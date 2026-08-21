यूपी: शराब के पैसे नहीं मिले तो ट्रेन के आगे खड़ा हो गया बेटा, मां ने धक्का देकर बचाया, खुद गंवाई जान

Uttar Pradesh News: भदोही के कोतवाली क्षेत्र स्थित इंदिरा मिल रेलवे क्रॉसिंग पर देर शाम 46 वर्षीय शिव कुमारी की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. चकभुइंधार गांव की रहने वाली महिला अपने 20 वर्षीय शराबी बेटे विशाल राजभर को आत्महत्या करने से बचा रही थी. शराब खरीदने के लिए पैसे न मिलने पर बहस के बाद विशाल ने ट्रेन के आगे कूदने की धमकी दी और रेलवे ट्रैक की तरफ भागा. मां ने ट्रैक पर पहुंचकर विशाल को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद ट्रेन की चपेट में आ गईं. पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है.

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अस्पताल के बाहर पैसे के लिए हुई थी बहस

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, शिव कुमारी अपनी बड़ी बेटी पुष्पा राजभर से मिलने एक प्राइवेट नर्सिंग होम गई थीं, जिसने हाल ही में बेटे को जन्म दिया था. साथ गए विशाल ने शराब के लिए मां से पैसे मांगे. मना करने पर बहस हुई और वह ट्रेन के आगे कूदने भाग निकला.

बेटे को धक्का देकर बचाया, खुद गंवाई जान

रेलवे ट्रैक पर आ रही ट्रेन के सामने विशाल खड़ा था. शिव कुमारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे ट्रैक से दूर धकेल दिया. इस हादसे में विशाल घायल हो गया, जिसे वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, जबकि मां की मौके पर ही मौत हो गई.

शराब के नशे में पहुंचे रिश्तेदार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. कोतवाली एसएचओ शैलेश कुमार राय के अनुसार, मृतका के कई रिश्तेदार शराब के नशे में पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने समझा-बुझाकर घर वापस भेजा.

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