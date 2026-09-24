Asian Games 2026 Day 5 Live Updates, 24 September India Medal Tally: नागोया एशियन गेम्स 2026 जारी है, इसका आज (24 सितंबर) पांचवां दिन है, भारतीय टीम आज कई खेलों में अपना कमाल दिखा रही है, रोइंग में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, वहीं वुशू में भारतीय खिलाड़ी रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीता, हालांकि वह गोल्ड मेडल जीतने की दावेदार थीं.
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एशियन गेम्स 2026 में भारत के अब तक कुल मेडल
1. इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद- विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (निशानेबाजी): सिल्वर
2. इलावेनिल वलारिवन- विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): सिल्वर
3. रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (निशानेबाजी): सिल्वर
4. सुचिका तरियाल- विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा (MMA)- ब्रॉन्ज
5. रुद्रांक्ष पाटिल- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज
6. हिमांशु ढिल्लों- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): सिल्वर
7. महिला क्रिकेट टीम: गोल्ड
8. राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल- विमेंस स्कीट टीम इंवेंट (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज
9. अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेघ सिंह गिल- मेन्स स्कीट टीम इंवेंट (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज
10. जय मीणा (सॉफ्ट टेनिस) : ब्रॉन्ज
11. मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग): सिल्वर
12. भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम: ब्रॉन्ज
13. सतनाम सिंह, सलमान खान ( रोइंग, पुरुष डबल स्कल्स): ब्रॉन्ज
14. रोशिबिना देवी नाओरेम (वुशू): सिल्वर
एशियन गेम्स में गुरुवार को भारत की धमाकेदार शुरुआत हुई है, भारत ने 2 मेडल जीत लिए हैं. दिन का पहला मेडल रोइंग में आया. भारतीय रोअर्स सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों के डबल स्कल्स (M2X) में ब्रॉन्ज मेडल जीता. भारतीय जोड़ी ने नागरागावा इंटरनेशनल रेगाटा कोर्स पर 6:13.25 का समय निकाला. वहीं रोशिबिना देवी ने एशियन गेम्स में भारत को वुशू का सिल्वर मेडल दिलाया. 60 किग्रा सांडा फाइनल में उन्हें चीन की झांग शियाओयू से 0-2 से हार मिली. रोशिबिना ने फाइनल से पहले वियतनाम की 2023 वर्ल्ड चैंपियन गुयेन थी थू थुय को हराया था. यह एशियन गेम्स में उनका लगातार तीसरा पदक है.