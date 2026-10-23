बिजनौर की रुखसाना की खौफनाक प्रेम कहानी: पति और 3 बच्चों को छोड़कर आशिक संग भागी मुंबई, अब नाले में मिला सड़ा-गला शव

Uttar Pradesh News: बिजनौर के सादकपुर गांव निवासी रुखसाना जुलाई 2026 में पति और तीन बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी साकिब के साथ मुंबई चली गई थी. 26 सितंबर को वह सांताक्रुज से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जिसके बाद 18 अक्टूबर को उसका सड़ा-गला शव बांद्रा में नाले से मिला. रुखसाना के पिता ने प्रेमी साकिब पर हत्या का आरोप लगाया है. शव गांव पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच में जुटी हुई है.

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पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ मुंबई गई थी रुखसाना

बिजनौर के रेहड़ क्षेत्र स्थित गांव सादकपुर की रहने वाली रुखसाना और साकिब के बीच पहले से प्रेम संबंध थे. सामाजिक बंधनों के कारण उनकी शादी नहीं हो सकी, जिसके बाद रुखसाना का निकाह कांठ में हुआ और उसके तीन बच्चे भी हुए. लेकिन जुलाई 2026 में वह दोबारा साकिब के संपर्क में आ गई. परिवार के वापस लाने के बावजूद वह पति और बच्चों के साथ रहने से इनकार कर लगातार जिद करते हुए साकिब के साथ वापस मुंबई चली गई, जहां साकिब ऑटो चलाता था.

पत्नी और प्रेमिका के विवाद के बीच रहस्यमय ढंग से हुई लापता

मुंबई पहुंचने के बाद साकिब की पत्नी भी वहीं रहने लगी, जिसके चलते रुखसाना और साकिब की पत्नी के बीच तनाव बढ़ने लगा था. इसी उलझन भरे रिश्ते के बीच 26 सितंबर को रुखसाना मुंबई के सांताक्रुज इलाके से अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई. प्रेमी साकिब ने ही उसके गायब होने की सूचना वाकोला थाने में दी थी, जिसके बाद से मुंबई पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन कई दिनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था.

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बांद्रा में नाले के पास मिला सड़ा-गला शव, पिता ने लगाया हत्या का आरोप

लापता होने के कुछ हफ्तों बाद 18 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा इलाके में कूड़े के ढेर के पास एक नाले से रुखसाना का सड़ा-गला शव बरामद किया गया. पुलिस की सूचना पर परिजन मुंबई पहुंचे और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शव को बिजनौर लेकर आए. रुखसाना के पिता इरफान ने प्रेमी साकिब पर बेटी की हत्या कर शव फेंकने का सीधा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि साकिब ने उनकी बेटी को प्रेमजाल में फंसाया और फिर उसकी जान ले ली.

न्याय की गुहार लगा रहा पीड़ित परिवार, पुलिस जांच जारी

बेटी का शव गांव पहुंचते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. दुखी पिता इरफान ने आरोपी साकिब के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और परिवार को न्याय दिलाने की पुरजोर मांग की है. फिलहाल, रुखसाना की मौत के पीछे की असली वजह और पूरी घटना के घटनाक्रम का खुलासा पुलिस की गहन जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, जबकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की पड़ताल कर रही है.

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