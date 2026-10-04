scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIDEO: रसोई में मौत बनकर बैठा था 12 फीट का 'काल' अजगर! देखते ही चीख पड़ी महिला

उत्तर प्रदेश के इटावा में धर्म नगर कॉलोनी के एक घर की रसोई में करीब 12 फीट लंबा और 25 किलो वजनी विशाल अजगर मिलने से हड़कंप मच गया. गृहणी पूनम बच्चों के लिए खाना बनाने पहुंची थीं, तभी उनकी नजर स्लैब पर बैठे अजगर पर पड़ी. जिसके बाद वह चिल्लाकर बाहर भाग गईं.

Advertisement
X
किचन के स्लैब पर बैठा अजगर. (Photo: ITG)
किचन के स्लैब पर बैठा अजगर. (Photo: ITG)

इटावा शहर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोस्टमार्टम हाउस के पीछे स्थित धर्म नगर कॉलोनी में एक घर की रसोई में 12 फीट लंबा और लगभग 25 किलो वजनी अजगर मिलने से हड़कंप मच गया. देर शाम को रसोई में काम कर रही महिला पूनम ने स्लैब पर अजगर को बैठा देखा तो चीखते हुए बाहर भागी, जिससे पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई. बताया जाता है कि रसोई में वह बच्चों के लिए खाना बनाने गई थी. स्थानीय लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना वन विभाग को दी उसके बाद रेस्क्यू टीम पहुंची.

सूचना पर वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. आशीष त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर लोगों को भयमुक्त किया. गृहणी पूनम ने बताया कि इतना विशाल अजगर मोहल्ले में कभी नहीं देखा गया. अजगर को देखकर वह बुरी तरह घबरा गई थीं, लेकिन रेस्क्यू के बाद परिवार और मोहल्ले वाले खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. पूनम के तीन छोटे बच्चे हैं, पति मजदूरी का कार्य करते हैं.

12 फीट लंबा और 25 किलो था वजन
वन्य जीव विशेषज्ञ डॉ. आशीष त्रिपाठी ने बताया कि यह अजगर पायथन मोलुरस प्रजाति का विषहीन सर्प है. इसमें विष नहीं होता, लेकिन काटने पर गैंग्रीन जैसे गंभीर इन्फेक्शन का खतरा रहता है. उन्होंने बताया कि यह 12 फुट से अधिक बड़ा और लगभग 25 किलो वजन का विशाल अजगर था, इसकी चपेट में आने से किसी को भी चोट पहुंचा सकता था.

सम्बंधित ख़बरें

Ajay Rai and Akhilesh Yadav (Photo/PTI)
'अखिलेश रायबरेली जाएंगे तो हम इटावा-सैफई जाएंगे', बोले अजय राय
itawah double murder
पत्नी को सुहागन नहीं देखना चाहता था, हत्या के बाद उतारीं दोनों पायल...
deceased, Vinay, was terrified by his wife's threats (Photo: ITG).
लव मैरिज, बेवफाई, फिर ड्रम कांड की धमकी... फंदे पर झूला बेबस पति!
मुलायम सिंह यादव के दोस्त विश्राम सिंह यादव का हुआ निधन
Vishram Singh Yadav death (Photo: ITG)
मुलायम के परम मित्र का निधन, शिवपाल ने अर्थी को दिया कंधा
Advertisement

अजगर सांप वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्राणी है, इसे मारने या नुकसान पहुंचाने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है. रेस्क्यू के बाद अजगर को सामाजिक वानिकी विभाग इटावा के दिशा-निर्देशन में फिशर वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अमृतसर में हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क ध्वस्त, AK-47 और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद |
    Singeetham Srinivasa Rao died: नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्ममेकर का निधन, 95 की उम्र में ली अंतिम सास, सदमे में परिवार |
    ऑयल टैंकर से निकले 30 से ज्यादा मवेशी... स्पीड देख गांव वालों को हुआ था शक, अंदर का नजारा देख अफसर भी चौंक गए |
    VIDEO: रसोई में मौत बनकर बैठा था 12 फीट का 'काल' अजगर! देखते ही चीख पड़ी महिला |
    घोड़ी-कार नहीं, नाव में बैठकर अपनी शादी में पहुंची दुल्हन, VIDEO वायरल  |
    3 घंटे का सफर लेकिन लग रहे 11 घंटे... कैंची धाम के जाम से सिसकती जिंदगी और बेबस पहाड़ |
    Wallnut Chutney: धनिया-पुदीना की चटनी छोड़िए, घर पर रखे अखरोट की कश्मीरी तीखी चटनी, वीकेंड पर इडली-डोसा संग मजे से खाएं |
    मां को लेकर दुबई पहुंचा 'एलियन स्टार', कभी लोग उड़ाते थे मजाक, ऐसे बदली किस्मत |
    प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर बढ़ा विवाद तो ट्रस्ट ने तोड़ी चुप्पी |
    क्रिकेट से लेकर हॉकी तक... एशियन गेम्स में हुई मेडल की बरसात, देखें भारत के पदकवीरों की पूरी लिस्ट
    Advertisement