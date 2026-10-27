चाय में नींद की गोलियां, फिर लाखों के गहने गायब, स्पोर्ट्स कारोबारी की मां को बेहोश कर नौकरानी फरार

मेरठ की डिफेंस कॉलोनी में सोमवार दोपहर एक उद्योगपति के घर चोरी की वारदात सामने आई. आरोप है कि घर में काम करने वाली नौकरानी ने स्पोर्ट्स कारोबारी आशुतोष भल्ला की मां को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दीं. उनके बेहोश होने के बाद नौकरानी तिजोरी में रखे लाखों रुपये के जेवर लेकर फरार हो गई. करीब दो घंटे बाद जब परिवार को शक हुआ और कमरे में जाकर देखा गया तो रेखा भल्ला बेहोश मिलीं और तिजोरी खुली हुई थी. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने आरोपी नौकरानी की तलाश के लिए चार टीमें गठित की हैं.

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यह मामला मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र की डिफेंस कॉलोनी का है. यहां कोठी नंबर ए-12 में स्पोर्ट्स कारोबारी और उद्योगपति आशुतोष भल्ला अपने परिवार के साथ रहते हैं. बताया गया है कि उनके घर के पास ही सांसद अरुण गोविल की कोठी है. परिवार के घर में हुई इस वारदात के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है. जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की रहने वाली रोशनी पिछले करीब एक साल से आशुतोष भल्ला के घर में नौकरानी के रूप में काम कर रही थी. सोमवार को घर में आशुतोष भल्ला की मां रेखा भल्ला और परिवार के दो बच्चे मौजूद थे. इसी दौरान दोपहर में चोरी की वारदात को अंजाम दिए जाने का आरोप है.



चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाने का आरोप

परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार दोपहर करीब दो बजे रोशनी ने रेखा भल्ला को चाय दी. आरोप है कि चाय में नींद की गोलियां मिलाई गई थीं. चाय पीने के बाद रेखा भल्ला बेहोश हो गईं. इसके बाद नौकरानी ने कमरे में रखी तिजोरी खोल ली और उसमें रखे लाखों रुपये के जेवरात लेकर फरार हो गई. परिवार को शुरुआत में इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि घर में क्या हुआ है. रेखा भल्ला कमरे में ही थीं. जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आईं तो घर के सदस्यों को चिंता हुई. करीब दो घंटे बाद परिवार के लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो वह बेहोशी की हालत में पड़ी थीं.

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कमरे में रेखा भल्ला को बेहोश देखकर परिवार के लोग घबरा गए. इसी दौरान उनकी नजर तिजोरी पर पड़ी, जो खुली हुई थी. जांच करने पर पता चला कि उसमें रखे लाखों रुपये के जेवर गायब हैं. इसके बाद परिवार को नौकरानी पर शक हुआ और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. रेखा भल्ला को तत्काल उपचार के लिए जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिवार के लिए एक तरफ उनकी तबीयत चिंता का विषय थी, तो दूसरी तरफ घर से जेवर गायब होने की घटना ने मुश्किल बढ़ा दी. पुलिस अब इस मामले में आरोपी नौकरानी की भूमिका और चोरी से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है.

वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी. एसपी देहात मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई. पुलिस आरोपी रोशनी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. उसकी तलाश दिल्ली समेत अन्य संभावित स्थानों पर भी की जा रही है. पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की हैं. जांच के दौरान घर के आसपास की गतिविधियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस को आरोपी के बारे में कुछ जानकारियां मिलने की बात भी सामने आई है, जिनके आधार पर तलाश आगे बढ़ाई जा रही है.

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पुलिस की जांच जारी, आधिकारिक बयान का इंतजार

इस मामले में अभी पुलिस की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पुलिस का ध्यान आरोपी नौकरानी की तलाश और घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाने पर है. चाय में नींद की गोलियां मिलाने, रेखा भल्ला को बेहोश करने और लाखों के जेवर चोरी करने के आरोपों की जांच की जा रही है. फिलहाल, पुलिस की चार टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही हैं. जांच पूरी होने और पुलिस की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही वारदात से जुड़ी अन्य बातें स्पष्ट हो सकेंगी.



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