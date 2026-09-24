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Asian Games 2026 Day 5 Live: एश‍ियन गेम्स में आज भारत की धमाकेदार शुरुआत, वुशू और रोइंग में आए 2 मेडल, कुल पदक हुए 14

आजतक स्पोर्ट्स डेस्क | 24 सितंबर 2026, 8:19 AM IST

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates: नागोया एश‍ियन गेम्स 2026 का आज (24 स‍ितंबर) पांचवां द‍िन है, भारतीय टीम आज कई खेलों में अपना कमाल द‍िखा रही है, 24 स‍ितंबर के अपडेट और मेडल से जुड़ी जानकारी के लिए इस पेज को र‍िफ्रेश करते रहें.

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates, 24 September India Medal Tally: Asian Games 2026 Day 5 Live Updates, 24 September India Medal Tally:

Asian Games 2026 Day 5 Live Updates, 24 September India Medal Tally: नागोया एश‍ियन गेम्स 2026 जारी है, इसका आज (24 स‍ितंबर) पांचवां द‍िन है, भारतीय टीम आज कई खेलों में अपना कमाल द‍िखा रही है, रोइंग में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, वहीं वुशू में भारतीय ख‍िलाड़ी रोश‍िब‍िना देवी ने स‍िल्वर मेडल जीता, हालांकि वह गोल्ड मेडल जीतने की दावेदार थीं. 
 

8:17 AM (6 मिनट पहले)

रोश‍िब‍िना देवी: तीन एशियन गेम्स और तीनों में मेडल, गजब की हैं ख‍िलाड़ी

Posted by :- Krishan Kumar

यह भी पढ़ें: Asian Games: रोश‍िब‍िना देवी ने फिर जीता सिल्वर, गोल्ड से चूकीं, चीन की झांग ने 10-0 से हराया

8:15 AM (8 मिनट पहले)

रोइंग में भारत को मेडल ज‍िताने वाले सलमान और सतनाम कौन हैं?

Posted by :- Krishan Kumar

यह भी पढ़ें: सेना के इन दो जवानों ने दिलाया भारत को रोइंग में ब्रॉन्ज, सतनाम स‍िंह-सलमान खान का कमाल

8:14 AM (10 मिनट पहले)

भारत के अब तक एश‍ियन गेम्स में कुल मेडल हुए 14

Posted by :- Krishan Kumar

एश‍ियन गेम्स 2026 में भारत के अब तक कुल मेडल 
1. इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद- विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (निशानेबाजी): सिल्वर
2. इलावेनिल वलारिवन- विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): सिल्वर
3. रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (निशानेबाजी): सिल्वर
4. सुचिका तरियाल- विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा (MMA)- ब्रॉन्ज
5. रुद्रांक्ष पाटिल- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज
6. हिमांशु ढिल्लों- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): सिल्वर
7. महिला क्रिकेट टीम: गोल्ड
8. राइजा ढ‍िल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल- विमेंस स्कीट टीम इंवेंट (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज 
9. अनंतजीत स‍िंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेघ सिंह ग‍िल- मेन्स स्कीट टीम इंवेंट (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज 
10. जय मीणा (सॉफ्ट टेन‍िस) : ब्रॉन्ज 
11. मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग): सिल्वर
12. भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम: ब्रॉन्ज
13. सतनाम सिंह, सलमान खान ( रोइंग, पुरुष डबल स्कल्स): ब्रॉन्ज 
14. रोश‍िब‍िना देवी नाओरेम (वुशू): स‍िल्वर

8:12 AM (11 मिनट पहले)

एश‍ियन गेम्स में 24 स‍ितंबर को भारत की धमाकेदार शुरुआत

Posted by :- Krishan Kumar

एश‍ियन गेम्स में गुरुवार को भारत की धमाकेदार शुरुआत हुई है, भारत ने 2 मेडल जीत लिए हैं. द‍िन का पहला मेडल रोइंग में आया. भारतीय रोअर्स सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों के डबल स्कल्स (M2X) में ब्रॉन्ज मेडल जीता. भारतीय जोड़ी ने नागरागावा इंटरनेशनल रेगाटा कोर्स पर 6:13.25 का समय निकाला. वहीं रोश‍िब‍िना देवी ने एशियन गेम्स में भारत को वुशू का सिल्वर मेडल दिलाया. 60 किग्रा सांडा फाइनल में उन्हें चीन की झांग शियाओयू से 0-2 से हार मिली. रोश‍िब‍िना ने फाइनल से पहले वियतनाम की 2023 वर्ल्ड चैंपियन गुयेन थी थू थुय को हराया था. यह एशियन गेम्स में उनका लगातार तीसरा पदक है.
 

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