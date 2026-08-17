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गाजियाबाद: अचानक उलझा मांझा, गर्दन के साथ हड्डी तक कटी… रवि को जिसने देखा दहल गया

गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने बाइक सवार रवि राज की जान ले ली. एनएच-9 पर यूपी गेट के पास मांझा उनकी गर्दन में उलझ गया, जिससे गला और हड्डी तक कट गई. गंभीर हालत में उन्हें मैक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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रविराज, जिसकी चाइनीज मांझे से कटकर हुई मौत. (File Photo: ITG)
रविराज, जिसकी चाइनीज मांझे से कटकर हुई मौत. (File Photo: ITG)

गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस के दिन कौशांबी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने एक बाइक सवार युवक की जान ले ली. एनएच-9 पर मीडिया हाउस के पास शनिवार को मांझे की चपेट में आने से नोएडा के अकबरपुर बहरामपुर निवासी रवि राज की मौत हो गई. मांझे की धार इतनी तेज थी कि रवि की गर्दन कटने के साथ-साथ हड्डी तक भी कट गई. घटना इतनी दर्दनाक थी कि सड़क पर जा रहे लोग भी देखकर दहल गए.

रवि राज अपने साथी नरेश के साथ बाइक से एनएच-9 से गुजर रहे थे. इसी दौरान अचानक हवा में लटका चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में उलझ गया. जब  तक वह कुछ समझ पाते और खुद को मांझे से अलग कर पाते, तब तक धारदार मांझे से गर्दन और हड्डी कट चुकी थी. जिससे रवि राज गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.

गर्दन कटते ही सड़क पर मच गई अफरा-तफरी
हादसा होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रवि को अस्पताल पहुंचवाया. लेकिन तब तक उसकी जान नहीं जा चुकी थी. घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. तेज धार मांझे से गर्दन कटने के बाद बाइक सवार शख्स लहूलुहान नजर आ रहा है. उसका साथी उसकी कटी गर्दन पर कपड़ा बांध कर खून रोकने का प्रयास कर रहा है. मृतक युवक ऑनलाइन डिलीवरी का काम करता था और मूल रूप से बिहार का रहने वाला था. 

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इस दर्दनाक हादसे ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी अंकुश के दावों के बीच एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह मांझा अपनी धार और मजबूती के कारण राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और पक्षियों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है. त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों के दौरान इसके इस्तेमाल से हादसों की आशंका और बढ़ जाती है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रतिबंध के बावजूद बाजार में चाइनीज मांझा आसानी से उपलब्ध हो रहा है. लोगों ने पुलिस और प्रशासन से मांझे की बिक्री करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और इसकी अवैध बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की है. हादसे के बाद एक बार फिर यह सवाल सामने है कि प्रतिबंधित मांझा आखिर बाजार तक पहुंच कैसे रहा है और इसकी बिक्री पर निगरानी कितनी प्रभावी है.

ACP ने क्या कहा?
इंदिरापुरम के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ACP) सूर्यबली मौर्य ने बताया कि 15 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 2:00 बजे दिल्ली एक्सप्रेसवे के पास एक घायल व्यक्ति के बारे में सूचना मिली. यह जानकारी मिलते ही खोड़ा और कौशांबी पुलिस स्टेशनों के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान पता चला कि नोएडा के बेहरामपुर का रहने वाला रवि अपने दोस्त नरेश के साथ काम के सिलसिले में मोटरसाइकिल से गाज़ीपुर जा रहा था.

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नरेश ने बताया कि जब उनकी मोटरसाइकिल यूपी गेट से पहले वाले पुल पर पहुंची, तो पतंग की डोर (मांझा) से रवि का गला कट गया और वह घायल हो गया. उसे तुरंत इलाज के लिए मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. उसकी मौत की खबर मिलने पर कौशांबी पुलिस स्टेशन ने तुरंत पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई की.

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