचा. इसी दौरान कहासुनी बढ़ी और मारपीट के बाद गोलियां चलने लगीं.

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पुलिस ने यह भी बताया कि गोली लगने से घायल विजय भगत का आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस की जानकारी के अनुसार वह जमीन की खरीद-फरोख्त में बिचौलिए की भूमिका में था. फिलहाल घायल का बयान इस मामले में अहम माना जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

विजय भगत के भाई सौरभ ने बताया कि वे लोग सैदनगर में एक दुकान पर बैठे हुए थे. इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां आए और बिना किसी बातचीत के सीधे विजय भगत को गोली मारकर फरार हो गए. सौरभ के मुताबिक गोली कंधे के पास लगी है और फिलहाल विजय की हालत ठीक है. परिवार के लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे हैं.

दरभंगा AIIMS के पास जमीन के बढ़े दाम

घटनास्थल के ठीक बगल में दरभंगा एम्स का निर्माण किया जा रहा है. स्थानीय स्तर पर बताया जा रहा है कि एम्स निर्माण की घोषणा के बाद इस इलाके में जमीन की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है. इसके बाद से यह क्षेत्र जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों की नजर में आ गया है.

जमीन की बढ़ती कीमतों के बीच इलाके में भू-माफिया से जुड़े विवादों की घटनाएं भी बढ़ने की बात सामने आ रही है. इसी क्रम में पंचोभ पंचायत में जमीन की घेराबंदी को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और घायल के बयान के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.

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घटना के बाद इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है. पुलिस दोनों पक्षों की भूमिका की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि फुटेज से पहचान होने के बाद अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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