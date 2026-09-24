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भारत के अब तक एश‍ियन गेम्स में कुल मेडल हुए 14

Posted by :- Krishan Kumar

एश‍ियन गेम्स 2026 में भारत के अब तक कुल मेडल

1. इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद- विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (निशानेबाजी): सिल्वर

2. इलावेनिल वलारिवन- विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): सिल्वर

3. रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (निशानेबाजी): सिल्वर

4. सुचिका तरियाल- विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा (MMA)- ब्रॉन्ज

5. रुद्रांक्ष पाटिल- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज

6. हिमांशु ढिल्लों- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): सिल्वर

7. महिला क्रिकेट टीम: गोल्ड

8. राइजा ढ‍िल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल- विमेंस स्कीट टीम इंवेंट (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज

9. अनंतजीत स‍िंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेघ सिंह ग‍िल- मेन्स स्कीट टीम इंवेंट (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज

10. जय मीणा (सॉफ्ट टेन‍िस) : ब्रॉन्ज

11. मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग): सिल्वर

12. भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम: ब्रॉन्ज

13. सतनाम सिंह, सलमान खान ( रोइंग, पुरुष डबल स्कल्स): ब्रॉन्ज

14. रोश‍िब‍िना देवी नाओरेम (वुशू): स‍िल्वर