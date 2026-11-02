scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र की कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल में लिखा DATE एंड TIME

महाराष्ट्र के ठाणे, हिंगोली और बीड समेत कई जिलों की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले. इसके बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर खाली कराकर तलाशी अभियान चलाया. शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

Advertisement
X
महाराष्ट्र के कई जिलों की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले. (Photo: ITG)
महाराष्ट्र के कई जिलों की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के कई जिलों की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. सोमवार को ठाणे, हिंगोली और बीड समेत कई जिलों की जिला अदालतों को धमकी भरे ई-मेल मिले. इसके बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर खाली करा दिए और बम निरोधक दस्ते के साथ तलाशी अभियान चलाया. शुरुआती जांच में अब तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है. साइबर पुलिस ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक, ठाणे जिला अदालत को ई-मेल के जरिए आईईडी बम धमाके की धमकी दी गई. ई-मेल में 27 नवंबर तक अदालत में विस्फोट करने की बात कही गई थी. इसके अलावा रात 9 बजकर 11 मिनट पर मेट्रो स्टेशनों पर भी बम धमाके की धमकी दी गई. पुलिस के मुताबिक, ठाणे में अदालत परिसर को दोपहर में खाली कराया गया था. ई-मेल में दोपहर 3:30 बजे बम विस्फोट होने की बात कही गई थी.

ठाणे नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने कोर्ट परिसर खाली कराया. जजों, वकीलों और अन्य कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इसके बाद डॉग स्क्वॉड और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) ने पूरे परिसर की तलाशी ली. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी के दौरान अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

सम्बंधित ख़बरें

परिवार ने कैटरिंग वाले पर लगाया बासी खाना परोसने का आरोप. (Photo: Representational )
7 फेरे, लेकिन सुहागरात नहीं... सीधे अस्पताल पहुंचे दूल्हा-दुल्हन
कस्टमर बनाकर एक व्यक्ति को पुलिस ने भेजा था. (Photo: Representational)
21 साल की युवती, 3 आदमी और फ्लैट... लातूर में पुलिस ने पकड़ा रैकेट
महाराष्ट्र में 29 अक्टूबर को दिखा बाघ का बच्चा. (Photo: Representational)
उमरेड के जंगल में जन्मा बाघ का बच्चा पेंच पहुंचा, अब रास्ते की तलाश
court order
ट्रक में पीछे से घुसी कार, मृत दंपती के परिवार को ₹1.80 करोड़ मुआवजा
बिल्डिंग से गिरने से मां-बेटे की मौत. (Photo: ITG)
'दूसरी शादी कर लेना...' बेटे को लेकर 18वीं मंजिल से कूद गई इंजीनियर की पत्नी

हिंगोली और बीड कोर्ट को भी मिली धमकी

Advertisement

हिंगोली जिला अदालत को सुबह कोर्ट खुलने के बाद बम से उड़ाने की धमकी वाला ई-मेल मिला. अदालत प्रशासन ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. इसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की जांच की. एक अधिकारी ने ई-मेल को फर्जी होने की आशंका जताई है. हिंगोली साइबर क्राइम यूनिट ने ई-मेल के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

वहीं, बीड जिला अदालत को सुबह 11 बजकर 52 मिनट पर धमकी भरा ई-मेल मिला. इसमें दोपहर 3 बजकर 11 मिनट पर बम धमाके की बात कही गई थी. इसके बाद कोर्ट परिसर खाली करा दिया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शेख समीर के मुताबिक, पुलिस, BDDS, स्थानीय अपराध शाखा (LCB) और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंचीं. परिसर में तलाशी और जांच अभियान चलाया जा रहा है.

साइबर पुलिस ई-मेल भेजने वाले की तलाश में जुटी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ई-मेल भेजने वाले का पता लगाने के लिए साइबर टीमें जांच कर रही हैं. बीड में ई-मेल के आईपी एड्रेस की भी जांच की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि यह फर्जी धमकी थी या किसी अनघोषित मॉक ड्रिल का हिस्सा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

---- समाप्त ----

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अमेरिका के फ्लोरिडा में प्राइवेट जेट क्रैश, हादसे में सभी 9 लोगों की मौत |
    'दीया मिर्जा सिखाएंगी दीवाली कैसे मनाएं', BJP नेता भड़के, BMC ने हटाया वीडियो |
    अनंत सिंह की विधायकी पर तलवार, पार्टी विरोधी गतिविधियों पर विधानसभा स्पीकर ने 7 दिन में मांगा जवाब |
    7 दिन की जगह 2 दिन में खुलेगा होर्मुज? अमेरिका से समझौते के लिए ईरान का नया प्रस्ताव |
    CM योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा, सपा पर हनला |
    देशभर की दुआएं हुईं कुबूल... मौत को मात देकर फिर मुस्कुराई पंचकूला की नन्ही परी, चाचा से वीडियो कॉल पर की बात |
    रामलीला मैदान रैली के बाद BJP का विपक्ष पर हमला, राहुल गांधी को घेरा |
    पंजाब चुनाव से पहले AAP को झटका, 3 विधायकों ने थामा BJP का दामन |
    US के डलास में हैलोवीन की रात कई जगहों पर फायरिंग, देखें दुनिया आजतक |
    Viral Jokes: एक आदमी चाबी से कान खुजा रहा था, गप्पू ने कहा कुछ ऐसा... लोटपोट हो जाएंगे आप!
    Advertisement