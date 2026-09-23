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श्रुति हासन 40 की उम्र में भी क्यों हैं सिंगल? शादी को लेकर कही बड़ी बात

श्रुति हासन ने 40 साल की उम्र में सिंगल रहने और शादी को लेकर अपनी सोच शेयर की. उन्होंने बताया कि वह एक बार शादी करने के बहुत करीब थी, लेकिन उन्हें शादी में होने वाली कागजी प्रक्रिया बिल्कुल पसंद नहीं है.

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शादी को लेकर श्रुति ने तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram)
शादी को लेकर श्रुति ने तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram)

एक्ट्रेस और सिंगर श्रुति हासन अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बातें करती हैं. हाल ही में वह सोहा अली खान के पॉडकास्ट में गेस्ट बनकर पहुंचीं, जहां उन्होंने एक्टिंग से लेकर शादी के मुद्दों पर अपनी बात रखी.

श्रुति 40 साल की उम्र में भी सिंगल है. ऐसे में जब उनसे शादी को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने बताया कि एक समय में वह शादी करने के बहुत करीब पहुंच गई थीं, लेकिन इसके बावजूद शादी को लेकर उनकी सोच में कोई खास बदलाव नहीं आया.

शादी को लेकर एक्ट्रेस ने कही ये बात

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श्रुति ने शादी को लेकर कहा कि वह शादी के खिलाफ नहीं हैं. उन्हें पार्टनरशिप पसंद है, लेकिन वह खुद को शादी जैसे सामाजिक ढांचे में कैद करना नहीं चाहती हैं. यह विचार उनका खुद का है, ना की उन्होंने किसी के दबाव में आकर लिया है.

उन्होंने शादी को लेकर कहा, 'मुझे अच्छा लगता है कि मैं और मेरा पार्टनर हर दिन एक-दूसरे को चुनें, लेकिन सिर्फ कागजी कानूनी प्रक्रिया की वजह से नहीं. यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है, बाकी मुझे शादी से कोई खास डर नहीं है. मैं शादी करने के काफी करीब पहुंच चुकी थी और जब बात आगे बढ़ी, तब भी मुझे इससे ज्यादा डर नहीं लगा.'

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श्रुति को शादी में होने वाली कागजी प्रक्रिया और जरूरत से ज्यादा का खर्च पसंद नहीं हैं. एक्ट्रेस का कहना है कि शादी में खर्च होने वाली बड़ी रकम को जरूरतमंद या चैरिटी में दे देना चाहिए.

उन्होंने बातचीत के दौरान मां बनने को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उन्हें मां बनना पसंद है और वह भविष्य में मां बनना भी चाहती हैं. वह एक बच्चे को गोद लेने के बारे में भी सोच रही हैं.

श्रुति हासन आर्टिस्ट शांतनु हजारिका के साथ रिलेशनशिप में थी. वह शांतनु के साथ करीब चार साल रिश्ते में रही. 2024 में दोनों के अलग होने की खबर सामने आई. इसके बाद श्रुति ने अपने काम पर फोकस करने की बात कही.

अगर श्रुति हासन के वर्कफ्रंट की बात की जाए तो वह हाल ही में रजनीकांत की फिल्म 'कुली' में नजर आई थी. ये फिल्म लोकेश कनकराज के निर्देशन में बनी थी. फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, उपेंद्र, सौबिन शाहिर और सत्यराज जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में थे. 

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