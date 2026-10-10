बाल काटकर महीने के करीब 1 लाख रुपये कमाता है ये युवक, सरकारी नौकरी भी नहीं है पसंद

भारत में बहुत से युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों तक तैयारी करते हैं. इसकी वजह है नौकरी की सुरक्षा और हर महीने मिलने वाली फिक्स सैलरी. लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले एक युवक की सोच इससे बिल्कुल अलग है. वह मुंबई में नाई का काम करते हैं और दावा है कि हर महीने करीब 1 लाख रुपये कमा लेते हैं. खास बात यह है कि वे कहते हैं कि अगर उन्हें एंट्री लेवल की सरकारी नौकरी भी मिल जाए, तो वह अपना मौजूदा काम छोड़ना नहीं चाहेगा.

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इस युवक की कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा में है. लेखक और फंड मैनेजर हर्ष गुप्ता मधुसूदन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उसके साथ हुई बातचीत शेयर की. इसके बाद लोगों के बीच कमाई, नौकरी और अपने काम की आजादी को लेकर बहस शुरू हो गई.

छह दिन सुबह से रात तक करता है काम

हर्ष गुप्ता मधुसूदन ने बताया कि उन्होंने मुंबई में अर्बन कंपनी के जरिए हेयरकट बुक किया था. इसी दौरान उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले एक नाई से हुई. वह कुछ समय से मुंबई में काम कर रहा है. हर्ष के मुताबिक, यह युवक हफ्ते में छह दिन सुबह से रात तक काम करता है. आने-जाने के जरूरी खर्च निकालने के बाद उसकी महीने की कमाई करीब 1 लाख रुपये बताई गई है. यानी उसकी कमाई का यह आंकड़ा खुद हर्ष ने युवक से बातचीत के आधार पर शेयर किया है. इसे हर नाई की सामान्य कमाई नहीं माना जा सकता.

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सरकारी नौकरी के बजाय अपना काम करना है पसंद

भारत में सरकारी नौकरी को अक्सर सुरक्षित भविष्य से जोड़कर देखा जाता है. लेकिन इस युवक के लिए काम में आजादी ज्यादा मायने रखती है. हर्ष के मुताबिक, बातचीत के दौरान युवक ने कहा कि उसे अपना काम पसंद है और वह खुद के तरीके से काम करना चाहता है. उसका मानना है कि मेहनत करने वालों के लिए काम के मौके मौजूद हैं. यही वजह है कि वह सरकारी नौकरी मिलने पर भी अपना मौजूदा काम जारी रखना पसंद करेगा. हालांकि, यह उसकी अपनी सोच है. हर व्यक्ति के लिए नौकरी या कारोबार चुनने की वजह अलग-अलग हो सकती है.

परिवार की जिम्मेदारी भी उठा रहा है युवक

रिपोर्ट के मुताबिक, युवक का एक छोटा बेटा है, जिसे वह प्राइवेट प्री-स्कूल में पढ़ने भेजता है. उसकी पत्नी भी पहले परिवार की कमाई में योगदान देती थी, लेकिन फिलहाल बच्चे की देखभाल के लिए काम से ब्रेक पर है. यानी मुंबई में काम करके वह न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि परिवार की जिम्मेदारियां भी निभा रहा है. उसकी कहानी उन लोगों का ध्यान खींच रही है, जो काम और कमाई के लिए दूसरे शहरों का रुख करते हैं.

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यूपी में हुए बदलावों से भी खुश है युवक

हर्ष ने अपनी पोस्ट में उत्तर प्रदेश में हुए बदलावों को लेकर युवक के विचार भी शेयर किए. युवक ने बताया कि पहले उसके गांव से लखनऊ पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग जाते थे. अब सड़कें बेहतर होने से इतने ही समय में लखनऊ जाकर वापस भी लौटा जा सकता है. इस दौरान रास्ते में चाय या खाना खाने के लिए रुकना भी संभव है. हर्ष के मुताबिक, युवक अपने गांव में परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से भी खुश था. उसने यह भी बताया कि उसकी कमाई पर टैक्स कटता है और वह इनकम टैक्स भी फाइल करता है.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है चर्चा?

युवक की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग राय दी. कुछ लोगों ने उसकी मेहनत और अपने काम से संतुष्ट रहने की सोच की तारीफ की. वहीं, कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या नाई का काम करके हर महीने करीब 1 लाख रुपये कमाना आम बात है. इस कहानी की खास बात सिर्फ युवक की कमाई नहीं, बल्कि अपने काम को लेकर उसका नजरिया भी है. जहां बहुत से लोग सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं, वहीं यह युवक अपने मौजूदा काम में मिलने वाली आजादी को अहम मानता है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि उसकी कमाई का आंकड़ा एक व्यक्ति के अनुभव पर आधारित है. इससे यह नहीं कहा जा सकता कि मुंबई में हर नाई या अर्बन कंपनी से जुड़ा हर कर्मचारी इतनी कमाई करता है.

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