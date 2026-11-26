उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक शादी समारोह के दौरान अचानक हंगामा हो गया. सात फेरों की तैयारी चल रही थी. तभी एक महिला पुलिसकर्मी मैरिज होम पहुंच गई. उसने दूल्हे को अपना बॉयफ्रेंड बताया और शादी पर विरोध जताया.

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महिला के इस दावे के बाद दुल्हन पक्ष ने शादी की रस्में रुकवा दीं. मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को बीच में आना पड़ा. आखिर में दोनों पक्षों के बीच थाने में समझौता हुआ. दूल्हे के परिवार ने शादी की तैयारियों पर हुआ खर्च दुल्हन पक्ष को लौटा दिया.

दरअसल, यह पूरा मामला टूंडला के स्टेशन रोड स्थित रॉयल गार्डन मैरिज होम का है. यहां 24 नवंबर को मैनपुरी के बरनाहल इलाके की एक युवती की शादी होनी थी. उसकी शादी नारखी थाना क्षेत्र के नगला रामकुंवरि जाटऊ के रहने वाले युवक से तय हुई थी. दूल्हा उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है.

शादी की रस्में चल रही थीं. परिवार और रिश्तेदार समारोह में मौजूद थे. सुबह सात फेरों की तैयारी हो रही थी. इसी दौरान एक युवती अचानक मैरिज होम पहुंच गई. उसने दूल्हे के साथ प्रेम संबंध होने का दावा किया. युवती ने शादी पर भी सवाल उठाए.

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महिला के दावे के बाद रुक गई शादी

युवती के अचानक पहुंचने से समारोह में अफरा-तफरी मच गई. दुल्हन पक्ष के लोगों ने उसकी बात सुनने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने शादी की रस्में रुकवा दीं. बताया जा रहा है कि दूल्हे पर प्रेम संबंध का दावा करने वाली युवती भी यूपी पुलिस में सिपाही है.

युवती अपना दावा करने के बाद मैरिज होम से चली गई. लेकिन तब तक शादी का माहौल बदल चुका था. सात फेरों की तैयारी के बीच ही शादी रुक गई. इसके बाद दूल्हे के परिवार में भी तनाव की स्थिति बन गई.

थाने में हुई पंचायत, लौटाया शादी का खर्च

विवाद की जानकारी मिलने पर टूंडला पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस दोनों पक्षों के कुछ लोगों को थाने ले गई. वहां दोनों परिवारों के रिश्तेदारों के बीच बातचीत हुई. काफी देर तक चली पंचायत के बाद दोनों पक्ष समझौते पर राजी हो गए.

समझौते के तहत दूल्हे के परिवार ने शादी की तैयारियों में दुल्हन पक्ष की ओर से खर्च की गई रकम वापस कर दी. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई और मामला शांत हो गया.

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पुलिस ने इस मामले में दूल्हे, दुल्हन या आरोप लगाने वाली युवती की पहचान सार्वजनिक नहीं की है. दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद पुलिस ने भी मामले को लेकर कोई और जानकारी साझा नहीं की. इस तरह जिस शादी में सात फेरे होने थे, उसका अंत थाने में हुए समझौते के साथ हो गया.

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