scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अविमुक्तेश्वरानंद की अब अयोध्या में No Entry! इस पीठाधीश्वर ने दी धमकी

अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर अब अयोध्या में भी विरोध शुरू हो गया. तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने उन्हें योगी पर दिए बयान के लिए अल्टीमेटम दिया है. साथ ही उन्हें अयोध्या में एंट्री नहीं देने की बात कही है.

Advertisement
X
अविमुक्तेश्वरानंद. (Photo: ITG)
अविमुक्तेश्वरानंद. (Photo: ITG)

अयोध्या में संत समाज के भीतर वैचारिक और सियासी तनाव बढ़ गया है. तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में प्रवेश न देने की चेतावनी दी है. उन्होंने योगी पर की गई टिप्पणियों को अपमानजनक बताया और माफी की मांग की. साथ ही उनके गो-आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया. 

पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने मामले में कही ये बात

रामनगरी अयोध्या में संत समाज के भीतर सियासी और वैचारिक हलचल तेज हो गई है. जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के बाद अब तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं. उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में प्रवेश न करने देने का स्पष्ट अल्टीमेटम जारी किया है.

सम्बंधित ख़बरें

अविमुक्तेश्वरानंद पर मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान. (Photo: ITG)
'सरकार उन्हें शंकराचार्य नहीं...', अविमुक्तेश्वरानंद पर अब मंत्री धर्मपाल सिंह ने साधा निशाना
रयागराज माघ मेले से जुड़े पुलिस व्यवहार मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका (Photo: PTI)
माघ मेले में शंकराचार्य से जुड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पालकी रोकने और मारपीट पर PIL दाखिल
अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी से क्यों मांगा अपने हिंदू होने का 'सबूत'? देखें खबरदार
गेमिंग की लत को लेकर मनोवैज्ञानिक के टिप्स. (Photo: Screengrab)
गेम की लत से क्यों सुसाइड कर लेते हैं बच्चे? मनोवैज्ञानिक ने बताई वजह और पैरेंट्स को दी खास सलाह
ऑनलाइन गेम की वजह से तीनों बहनों ने नहीं किया सुसाइड, गाजियाबाद केस में नया ट्विस्ट

यह भी पढ़ें: अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री, इस्तीफे के बाद शंकराचार्य ने बड़ा पद देने का किया था ऐलान

जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की जा रही अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां अत्यंत निंदनीय हैं. मुख्यमंत्री को औरंगजेब और हुमायूं का बेटा बताना न केवल अशोभनीय है, बल्कि सनातन परंपरा और संत मर्यादा के भी खिलाफ है. उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शब्द वापस लेकर मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगते, तब तक उन्हें अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

Advertisement

सनातनियों से अविमुक्तेश्वरानंद के बहिष्कार की अपील

पीठाधीश्वर ने यह भी आरोप लगाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का गाय को लेकर चल रहा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य विपक्ष को लाभ पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि गोमाता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग के बावजूद, बछड़ा और बैल के वध पर पूर्ण प्रतिबंध की दिशा में ठोस पहल जरूरी है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों से गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने व गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपील की गई.

जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने ग्राम स्तर पर गोरक्षा की व्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. साथ ही उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर भगवा पहनकर संत परंपरा को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए सभी सनातनियों से उनके बहिष्कार की अपील की. फिलहाल रामनगरी अयोध्या में इस अल्टीमेटम के बाद संत समाज और सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement