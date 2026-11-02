scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अयोध्या का दीपोत्सव सिर्फ आस्था नहीं, रोजगार का भी उत्सव, सीएम योगी ने बताई इसकी अहमियत

दीपोत्सव के जरिए स्थानीय लोगों की मेहनत और उनके उत्पादों को बड़ा बाजार मिलने का अवसर मिल रहा है. मुख्यमंत्री के अनुसार, इस आयोजन का महत्व केवल धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय रोजगार और आजीविका से भी जुड़ा है.

Advertisement
X
अयोध्या के दीपोत्सव से चमकेगी कुम्हारों की किस्मत (Photo-ITG)
अयोध्या के दीपोत्सव से चमकेगी कुम्हारों की किस्मत (Photo-ITG)

अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों और आयोजन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके आर्थिक महत्व को भी सामने रखा है. उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम का भव्य दीपोत्सव केवल आस्था और परंपरा का उत्सव नहीं है, बल्कि यह स्थानीय कारीगरों, किसानों और छोटे कारोबारियों की आजीविका को भी नई ऊर्जा दे रहा है. दीपोत्सव में जलने वाला हर दीप किसी कुम्हार के श्रम, किसान की उपज और एक परिवार की कमाई से जुड़ा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या पहुंचने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर दीपोत्सव के महत्व को बताया, उन्होंने लिखा कि यहां जलने वाला हर दीप किसी कुम्हार की मेहनत, किसी किसान की उपज और किसी परिवार की आजीविका को रोशनी दे रहा है, उनके मुताबिक, दीपोत्सव आस्था के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का माध्यम बन रहा है.

2017 से पहले स्थानीय कारोबार को जोड़ने की नहीं हुई पहल

मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि वर्ष 2017 से पहले अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक संभावनाओं को स्थानीय कारीगरों, किसानों और छोटे व्यापारियों की आर्थिक तरक्की से जोड़ने के लिए कोई खास पहल नहीं की गई थी. उस समय आस्था के इस बड़े आयोजन को रोजगार और कमाई के नए अवसरों में बदलने की सोच का अभाव था.

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi, Nitin Nabin and Amit Shah mission up
BJP का 'मिशन 2027': मोदी-शाह संभालेंगे मोर्चा, क्या है 'माइक्रोमैनेजमेंट' प्लान?
CM Yogi
योगी बोले- सत्ता का मतलब अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है
CM Yogi Adityanath to visit Ayodhya today to review Deepotsav preparations.
अयोध्या दौर पर सीएम योगी, लेंगे भव्य दीपोत्सव की तैयारियाें का जायजा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के मौके पर प्रदेशवासियों के नाम पाती लिखी है. (Photo: ITG)
'परिवार संग अयोध्या आएं', दीपोत्सव से पहले प्रदेशवासियों को CM योगी की पाती
अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी, 1 लाख दीयों से जगमगाएगा राम मंदिर परिसर
Advertisement

सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लाखों दीपों से जगमग होने वाला दीपोत्सव आज कुम्हारों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के लिए काम और कारोबार के नए अवसर पैदा कर रहा है. उन्होंने कहा कि जिस दीये से पूरी रामनगरी रोशन होती है, उसी से किसी मेहनतकश परिवार के घर में खुशहाली की उम्मीद भी जगती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चारधाम यात्रा पर हेली सेवा बंद करने की तैयारी, नए नियमों के विरोध में ऑपरेटर |
    Sanjay Gupta Wife On Daughter's Trolling: 'बच्चों को अकेला छोड़ दो', बेटी की ट्रोलिंग से परेशान संजय गुप्ता की पत्नी, मांगी प्राइवेसी |
    मुकेश कुमार का 'पंजा', मोहम्मद सिराज भी चमके... फिर भी कीवी टीम ने हासिल कर ली लीड |
    विपक्ष की 'महारैली' से क्या ज्ञानेश कुमार पर बढ़ेगा इस्तीफे का दबाव? देखें ब्लैक & व्हाइट |
    सांसों में जहर... फिर बिगड़ रही राजधानी दिल्ली की हवा, 349 पहुंचा AQI |
    AAP का गढ़ है बाबा फरीद की नगरी, अब कौन भरेगा जीत की हुंकार? |
    महादेव बेटिंग ऐप आरोपी सौरभ चंद्राकर ओमान से लाया गया भारत |
    ईरान ने ब्रिटिश सेना को घोषित किया आतंकी संगठन, देखें दुनिया आजतक |
    अमेरिका में हैलोवीन पर कई जगह गोलीबारी, 11 लोगों की मौत और कई घायल |
    पंजाब में चुनाव से पहले AAP को झटका, तीन विधायक पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल
    Advertisement