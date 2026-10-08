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5 साल का प्यार, फिर दूसरी लड़की से सगाई... प्रेमी के इनकार से आहत युवती ने दी जान

कौशांबी में करीब पांच साल पुराने प्रेम संबंध का दुखद अंत हो गया. आरोप है कि युवक ने प्रेमिका से शादी का वादा करने के बावजूद दूसरी युवती से सगाई कर ली. जानकारी मिलने पर युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन युवक ने इनकार कर दिया. इसके बाद युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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प्रेमी गिरफ्तार.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
प्रेमी गिरफ्तार.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में करीब पांच साल पुराने प्रेम संबंध का दुखद अंत हो गया. कोखराज थाना क्षेत्र की करीब 24 वर्षीय युवती का गांव के ही नरेंद्र कुमार से प्रेम संबंध था. परिजनों के मुताबिक, दोनों चोरी-छिपे मिलते थे और शादी करने का वादा भी किया था. इसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने.

कुछ दिन पहले नरेंद्र कुमार ने किसी दूसरी युवती से सगाई कर ली. इसकी जानकारी जब प्रेमिका को हुई तो वह उसके पास पहुंची और शादी करने की बात कही. युवती ने कहा कि दोनों ने साथ जीने-मरने की कसमें खाई थीं, इसलिए वह किसी और से विवाह नहीं कर सकता. आरोप है कि नरेंद्र ने शादी से साफ इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें: शादी का वादा किया, कई बार संबंध बनाए... युवती प्रेग्नेंट हो गई तो मुकर गया आरोपी... कौशांबी में FIR दर्ज

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पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
शादी का वादा किया, संबंध बनाए, युवती प्रेग्नेंट हो गई तो मुकर गया आरोपी

परिजनों का आरोप है कि युवक ने युवती से कहा कि उसे जो करना है कर ले. कथित तौर पर उसने यह भी कहा कि जहां डूबकर मरना है मर जा या जहर खाकर मर जा. प्रेमी की इस कथित बात से आहत युवती घर पहुंची और जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.

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दूसरी जगह सगाई की जानकारी से टूटा रिश्ता

अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. परिजनों की तहरीर पर नरेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब आरोपों और घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है.

परिजनों के मुताबिक, युवती और नरेंद्र के बीच चार-पांच वर्षों से संबंध थे और वह इस रिश्ते को लेकर गंभीर थी. परिवार का आरोप है कि दोनों के बीच शादी की बात तय थी, लेकिन युवक ने दूसरी जगह सगाई कर ली. इसी बात की जानकारी मिलने के बाद युवती ने उससे विवाह करने की बात कही थी.

कौशांबी

पुलिस के मुताबिक, मामले में युवती द्वारा जहरीला पदार्थ खाने के बाद मौत होने की बात सामने आई है. आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम, दोनों के बीच संबंध और युवती के लगाए गए आरोपों से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

एडिशनल एसपी अमिता सिंह ने बताया कि कोखराज थाना क्षेत्र में युवती के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. परिजनों ने बताया कि युवती और युवक के बीच पिछले चार-पांच वर्षों से प्रेम संबंध था. युवक ने दूसरी जगह सगाई कर ली, जिसके बाद युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली.

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अधिकारी के मुताबिक परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों और आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना ने एक लंबे प्रेम संबंध के टूटने और उसके बाद सामने आए विवाद को गंभीर रूप से सामने रखा है. फिलहाल पुलिस की जांच इस बात पर केंद्रित है कि युवती ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया और घटना से पहले उसके तथा आरोपी युवक के बीच क्या बातचीत हुई थी.

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