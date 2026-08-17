AI की सलाह पर 45 दिन में 20 किलो वजन घटाया, फिर ICU पहुंचा युवक; जानिए कहां हुई गलती

आजकल वजन घटाने के लिए लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं. कई लोग तो डॉक्टर या डायटिशियन की जगह एआई से ही डाइट चार्ट बनवा रहे हैं. लेकिन क्या मशीन इंसानी शरीर की सीमाओं को भी समझ सकती है? चीन का एक मामला इस सवाल का जवाब देता है. चीन में हुआ यूं कि एक 34 साल के कंटेंट क्रिएटर चेन का वजन 120 किलोग्राम तक पहुंच गया था. बढ़ते वजन से परेशान होकर उन्होंने तेजी से वजन घटाने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए उससे एआई की मदद ली

और पढ़ें

एआई के से मिले प्लान के हिसाब से उन्हें हर दिन 90 मिनट तक सीढ़ियां चढ़नी थीं. इसके अलावा, सप्ताह में दो बार दो से तीन घंटे तक बैडमिंटन खेलने की सलाह भी दी गई. हैरानी की बात यह थी कि AI ने उन्हें यह भी सुझाव दिया कि अगर कपड़े पूरी तरह पसीने से भीग जाएं, तब भी उन्हें बीच में रुकना नहीं चाहिए. ऐसा करने से ही वजन कम करने में मदद मिलेगी.

AI ने क्या डाइट बताई?

AI के बनाए डाइट प्लान में सुबह के नाश्ते में सिर्फ दो अंडे, आधा स्टीम्ड बन और एक गिलास दूध शामिल था.दोपहर के भोजन में 75 ग्राम बीफ और 75 ग्राम सब्जियां खाने की सलाह दी गई थी, जबकि रात के खाने में केवल एक कप दही शामिल था.यानी, शरीर की जरूरत की तुलना में कैलोरी की मात्रा बहुत कम कर दी गई थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: वजन घटाना है तो नाश्ते में करें ये बदलाव, तेजी से कम होगा वजन

45 दिन में 20 किलो वजन कम हो गया

चेन ने इस योजना का सख्ती से पालन किया। सिर्फ 45 दिनों में उनका वजन 20 किलोग्राम कम हो गया तेजी से वजन घटने के कारण उन्हें लगा कि AI का यह तरीका पूरी तरह सही है. लेकिन इसी दौरान उन्हें सर्दी-जुकाम हो गया। बीमारी के बावजूद उन्होंने अपनी एक्सरसाइज जारी रखी, कुछ दिनों बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराना पड़ा.

आईसीयू में कराना पड़ा भर्ती

चेन को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, डॉक्टरों के मुताबिक, उसको सेप्टिक शॉक हो गया थ. यह एक गंभीर स्थिति है, जिसमें इंफेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है और शरीर के कई अंग प्रभावित होने लगते हैं. डॉक्टरों के अनुसार, संक्रमण के कारण उनके शरीर में मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम विकसित हो गया था.डॉक्टरों का कहना था कि अगर उन्हें कुछ घंटे और देर से अस्पताल लाया जाता, तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो सकता था.

आखिर कहां हुई गलती?

आईसीयू के डॉक्टरों के मुताबिक, एआई वाले प्लान के हिसाब से चेन ने जरूरत से ज्यादा कैलोरी कम करने वाली डाइट ली थी. वह शरीर के हिसाब से ज्यादा ही एक्सरसाइज कर रहे थे. इससे उनके शरीर में पानी की कमी हो रही थी.

इससे किडनी स्टोन की समस्या बढ़ गई और यूरिन ट्रैक्ट में रुकावट पैदा हो गई, बाद में इंफेक्शन बढ़ता गया और पूरे शरीर में फैल गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: एक दिन में इतने ड्राई फ्रूट्स खाने से कम हो सकता है हाई बीपी का खतरा, हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद

क्या वजन घटाने के लिए AI पर पूरी तरह भरोसा करना सही है?

विशेषज्ञों का मानना है कि AI कैलोरी की गणना कर सकता है, लेकिन वह किसी व्यक्ति के लिए सही नहीं है.वजन घटाने के मामले में हमेशा डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए.

---- समाप्त ----