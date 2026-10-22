मौत की सजा पा चुकी मुस्कान की बेटी राधा के लिए आगे आया मुंबई का फैजान, पढ़ाई से शादी तक का खर्च उठाने का किया वादा

मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में मौत की सजा पाने वाली मुस्कान की बेटी के भविष्य को लेकर अब एक नया मोड़ सामने आया है. मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने बच्ची की परवरिश का पूरा खर्च उठाने की इच्छा जताई है. वह मेरठ पहुंचे और जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे से मुलाकात कर बच्ची के लालन-पालन की जिम्मेदारी निभाने का वादा किया. फैजान का कहना है कि बच्ची की पढ़ाई, इलाज, कपड़ों और भविष्य में शादी तक का खर्च उठाने के लिए वह तैयार हैं. उन्होंने इस संबंध में जिला जज की अदालत में आवेदन देकर अनुमति भी मांगी है.

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फैजान का कहना है कि बच्ची को उस अपराध की सजा नहीं मिलनी चाहिए, जिससे उसका कोई लेना-देना नहीं है. फैजान ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य बच्ची को गोद लेने का नहीं, बल्कि उसकी परवरिश और जरूरतों का खर्च उठाने का है. हालांकि, उनकी इस पहल पर अंतिम निर्णय संबंधित कानूनी प्रक्रिया और सक्षम अधिकारियों के फैसले के बाद ही हो सकेगा.

मां को फांसी की सजा, बेटी के भविष्य की चिंता

मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड लंबे समय तक देशभर में चर्चा का विषय बना रहा. इस मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. हत्याकांड की भयावहता के साथ-साथ अब मुस्कान की बेटी का भविष्य भी चर्चा के केंद्र में है. जेल में बंद रहने के दौरान मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया था. अब मां को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद बच्ची की देखभाल, शिक्षा और भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच मुंबई के फैजान अंसारी ने बच्ची की जिम्मेदारी निभाने की इच्छा जाहिर की है. फैजान का कहना है कि बच्ची की जिंदगी को सामान्य दिशा देने के लिए उसकी बुनियादी जरूरतों से लेकर शिक्षा और इलाज तक का खर्च उठाया जा सकता है. उनका मानना है कि किसी अपराध के लिए बच्चे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. बच्ची का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए और उसकी पढ़ाई-लिखाई पर किसी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए.

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अदालत में आवेदन देकर मांगी अनुमति

फैजान अंसारी बुधवार को मेरठ पहुंचे और जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मुस्कान की बेटी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी लेने की अपनी इच्छा जाहिर की. फैजान ने बताया कि वह इस संबंध में अदालत में लिखित आवेदन भी दे चुके हैं. उन्होंने बच्ची की शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े और भविष्य में शादी तक का खर्च उठाने की बात कही है. हालांकि, केवल इच्छा जताने या आवेदन देने से बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी अपने आप किसी को नहीं मिल जाती. इसके लिए लागू कानून, बच्ची के सर्वोत्तम हित और संबंधित अधिकारियों की प्रक्रिया के अनुसार फैसला लिया जाना जरूरी होगा.

पहले भी मदद के लिए सामने आने का किया दावा

फैजान अंसारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और ब्रांड प्रमोशन का काम करते हैं. उन्होंने बताया कि इससे पहले वह अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में घायल ऑटो चालक की मदद कर चुके हैं. फैजान ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े हमले के मामले में एक पीड़ित की मदद करने की बात भी कही है. अब मेरठ पहुंचकर मुस्कान की बेटी की परवरिश का खर्च उठाने की इच्छा जताने के बाद फैजान की यह पहल सौरभ हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम का नया पहलू बन गई है. हालांकि, बच्ची की देखभाल को लेकर उनकी भूमिका क्या होगी, यह आगे की कानूनी प्रक्रिया से ही स्पष्ट हो सकेगा.

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क्या बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी ले पाएंगे फैजान?

सबसे अहम सवाल यही है कि मुस्कान की बेटी के भविष्य की व्यवस्था कैसे होगी. फैजान अंसारी ने आर्थिक सहायता देने की इच्छा जाहिर करते हुए अदालत से अनुमति मांगी है. लेकिन बच्ची की देखभाल किसके जिम्मे होगी, उसकी शिक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की जाएगी और फैजान की पेशकश को किस रूप में स्वीकार किया जा सकता है इन सवालों का जवाब संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही मिल सकेगा.

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