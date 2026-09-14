फैक्ट चेक: रोहिणी घावरी के भारत आते ही अस्पताल में भर्ती हुए चंद्रशेखर? नहीं, 2019 का है ये वीडियो

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी कई सालों बाद स्विट्जरलैंड से भारत आई हैं. घावरी वही महिला हैं जिन्होंने चंद्रशेखर पर शोषण का आरोप लगाया था. देश लौटते ही उन्होंने चंद्रशेखर पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं.

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अब भीम आर्मी चीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें वो किसी अस्पताल में गंभीर हालत में एक बेड पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं. उनके आसपास डॉक्टर और उनके समर्थक भी देखे जा सकते हैं.

कुछ लोग इस वीडियो को अभी का बताकर लिख रहे हैं कि रोहिणी घावरी के हिंदुस्तान आते ही चंद्रशेखर ने नाटक शुरू कर दिया है. फेसबुक पर एक व्यक्ति ने लिखा, “डॉक्टर रोहिणी घावरी के इंडिया आते ही नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण को दिल का दौरा पड़ गया. मनुवादी ब्राह्मण तैयार रहें किसी भी समय पूड़ी सब्जी बंट सकती है. बचाव के लिए नौटंकी.”





आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो अभी का नहीं, बल्कि 2019 का है जब तबीयत बिगड़ने पर चंद्रशेखर को मेरठ के एक अस्पताल ले जाया गया था.

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कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये पत्रिका की 13 मार्च, 2019 की एक वीडियो रिपोर्ट में मिला. इतनी बात तो यहीं साफ हो गई कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं है.

पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक, ये वीडियो मेरठ का है, जहां उन्हें इलाज के लिए लाया गया था. उन्हें बेचैनी और घबराहट की शिकायत थी. इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें इसे संबंधित कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक रैली के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने, आदेशों की अवहेलना करने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर के देवबंद में गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन इसके बाद चंद्रशेखर की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था. ये वीडियो उसी वक्त का है.

चंद्रशेखर के एक्स अकाउंट से भी उस वक्त इस घटना की जानकारी दी गई थी. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी आजाद से मिलने अस्पताल गईं थीं.

साफ है कि एक पुराने वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है.

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