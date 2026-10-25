scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मथुरा: घर में घुसकर 85 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, सिर और चेहरे पर मिले चोट के निशान

मथुरा के बंगाली घाट इलाके में 85 वर्षीय सुमन चतुर्वेदी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई. वह घर में अकेली रहती थीं. उनके सिर और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं, जबकि घर के अंदर खून भी पाया गया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
घर में अकेली रह रही थी महिला.(Photo: Screengrab)
घर में अकेली रह रही थी महिला.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मथुरा में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई. वारदात थाना कोतवाली इलाके के बंगाली घाट क्षेत्र की चूना कंकड़ गली में हुई. मृतका की पहचान सुमन चतुर्वेदी, पत्नी रमेश चतुर्वेदी, के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह अपने घर में अकेली रहती थीं. रविवार सुबह अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.

घटना की जानकारी परिजनों और आसपास रहने वाले लोगों को मिली तो मौके पर भीड़ जुट गई. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर जांच की, जहां खून के निशान मिले. बुजुर्ग महिला की हत्या की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और वारदात से जुड़े सुराग जुटाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दशहरे पर 22 माह के मासूम की नरबलि की साजिश, नीमराना से अगवा कर मथुरा ले गया आरोपी, महंत की सजगता से बची जान

सम्बंधित ख़बरें

A major meeting of the community of saints in Vrindavan (Photo- ITG)
प्रेमानंद पर बयानबाजी पड़ी भारी! दिनेश फलाहारी पर संतों का एक्शन
दिल्ली से 2 दिन की छुट्टी में घूमें ये 5 जगहें (Photo- ITG)
दिल्ली से कुछ ही दूरी पर हैं ये 5 जगहें, मिलेगा घूमने-खाने का मजा
बांके बिहारी मंदिर पहुंची हाई पावर कमेटी. (Photo: Screengrab)
बांके बिहारी के प्रसाद में क्या बदलेगा? मंदिर पहुंची हाई पावर कमेटी
Most of these rail stocks also recorded heavy trading volumes during the session.
मेन लाइन से बस 60KM दूर... 79 साल बाद भी सीधी रेल नहीं, अब सर्वे शुरू
Shrikrishna birthplace-shagi eidgah dispute.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि या शाही ईदगाह विवाद में 20 नवंबर को सुनवाई

मृतका के बेटे और स्थानीय पड़ोसी हेमंत कुमार के मुताबिक, महिला के सिर पर वार कर उनकी हत्या की गई है. उन्होंने आशंका जताई कि वारदात को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया हो सकता है. हालांकि, घर से किसी सामान की लूट हुई है या हत्या के पीछे कोई दूसरा कारण है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

Advertisement

ASP आशना चौधरी ने क्या बताया?

सहायक पुलिस अधीक्षक आशना चौधरी ने बताया कि थाना कोतवाली के बंगाली घाट चौकी क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला है. उनके चेहरे और सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही घटनास्थल की जांच कर मामले से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा रहा है.

पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है, ताकि जरूरी साक्ष्य जुटाए जा सकें. जांच टीम हत्या के कारणों और वारदात में शामिल लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी या हत्या के पीछे की वजह को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मथुरा: घर में घुसकर 85 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, सिर और चेहरे पर मिले चोट के निशान |
    Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर पंचक और भद्रा, किस समय रखें चांदनी में खीर? |
    कबाड़ की दुकान में धमाके के बाद लगी भीषण आग, बुरी तरह झुलसा मालिक |
    विधायक अनंत सिंह JDU से आउट, पार्टी ने 6 साल के लिए किया निष्काषित |
    10 साल छोटी हसीना संग शादी से पहले टूटा रिश्ता, 40 के एक्टर ने ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी, क्रिकेटर को डेट कर रही EX? |
    Lahore में गुलाबी जर्सी पहनकर मैदान पर क्यों उतरी PAK क्रिकेट टीम? |
    दिल्ली NCR में बदला मौसम, बारिश के साथ गिरे ओले |
    मक्का-मदीना पर हमले से हूतियों का इनकार, कहा- सऊदी तेल ठिकानों को बनाया निशाना |
    फ्रांस में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग, 1,000 से ज्यादा गिरफ्तार |
    सरकारी खरीद में धांधली पर MP सरकार के कड़े तेवर... 392 अधिकारी-कर्मचारी नपे, 7 बर्खास्त; ठेकेदारों-सप्लायर्स पर भी एक्शन
    Advertisement