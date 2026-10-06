scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिकानेर रेस्टोरेंट में महिला ने ऑर्डर किया नूडल्स, खाते समय मिला काला कीड़ा

गढ़मुक्तेश्वर के बीकानेर रेस्टोरेंट में नूडल्स की प्लेट में कथित तौर पर काला कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया. महिला ग्राहक का आरोप है कि शिकायत करने पर स्टाफ का व्यवहार भी ठीक नहीं रहा. महिला ने कोतवाली में शिकायत की, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थ का नमूना लिया.

Advertisement
X
खाद्य विभाग ने शिकायत पर जांच के लिए भेजा सैंपल. (Photo: ITG)
खाद्य विभाग ने शिकायत पर जांच के लिए भेजा सैंपल. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले स्थित गढ़मुक्तेश्वर के नामचीन बीकानेर रेस्टोरेंट में नूडल्स में कथित तौर पर कीड़ा मिलने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बीकानेर रेस्टोरेंट में एक महिला ने नूडल्स ऑर्डर किए थे. महिला के मुताबिक नूडल्स खाते समय उसकी 
नजर प्लेट में पड़े काले कीड़े पर गई. जिसके बाद महिला ने
इसकी शिकायत तत्काल रेस्टोरेंट के मैनेजर और स्टाफ से की.

आरोप है कि शिकायत करने के दौरान स्टाफ का व्यवहार महिला के प्रति ठीक नहीं रहा. जिसके बाद महिला ने मामले की शिकायत गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में दर्ज कराई है. मामले की शिकायत सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गढ़मुक्तेश्वर स्थित बीकानेर रेस्टोरेंट पहुंचकर निरीक्षण किया और खाद्य पदार्थ का नमूना लिया.

यह भी पढ़ें: हापुड़ में फिल्मी अंदाज में मुठभेड़, कपड़ों से भरा ट्रक लूटकर जा रहे थे बदमाश, पुलिस के रोकने पर चला दी गोलियां, फिर....

सम्बंधित ख़बरें

खाने में कॉकरोच मिलने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई (Photo ITG)
नामी रेस्टोरेंट की सब्जी में मिला कॉकरोच, छापे के बाद रसोई सील
Mumbai FDA suspends licenses of Olympia Coffee House and Nair Hospital mess over hygiene violations.
मुंबई में FDA का बड़ा एक्शन, 3 रेस्टोरेंट के लाइसेंस सस्पेंड
hapur man climbs 80 foot jio tower
UP में पत्नी को वापस बुलाने की जिद पर टावर पर चढ़ा शख्स
पति का हाईवोल्टेज ड्रामा.(Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)
VIDEO: पत्नी मायके गई तो 80 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पति, बोला- उसे बुलाओ
बदमाशों से मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पैर में गोली मारी (Photo-ANI)
कपड़ों से भरा ट्रक लूटकर भाग रहे थे बदमाश, पुलिस ने रोका तो चलाई गोली

खाद्य सुरक्षा के अधिकारी ने क्या कहा?
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त चंद्रशेखर मिश्रा ने बताया कि नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि खाद्य पदार्थ में वास्तव में क्या मिला था और खाद्य सुरक्षा मानकोंका उल्लंघन हुआ है या नहीं? प्रयोगशाला की  रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्यवाही  की जाएगी.

Advertisement

फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद रेस्टोरेंट्स में फूड की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि ऐसे रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और जनता के स्वास्थ्य खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कौशाम्बी में पर सपा नेताओं ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला, दर्ज हुई FIR |
    पिता कौशल किशोर को राज्यसभा टिकट नहीं, छलका विकास का दर्द, क्या पार्टी छोड़ेंगे? |
    सऊदी अरब को बचाने जाएगी तुर्क और पाक सेना, हूत‍ियों के खिलाफ मक्का पैक्ट एक्टिव |
    राज्यसभा की तीसरी सीट पर सपा का क्या प्लान? अखिलेश ने दिया संकेत |
    पश्चिम बंगाल उपचुनाव: रेजीनगर से MLA हुमायूं कबीर हिरासत में लिए गए |
    लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर हादसा, लेबर रूम में लगी भीषण आग |
    पुणे में MPSC छात्रों का प्रदर्शन तेज, चेयरमैन के इस्तीफे की मांग पर अड़े |
    KBC की शूटिंग बनी मुसीबत! अमिताभ बच्चन की उड़ी रातों की नींद, बताई मजबूरी |
    उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर वोटिंग, बंगाल और असम में मतदान ने पकड़ी रफ्तार |
    रणजी खेलना चाहते थे सूर्यकुमार यादव, फिर भी मुंबई टीम में नहीं मिली जगह
    Advertisement