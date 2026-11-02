AAP का गढ़ है बाबा फरीद की नगरी, अब कौन भरेगा जीत की हुंकार?

पंजाब का चुनाव अब कुछ ही महीने दूर है. हर जिले, हर विधानसभा और हर सीट की अपनी कहानी है. सिर्फ राजनीतिक कहानी ही नहीं, बल्कि उसके इतिहास, उसके रहन-सहन से जुड़ी कहानी. ऐसे ही पंजाब के दक्षिण-पश्चिम में बसा फरीदकोट जिला अपने इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, सिख इतिहास और राजनीतिक पहचान के लिए जाना जाता है. सूफियों, संतों और गुरुओं से जुड़ी यह भूमि पंजाब के मालवा क्षेत्र का अहम हिस्सा है.



फरीदकोट का इतिहास बाबा फरीद से जुड़ा है. जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित है, जबकि यहां ऐतिहासिक इमारतें, धार्मिक स्थल, उच्च शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य केंद्र भी मौजूद हैं. जिले में फरीदकोट और कोटकापुरा प्रमुख विधानसभा क्षेत्र हैं.



इतिहास और नामकरण

फरीदकोट का इतिहास सूफी संत बाबा फरीद, जिन्हें ख्वाजा फरीदउद्दीन गंजशकर भी कहा जाता है, के नाम से जुड़ा है. माना जाता है कि इस शहर की स्थापना तेरहवीं शताब्दी में बाबा फरीद के नाम पर हुई थी. उनके पवित्र श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जिससे इस इलाके का आध्यात्मिक महत्व बढ़ता है.



ऐतिहासिक रूप से फरीदकोट एक रियासत रहा है, जिस पर ब्रार राजवंश के राजाओं ने शासन किया. भारत की आजादी के बाद यह पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, यानी पेप्सू, का हिस्सा बना और बाद में पंजाब राज्य में शामिल हो गया. वर्ष 1996 में फरीदकोट को स्वतंत्र प्रशासनिक मंडल का दर्जा मिला. इस मंडल के तहत फरीदकोट, बठिंडा और मानसा जिले आते हैं.

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भौगोलिक स्थिति और सीमाएं

फरीदकोट पंजाब के दक्षिण-पश्चिम के समतल मैदानी इलाके में बसा है. इसके उत्तर-पश्चिम में फिरोजपुर जिला, उत्तर-पूर्व में मोगा और लुधियाना जिले और दक्षिण में बठिंडा और संगरूर जिले हैं. यहां की जलवायु मुख्य रूप से खेती के अनुकूल है. गर्मियों में तापमान काफी अधिक रहता है और सर्दियों में ठंड पड़ती है. सिंचाई की मुख्य व्यवस्था नहरों और नलकूपों पर आधारित है.



2011 की जनगणना के आंकड़े

2011 की जनगणना के अनुसार फरीदकोट जिले की कुल जनसंख्या 618,008 थी. जनसंख्या घनत्व 424 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था. जिले का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 889 महिलाओं का था और साक्षरता दर लगभग 70.6% थी. जिले का मुख्यालय फरीदकोट है और यह फरीदकोट मंडल के तहत आता है.



जिले में प्रमुख उपमंडल, तहसीलें और विकास खंड हैं, जो स्थानीय प्रशासन, कानून-व्यवस्था और ग्रामीण विकास का काम संभालते हैं. जिला पुलिस प्रशासन की कमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हाथ में होती है, जबकि प्रशासनिक कामकाज उपायुक्त के निर्देशन में चलता है.



अर्थव्यवस्था और खेती

फरीदकोट की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित है. यहां की उपजाऊ जमीन पर गेहूं और धान प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं. इसके अलावा कपास और सरसों की भी अच्छी पैदावार होती है. खेती की प्रधानता के कारण जिले में कृषि आधारित उद्योग, चावल मिलें और छोटे पैमाने के उद्योग चलते हैं. ग्रामीण इलाकों में व्यापार का मुख्य आधार कृषि उत्पाद हैं.



दर्शनीय और धार्मिक स्थल

फरीदकोट अपनी ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों के कारण पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है. किला राजमहल फरीदकोट रियासत के समय का ऐतिहासिक और भव्य महल है, जो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है.



गुरुद्वारा टिल्ला साहिब और गोदिंद साहिब सिख गुरुओं के आगमन से जुड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं. यहां देश-विदेश से श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं. शहर के बीच स्थित बाबा फरीद टीला सूफी संत बाबा फरीद की याद में समर्पित है. यहां हर साल बाबा फरीद का आगमन पर्व उल्लास के साथ मनाया जाता है.



शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं

फरीदकोट चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में खास स्थान रखता है. यहां बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज स्थित है, जो पंजाब के चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों का संचालन और नियमन करती है. जिले में कई उच्च शिक्षण संस्थान, कॉलेज और आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध हैं.



राजनीतिक और प्रशासनिक पहचान

फरीदकोट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ पंजाब की राजनीति में भी अहम स्थान रखता है. जिले की विधानसभा सीटों पर प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच चुनावी मुकाबला दिलचस्प रहा है.



पंजाब के फरीदकोट जिले में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं. इनमें फरीदकोट सीट, कोतकापुरा और जैतो है. इनमें जैतो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है.



2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी. फरीदकोट से गुरदित सिंह सेखों, कोतकापुरा से कुलतार सिंह संधवान और जैतो से अमोलक सिंह चुने गए थे. इन क्षेत्रों में कृषि, रोजगार, शहरी और ग्रामीण विकास, कानून-व्यवस्था, सिंचाई, पेयजल, स्थानीय व्यापार और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दे अहम हैं.



फरीदकोट विधानसभा क्षेत्र, 87.

फरीदकोट विधानसभा क्षेत्र जिले का प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र है. जिला मुख्यालय होने के कारण यह स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है. यहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा राजनीतिक मुकाबला देखने को मिलता है.



2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के गुरदित सिंह सेखों ने इस सीट से जीत हासिल की थी. यहां कृषि कल्याण, स्थानीय शहरी विकास और युवाओं के लिए रोजगार जैसे मुद्दों को चुनावी चर्चा में प्राथमिकता मिलती है.



कोतकापुरा विधानसभा क्षेत्र, 88.

कोतकापुरा विधानसभा सीट जिले की काफी चर्चित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीट है. व्यापार और उद्योग के लिहाज से भी इस क्षेत्र का जिले में खास स्थान है. कोतकापुरा राज्य की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र रहा है. 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुलतार सिंह संधवान यहां से विधायक चुने गए थे. वह पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं.



जैतो विधानसभा क्षेत्र, 89.

जैतो विधानसभा क्षेत्र फरीदकोट जिले की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है. यह ऐतिहासिक महत्व रखने वाला कृषि आधारित ग्रामीण क्षेत्र है. 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अमोलक सिंह ने यहां से भारी मतों से जीत दर्ज की थी.



फरीदकोट, कोतकापुरा और जैतो की ये तीनों विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित फरीदकोट लोकसभा क्षेत्र के तहत आती हैं. 2022 में इन तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे, जबकि हर क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों में प्रशासन, विकास, कृषि, रोजगार, व्यापार और बुनियादी सुविधाएं प्रमुख हैं.



कुल मिलाकर फरीदकोट का इतिहास बाबा फरीद और सिख परंपरा से जुड़ा है, जबकि इसकी अर्थव्यवस्था का आधार खेती है. वर्ष 1996 से यह स्वतंत्र प्रशासनिक मंडल है और शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक स्थलों तथा विधानसभा और लोकसभा की राजनीति में इसकी अलग पहचान है.

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