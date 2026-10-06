scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ज्ञानवापी वजूखाना विवाद में इलाहाबाद HC में सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित

ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने का हवाला दिया है. अब इस मामले पर 17 नवंबर के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है.

Advertisement
X
ज्ञानवापी मामले में अब 17 नवंबर को बाद सुनवाई हो सकती है. (File Photo- PTI)
ज्ञानवापी मामले में अब 17 नवंबर को बाद सुनवाई हो सकती है. (File Photo- PTI)

ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई फिलहाल टल गई है. सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से ये फैसला लिया गया है. अब इस मामले पर 17 नवंबर के बाद ही सुनवाई हो सकती है.

ये याचिका हिंदू पक्ष की ओर से राखी सिंह ने दाखिल की है. याचिका में राखी सिंह ने ज्ञानवापी के वजूखाने का वैज्ञानिक तरीके से सर्वे की मांग की है.

निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Varanasi Gyanvapi News
ज्ञानवापी में 'शिवलिंग' की पूजा की अनुमति हो, थोड़ी देर में सुप्रीम सुनवाई
Supreme Court refers Gyanvapi dispute to special Lok Adalat
ज्ञानवापी विवाद: सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पहल, अब लोक अदालत में होगी सुलह की कोशिश
जज रवि कुमार दिवाकर के फैसलों की चर्चा हो रही है (Photo: ITG)
एक जज, 3 महीने और 13 को फांसी की सजा...ज्ञानवापी केस से भी जुड़ा है नाम
protest-over-saffron-painting-on-gyanvapi-mosque
ज्ञानवापी में 'गेरुआ' पर संग्राम, मस्जिद की दीवार पर पेंटिंग से मुस्लिम पक्ष खफा
samrat chaudhary oath ceremony hearing on gyanvapi
बिहार में 'सम्राट राज', ज्ञानपावी पर सुनवाई, देखें 100 शहर 100 खबर

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि 15 मई 2022 में ज्ञानवापी परिसर के वजूखाना में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिलने का दावा किया गया था. हिंदू पक्ष इसे प्राचीन शिवलिंग बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो एक फव्वारा है.

इसके बाद, 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था. अदालत के निर्देश के बाद से वो पूरा क्षेत्र सील है और वहां किसी भी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह रोक है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ज्ञानवापी विवाद: सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पहल, हिंदू-मुस्लिम पक्षों को विशेष लोक अदालत भेजा

मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं दोनों पक्ष

विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहल पर दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की कोशिश भी की गई थी, लेकिन दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. वकीलों का मानना है कि ये कानूनी मामला बेहद नाजुक है और इसका स्थायी समाधान सिर्फ अदालत के आखिरी फैसले से ही निकल सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ज्ञानवापी वजूखाना विवाद में इलाहाबाद HC में सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित |
    'बॉस को रोस्ट करो, छुट्टी में डबल सैलरी', Gen Z फाउंडर का अनोखा ऑफिस कल्चर |
    नशे में पिता ने बेटी से की जबरदस्ती की कोशिश, विरोध में 17 वर्षीय नाबालिग ने बैट से हमला कर उतारा मौत के घाट |
    पितरों के नक्षत्र में केतु का गोचर, दिसंबर तक ये 3 राशियां रहेेंगी अमीर |
    पाकिस्तानी टीम का मैच दिखाने को भी कोई तैयार नहीं! आधी कीमत पर बेचने पड़े ब्रॉडकास्टिंग राइट्स |
    DU में प्लेसमेंट ड्राइव में 85 कंपनियां, मिलेगा 10 लाख से ज्यादा का पैकेज, जानें कौन कर सकता है आवेदन? |
    सिद्धू ने पोती का किया ग्रैंड वेलकम, लाडली की उतारी नजर, पैरों में झुकाया सिर, पत्नी संग झूमे |
    ब्रह्मांड के सबसे मायावी कण 'न्यूट्रिनो' की खोज करने वाले साइंटिस्ट को फिजिक्स को नोबेल |
    'दोस्त को बचाने में खुद गंवा दी जान': लखनऊ के इटौंजा में बाढ़ के पानी में बहे 19 साल के विमल की मौत |
    444 दिन की FD का क्रेज... मिल रहा तगड़ा ब्याज, जानें कौन सा बैंक आगे
    Advertisement