scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

23 हजार पद, 2 लाख तक की सैलरी, इन सरकारी पदों पर नोटिफिकेशन जारी, क्या कर लिया आवेदन?  

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह हफ्ता बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि देश के अलग-अलग विभागों में 23 हजार से ज्यादा नौकरियां निकली हैं. इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने की योग्यता क्या है, कितनी उम्र के लोग इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं?

Advertisement
X
इन सरकारी पदों पर आई हजारों वैकेंसी.
इन सरकारी पदों पर आई हजारों वैकेंसी.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इस हफ्ते कई नए मौके सामने आए हैं. देश के अलग-अलग सरकारी विभागों में 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. इन भर्तियों में अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, हर भर्ती के लिए उम्र सीमा और पात्रता की शर्तें अलग हैं. ऐसे में आवेदन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि किस पद के लिए कौन योग्य है और किन उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिल सकता है. आइए, एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की प्रमुख सरकारी भर्तियों और उनकी जरूरी शर्तों पर.

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 

पद का नाम- टीजीटी 
पद की संख्या- 17,735
आवेदन शुरू होने की तारीख- 24 अक्टूबर, 2026
आवेदन की लास्ट डेट- 23 नवंबर, 2026
क्वालिफिकेशन- ग्रेजुएशन, बीएड, यूपी TET या CTET सर्टिफिकेट 
एज लिमिट- 21 से 62 साल 
सिलेक्शन प्रोसेस- लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम 
सैलरी- 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये
ऑफिशियल वेबसाइट- upessc.up.gov.in 

सम्बंधित ख़बरें

JTET की परीक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम.
झारखंड TET के लिए गढ़वा में पुख्ता इंतजाम, 26 केंद्रों पर CCTV से नजर
Microsoft नौकरी छोड़ने के लिए दे रहा 11 लाख रुपये.
11 लाख रुपये लो और छोड़ दो नौकरी...Microsoft  ने इंजीनियर को दिया ऑफर
1 लाख है सैलरी फिर भी क्यों शहर में शिफ्ट होना चाहता है इंजीनियर?
गांव में रहकर 1 लाख की कमाई, फिर शहर जाने को क्यों परेशान है इंजीनियर!
Microsoft की नौकरी छोड़ी, 15 लाख रुपये का ऑफर छूटा
Microsoft की नौकरी छोड़ी, 15 लाख रुपये का ऑफर छूटा, क्या है स्टोरी?
Heavy traffic jam at Delhi Gurugram border due to opposition rally.
विपक्ष की रैली के कारण दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर भीषण जाम, पैदल चले कार्यकर्ता

रेलवे में भर्ती 

पद का नाम- अप्रेंटिस
पद की संख्या-  2008
आवेदन शुरू होने की तारीख- 23 अक्टूबर, 2026
आवेदन की लास्ट डेट- 22 नवंबर, 2026
क्वालिफिकेशन- 10वीं पास के साथ ITI की डिग्री 
एज लिमिट- अधिकतम 24 साल 
सिलेक्शन प्रोसेस- मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ मेडिकल एग्जाम 
सैलरी- रेलवे अप्रेंटिस नियमों के मुताबिक
ऑफिशियल वेबसाइट- www. rrcjaipur.in 

उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग 

पद का नाम-प्रिंसिपल समेत अन्य
पद की संख्या-  1,475
आवेदन शुरू होने की तारीख- 23 अक्टूबर, 2026
आवेदन की लास्ट डेट- 22 नवंबर, 2026
क्वालिफिकेशन- 50 प्रतिशत के साथ मास्टर डिग्री, बीएड
एज लिमिट- 23 से 62 साल 
सिलेक्शन प्रोसेस- रिटन एग्जाम और इंटरव्यू
सैलरी- 78,800 से 2,09, 200 रुपये
ऑफिशियल वेबसाइट- upessc.up.gov.in

Advertisement

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

पद का नाम- ARO समेत अन्य
पद की संख्या-  50 
आवेदन शुरू होने की तारीख- 26 अक्टूबर, 2026 
आवेदन की लास्ट डेट- 26 नवंबर, 2026 क्वालिफिकेशन- ग्रेजुएशन की डिग्री, कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट
एज लिमिट- 18 से 40 साल 
सिलेक्शन प्रोसेस- प्रीलिम्स, मेन्स और टाइपिंग टेस्ट 
सैलरी- 29,200 से लेकर 1,51,100 रुपये 
ऑफिशियल वेबसाइट- uppsc.up.nic.in 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    UP के कुशीनगर में कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर, 5 की मौत |
    23 हजार पद, 2 लाख तक की सैलरी, इन सरकारी पदों पर नोटिफिकेशन जारी, क्या कर लिया आवेदन?   |
    जज की कुर्सी छोड़ बेटी ने चुना वैराग्य... विंटेज कारों-शाही बग्घियों से हुई विदाई तो भावुक हो गए लोग |
    ईरान पर अटैक को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच तीखी बातचीत... क्यों हमले को टरका रहे हैं ट्रंप |
    'मानसिक रूप से थक जाता हूं, लेकिन गोली खाने के लिए भी तैयार...', गौतम गंभीर ने बयां किया दर्द |
    Omar Abdullah-Nidhi Razdan Marriage: CM उमर अब्दुल्ला की शादी पर एक्ट्रेस हिना खान ने किया रिएक्ट, सवाल उठाने वालों से बोलीं- आप खुदा नहीं |
    Govardhan Puja 2026: 9 या 10 नवंबर, कब है गोवर्धन पूजा? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त |
    Cyclone Murasu Live: चक्रवात मुरासु- 110 KM की स्पीड से आंध्र प्रदेश से टकराएगा तूफान, हाई अलर्ट |
    भारत संग वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को लगा जोर का झटका, 2 स्टार खिलाड़ी बाहर |
    King Song Tu Mil Jaaye Review: शाहरुख-दीपिका की केमिस्ट्री में नयापन नहीं, अरिजीत-एड शीरन का चार्म पड़ा फीका
    Advertisement