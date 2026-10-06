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बाइक रोकी, पिस्टल निकाली और स्ट्रीट डॉग को मार दी गोली, CCTV में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम

लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग को गोली मारने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बाइक सवार युवक ने सड़क पर घूम रहे कुत्ते को गोली मार दी. गोली लगने के बाद कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई. घटना CCTV में कैद हुई है. पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपी की पहचान कर रही है.

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गोली मारने की वारदात सीसीटीवी में कैद. (Photo: Screengrab)
गोली मारने की वारदात सीसीटीवी में कैद. (Photo: Screengrab)

लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में एक स्ट्रीट डॉग को बाइक सवार युवक द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. गोली लगने के बाद कुत्ता गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पते हुए उसकी मौत हो गई. पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है. मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई. बाइक सवार युवक ने रोकी गाड़ी और कुत्ते को मारी गोली बताया जा रहा है कि स्ट्रीट डॉग सड़क पर घूम रहा था.

इसी दौरान बाइक सवार एक युवक वहां पहुंचा. CCTV फुटेज में युवक के बाइक रोकने और कुत्ते को गोली मारने का घटनाक्रम कैद हुआ है. गोली लगने के बाद कुत्ता खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पते हुए उसकी मौत हो गई. CCTV में कैद हुई पूरी वारदात घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

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फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी युवक की पहचान करने में जुटी है. पुलिस इलाके में लगे अन्य CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, जिससे आरोपी तक पहुंचा जा सके. चारू मिश्रा ने थाने में दी लिखित तहरीर घटना की जानकारी मिलने के बाद चारू मिश्रा की ओर से तालकटोरा थाने में आरोपी युवक के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी पुलिस

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी पुलिस तालकटोरा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. थाना प्रभारी का कहना है कि आरोपी की पहचान कर जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा. 7 तारीख को होगा स्ट्रीट डॉग का पोस्टमार्टम वहीं, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि तालकटोरा थाने से स्ट्रीट डॉग को गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना मिली है. उन्होंने बताया कि पुलिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 तारीख को स्ट्रीट डॉग के शव का विधिवत पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

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