पति की लंबी उम्र के लिए सजेंगी सुहागिनें, करवा चौथ से पहले औरैया में साड़ियों की दुकानों पर उमड़ी भीड़, 5 हजार रुपये तक की साड़ियां खरीद रहीं महिलाएं

उत्तर प्रदेश के औरैया में करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है. साड़ियों की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है. महिलाएं अपनी पसंद और बजट के हिसाब से साड़ियां खरीद रही हैं. कोई 2 हजार रुपये की साड़ी पसंद कर रही है, तो कोई 5 हजार रुपये तक की साड़ी खरीद रही है. त्योहार से पहले बाजार में बढ़ी इस चहल-पहल से दुकानदार भी काफी खुश हैं. करवा चौथ के त्योहार पर महिलाएं सजने-संवरने के लिए खास तैयारियां करती हैं.

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इस दौरान नई साड़ी पहनने का भी चलन है. इसी वजह से औरैया के बाजारों में साड़ियों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है. दुकानदार महिलाओं को उनकी पसंद के अनुसार अलग-अलग कीमतों की साड़ियां दिखा रहे हैं. महिलाएं भी एक से बढ़कर एक साड़ियां देखकर अपनी पसंद का चुनाव कर रही हैं. दुकानों पर खरीदारी का माहौल बना हुआ है. महिलाएं साड़ियों के रंग, डिजाइन और कीमत देखकर खरीदारी कर रही हैं. दुकानदारों का कहना है कि इस बार करवा चौथ को लेकर बिक्री अच्छी हो रही है और ग्राहक लगातार साड़ियां खरीदने पहुंच रहे हैं.

5 हजार रुपये तक की साड़ियों की हो रही बिक्री

साड़ी दुकानदार धीरेन ने बताया कि करवा चौथ के मौके पर बिक्री काफी अच्छी हो रही है. उनके मुताबिक, 2 हजार, 2,500, 3 हजार और 5 हजार रुपये तक की साड़ियां बिक रही हैं. उन्होंने बताया कि ग्राहक अपनी पसंद से साड़ी चुनते हैं. दुकानदार का काम उन्हें अलग-अलग विकल्प दिखाना है, जबकि महिलाएं अपनी पसंद के हिसाब से साड़ी खरीदती हैं. धीरेन के मुताबिक, त्योहार के चलते दुकानों पर खरीदारी का अच्छा माहौल है. महिलाएं अपनी पसंद की साड़ी लेने के लिए पहुंच रही हैं, जिससे कारोबार अच्छा चल रहा है.

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दुकानदार अंशुल कुमार ने बताया कि करवा चौथ की वजह से इस समय साड़ियों की बिक्री अच्छी हो रही है. महिलाएं बड़ी संख्या में खरीदारी करने पहुंच रही हैं और अपनी पसंद की साड़ियां चुन रही हैं. उन्होंने कहा कि त्योहार के कारण बाजार में ग्राहकों की अच्छी आवाजाही है. वहीं, दुकानदार इरफान ने भी बिक्री को लेकर खुशी जताई. उन्होंने बताया कि इस बार करवा चौथ पर साड़ियों की बिक्री काफी अच्छी रही है. उनके मुताबिक, ग्राहक लगातार खरीदारी कर रहे हैं. बाजार में 2 हजार, 2,500, 4 हजार और 5 हजार रुपये तक की साड़ियां बिक रही हैं. इरफान ने बताया कि महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार साड़ी खरीदती हैं. दुकानदार उन्हें अलग-अलग साड़ियां दिखाते हैं, जिसके बाद ग्राहक अपने मनपसंद डिजाइन और कीमत के हिसाब से चुनाव करती हैं.

त्योहार से पहले बाजार में बढ़ी रौनक

करवा चौथ को लेकर औरैया के बाजारों में महिलाओं की भीड़ और साड़ियों की दुकानों पर बढ़ती खरीदारी से त्योहार की रौनक साफ दिखाई दे रही है. दुकानदारों के मुताबिक, इस मौके पर महिलाएं नई साड़ियां खरीदने को प्राथमिकता दे रही हैं. अलग-अलग कीमतों की साड़ियों की बिक्री होने से दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं. फिलहाल, करवा चौथ की खरीदारी के चलते साड़ियों की दुकानों पर अच्छी चहल-पहल बनी हुई है. महिलाएं अपनी पसंद की साड़ियां खरीद रही हैं और दुकानदार इस बिक्री से संतुष्ट नजर आ रहे हैं.



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