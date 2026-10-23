scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिजनौर की रुखसाना की खौफनाक प्रेम कहानी: पति और 3 बच्चों को छोड़कर आशिक संग भागी मुंबई, अब नाले में मिला सड़ा-गला शव

बिजनौर के रेहड़ क्षेत्र के गांव सादकपुर की रहने वाली रुखसाना अपने पति और तीन बच्चों को छोड़कर प्रेमी साकिब के साथ मुंबई चली गई थी. 18 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा इलाके में कूड़े के ढेर के पास नाले से उसका सड़ा-गला शव बरामद हुआ, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

Advertisement
X
बिजनौर की महिला की मुंबई में हत्या (Photo- ITG)
बिजनौर की महिला की मुंबई में हत्या (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: बिजनौर के सादकपुर गांव निवासी रुखसाना जुलाई 2026 में पति और तीन बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी साकिब के साथ मुंबई चली गई थी. 26 सितंबर को वह सांताक्रुज से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जिसके बाद 18 अक्टूबर को उसका सड़ा-गला शव बांद्रा में नाले से मिला. रुखसाना के पिता ने प्रेमी साकिब पर हत्या का आरोप लगाया है. शव गांव पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच में जुटी हुई है.

पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ मुंबई गई थी रुखसाना

बिजनौर के रेहड़ क्षेत्र स्थित गांव सादकपुर की रहने वाली रुखसाना और साकिब के बीच पहले से प्रेम संबंध थे. सामाजिक बंधनों के कारण उनकी शादी नहीं हो सकी, जिसके बाद रुखसाना का निकाह कांठ में हुआ और उसके तीन बच्चे भी हुए. लेकिन जुलाई 2026 में वह दोबारा साकिब के संपर्क में आ गई. परिवार के वापस लाने के बावजूद वह पति और बच्चों के साथ रहने से इनकार कर लगातार जिद करते हुए साकिब के साथ वापस मुंबई चली गई, जहां साकिब ऑटो चलाता था.

सम्बंधित ख़बरें

UP पुलिस के आधिकारिक WhatsApp ग्रुप में अश्लील वीडियो शेयर, SHO सस्पेंड
Sensation in Bijnor following the murder of a young man (Photo- ITG)
सुआ घोंपकर ली जान: बिजनौर में जयमाला के दौरान दूल्हे के भाई की हत्या
Attack on Two Brothers in Bijnor
बिजनौर में जमीन की रंजिश में खूनी खेल, CCTV में कैद
bride
पति हुआ बीमार तो बहू से बोला ससुर- अब मेरे साथ संबंध बनाओ!
Sugarcane Crop
रातोंरात 14 बीघा गन्ना पैरों तले रौंदा, सुबह बर्बाद फसल देख रो पड़ा किसान

पत्नी और प्रेमिका के विवाद के बीच रहस्यमय ढंग से हुई लापता

मुंबई पहुंचने के बाद साकिब की पत्नी भी वहीं रहने लगी, जिसके चलते रुखसाना और साकिब की पत्नी के बीच तनाव बढ़ने लगा था. इसी उलझन भरे रिश्ते के बीच 26 सितंबर को रुखसाना मुंबई के सांताक्रुज इलाके से अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई. प्रेमी साकिब ने ही उसके गायब होने की सूचना वाकोला थाने में दी थी, जिसके बाद से मुंबई पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन कई दिनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था.

Advertisement

बांद्रा में नाले के पास मिला सड़ा-गला शव, पिता ने लगाया हत्या का आरोप

लापता होने के कुछ हफ्तों बाद 18 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा इलाके में कूड़े के ढेर के पास एक नाले से रुखसाना का सड़ा-गला शव बरामद किया गया. पुलिस की सूचना पर परिजन मुंबई पहुंचे और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शव को बिजनौर लेकर आए. रुखसाना के पिता इरफान ने प्रेमी साकिब पर बेटी की हत्या कर शव फेंकने का सीधा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि साकिब ने उनकी बेटी को प्रेमजाल में फंसाया और फिर उसकी जान ले ली.

न्याय की गुहार लगा रहा पीड़ित परिवार, पुलिस जांच जारी

बेटी का शव गांव पहुंचते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. दुखी पिता इरफान ने आरोपी साकिब के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और परिवार को न्याय दिलाने की पुरजोर मांग की है. फिलहाल, रुखसाना की मौत के पीछे की असली वजह और पूरी घटना के घटनाक्रम का खुलासा पुलिस की गहन जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, जबकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की पड़ताल कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ग्रेनेड हमले से मारने की धमकी, मुंबई की मेयर को धमकी भरा मेल... अमिताभ से दिलजीत दोसांझ तक निशाने पर |
    साइंस फिक्शन हुआ सच! अब शर्ट की आस्तीन पर चलाएं वीडियो, जानें क्या है ये नया आविष्कार? |
    Tiger Shroff Firing Case Update: राधा-बबीता ने दी पिस्तौल, फिर मुंबई के घने जंगलों में की प्रैक्टिस... तब टाइगर को बनाया निशाना |
    यूपी चुनाव: बीजेपी काट सकती है अपने सिटिंग विधायकों के टिकट, 125 सीटों पर सर्वे पूरा |
    पंजाब में पराली जलाने की 510 घटनाएं दर्ज, 184 मामलों में लगा जुर्माना |
    Delhi-NCR में लागू हुआ GRAP का पहला चरण, खराब श्रेणी में दर्ज हुआ AQI |
    Ketu Gochar 2026: 6 राशियों के लिए शुभ दिवाली! त्योहार के बाद केतु बदलेंगे चाल, अचानक धन लाभ के बनेंगे योग |
    'सोशल मीड‍िया से प्लेइंग-11 नहीं चुन सकते...', वैभव सूर्यवंशी पर बल्लेबाजी कोच की दो टूक, संजू-अभिषेक का किया सपोर्ट |
    पहले कार से टक्कर, फिर रॉड से अटैक... छत्रपति संभाजीनगर में दिनदहाड़े मर्डर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात |
    बड़ी बहन को पहननी थी 450 करोड़ की ब्रा? छोटी ने मारी बाजी, क्या बला है काइली जेनर की फैंटेसी Bra?
    Advertisement