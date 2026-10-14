scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुस्कान की ख्वाहिश... बस एक बार बेटी से मिलवा दीजिए, सजा सुनाए जाने से पहले जताई इच्छा

मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए बेचैन है. करीब डेढ़ साल से जेल में बंद मुस्कान से अब तक कोई परिजन मिलने नहीं आया. वह अधिकारियों से अनुरोध कर रही है कि बड़ी बेटी से सिर्फ एक बार मिलवा दीजिए.

Advertisement
X
मुस्कान की बड़ी बेटी कहां रहती है, किसी को भी नहीं है जानकारी. (File Photo: ITG)
मुस्कान की बड़ी बेटी कहां रहती है, किसी को भी नहीं है जानकारी. (File Photo: ITG)

मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान और साहिल पर सजा का फैसला आज आएगा. लेकिन उससे पहले मुस्कान अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए चिट्ठी लिख सकती है. करीब डेढ़ साल से जेल में बंद मुस्कान से अब तक कोई भी परिजन मिलने नहीं आया है. वह अपनी करीब 6 से साढ़े 6 साल की बेटी से मिलना चाहती है, लेकिन बेटी भी उससे मिलने को तैयार नहीं है. जेल प्रशासन ने मुस्कान को परिजनों को पत्र लिखने का विकल्प दिया है, ताकि मुलाकात का रास्ता निकल सके.

वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुस्कान की जेल में जिंदगी और उसकी बेटी से मिलने की इच्छा को लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मुस्कान से मिलने के लिए अब तक कोई नहीं आया है. जेल प्रशासन के पास उसकी बड़ी बेटी का पता या संपर्क नंबर भी नहीं है. ऐसे में मुस्कान को सलाह दी गई है कि वह जेल मैनुअल के तहत परिजनों को पत्र लिखकर उनसे संपर्क करने की कोशिश करे.

जेल में बदली मुस्कान की जिंदगी
जेल अधीक्षक के मुताबिक जेल आने के शुरुआती दिनों में मुस्कान को ड्रग्स की लत छुड़ाने में काफी परेशानी हुई थी. इसमें तीन से चार महीने का समय लगा. वहीं, साहिल से मिलने के लिए शुरुआत में उसकी नानी आती थीं और बाद में उसका भाई भी मिलने आने लगा.

सम्बंधित ख़बरें

Saahil and Muskan, accused in Saurabh murder case (Photo- ITG)
नीले ड्रम कांड में कल सजा, मुस्कान को किसकी याद सता रही है?
Anaya Bangar
नई राह, चेहरे पर मुस्कान... अनाया का गोल्फ कोर्स में दिखा नया अंदाज
Chargesheet in Muskan Sharma Murder case
घर में इमरान कर रहा था चाकू से वार, दिग्विजय बाहर कर रहा था इंतजार
Uproar over pregnant woman's death at hospital; allegations of negligence in treatment
डिलीवरी के दौरान गर्भवती की मौत, 11 यूनिट ब्लड भी नहीं बचा सका जान
नशीली कॉफी के बाद पति पर चाकू से हमला, पत्नी हिरासत में
Advertisement

जेल में बंद रहने के दौरान मुस्कान की जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया. पिछले साल नवंबर में उसने जेल में एक बेटी को जन्म दिया. जेल अधीक्षक के मुताबिक, इसके बाद मुस्कान धार्मिक हो गई है.

बड़ी बेटी से मिलने की जता रही इच्छा
मुस्कान अपनी बड़ी बेटी से मिलना चाहती है और इसके लिए बार-बार इच्छा जता रही है. हालांकि, जेल अधीक्षक के अनुसार, बच्ची भी अपनी मां से नहीं मिलना चाहती. जेल प्रशासन ने मुस्कान को बताया है कि वह अपने घरवालों को पत्र लिख सकती है और उनसे बेटी से मुलाकात कराने का अनुरोध कर सकती है.

अब देखना होगा कि मुस्कान की चिट्ठी से अपनी बड़ी बेटी तक पहुंचने का रास्ता निकल पाता है या नहीं. डेढ़ साल से जेल में बंद मुस्कान की बेटी से मुलाकात की यह कोशिश इस चर्चित हत्याकांड से जुड़ा एक नया पहलू सामने लाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली के रेस्टोरेंट में लगी आग, जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे लोग, VIDEO |
    परविंदर झोटा के हत्यारे अब भी फरार, धरने पर परिवार, प्रशासन से बात करने से किया इनकार |
    रूस में हुआ प्यार, बिहार में होगी शादी! झोपड़ी में रहता है राहुल, फिर भी साथ रहने पहुंची विदेशी लड़की |
    जिस रामानंद सागर की 'रामायण' ने रचा इतिहास, उसे डिज्नी ने किया था रिजेक्ट! ललित मोदी का दावा |
    2, 5 और 10 रुपये के सिक्के बनाने में कितना खर्च आता है? |
    दिल्ली-NCR, यूपी-बिहार से पहाड़ों तक बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश-बिजली-ओले गिरने का अलर्ट |
    UPI MDR: फैसला अभी कायम है, सिर्फ उसकी घड़ी आगे खिसकी है |
    500 करोड़ के पार पहुंची अजय देवगन की दृश्यम 3, ट्यूसडे ऑफर से 12वें दिन कमाई में उछाल |
    How To Fix Kitchen Sink Leakage: सिंक के नीचे टपक रहा है पानी और सड़ने लगी है कैबिनेट? बिना प्लंबर बुलाए ₹0 में ऐसे ठीक करें लीकेज |
    ‘पहले शादी करो, फिर I Love You बोलो’, युवाओं को ओवैसी की अनूठी सलाह, बोले- मैं अब तक ‘सेट’ नहीं हुआ
    Advertisement