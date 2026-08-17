थाईलैंड के नाइटक्लबों में लड़कियों को ये क्या पिला रहे? वीडियो आया सामने

दुनिया में लोग खुश होने के लिए क्या-क्या नहीं करते. हर कोई खुश रहने के लिए अपने-अपने तरीके अपनाता है. कोई सही मार्ग चुनता है, तो कई लोग गलत राह पर भी चले जाते हैं. बात जब थाईलैंड की नाइटलाइफ की होती है, तो यह एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में कई बातें अब भी छिपी हुई हैं. थाईलैंड की नाइटलाइफ और क्लब कल्चर को लेकर नशे और ड्रग्स के इस्तेमाल की खबरें भी सामने आती रही हैं. यह एक ऐसा कारोबार भी है, जहां इंसान की दबी ख्वाहिशों को भुनाने का दावा किया जाता है.

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इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक लड़की घुटनों के बल बैठी नजर आ रही है. उसकी आंखें बंद हैं और एक व्यक्ति छोटे से पाउच में मौजूद जेली जैसा पदार्थ उसके मुंह में डालता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि यह थाईलैंड के एक क्लब का वीडियो है. वीडियो को करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं.

यह वीडियो 16 अगस्त 2026 को थाईलैंड में रहने वाले एक चीनी यूजर @yangmao365 ने एक्स पर शेयर किया. पोस्ट में इसे ‘थाईलैंड की महिलाओं वाली जेली’ बताया गया है. साथ ही लोगों को इसे बिना जानकारी के खरीदने या खाने से बचने की चेतावनी दी गई. इस पर हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं.

क्या है ये ‘थाई फीमेल जेली’?

वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने दावा किया कि पाउच में कामाग्रा ओरल जेली या महिलाओं के लिए बेची जाने वाली लवग्रा जैसी दवा हो सकती है. हालांकि, केवल वीडियो देखकर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि लड़की ने वास्तव में कौन-सा प्रोडक्ट लिया था.

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कामाग्रा ओरल जेली के कई उत्पादों में सिल्डेनाफिल साइट्रेट होता है. सिल्डेनाफिल एक पीडीई-5 इनहिबिटर है, जिसका मुख्य चिकित्सकीय इस्तेमाल पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज के लिए किया जाता है.

देखें वीडियो

सोशल मीडिया और कुछ अनियमित बाजारों में ऐसी जेली को महिलाओं के लिए 'फीमेल वियाग्रा', 'फीमेल जेली' या यौन क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद जैसे नामों से भी प्रचारित किया जाता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुषों के लिए बनी सिल्डेनाफिल जेली महिलाओं के लिए भी उसी तरह सुरक्षित या प्रभावी है.

चर्चा में क्यों आया वीडियो?

वीडियो में लड़की जिस तरह जेली लेती दिखाई दे रही है, उसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने चिंता जताई. कुछ लोगों ने इसे थाई नाइटलाइफ से जोड़कर देखा, जबकि कई लोगों ने बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसे यौन क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद लेने के खिलाफ चेतावनी दी.

सिल्डेनाफिल जैसी दवाओं से सिरदर्द, चेहरे पर लालिमा, चक्कर, अपच और रक्तचाप में बदलाव जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं. कुछ परिस्थितियों में यह गंभीर समस्या भी पैदा कर सकती है. खासकर नाइट्रेट वाली हृदय संबंधी दवाओं के साथ सिल्डेनाफिल लेना खतरनाक हो सकता है.

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इसके अलावा, अनियमित या नकली यौन क्षमता बढ़ाने वाले उत्पादों में असली घटक की मात्रा और दूसरी मिलावट का पता लगाना मुश्किल होता है. यही वजह है कि किसी भी अनजान पाउच या जेली को सिर्फ सोशल मीडिया पर किए गए दावे के आधार पर लेना जोखिम भरा हो सकता है.

क्या महिलाओं के लिए इसका इस्तेमाल सुरक्षित है?

यह सबसे अहम सवाल है. महिलाओं में सिल्डेनाफिल के इस्तेमाल पर शोध हुआ है, लेकिन इसे पुरुषों के इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरह महिलाओं की यौन समस्याओं के लिए सामान्य इलाज नहीं माना जाता. महिलाओं में यौन इच्छा या उत्तेजना से जुड़ी समस्याओं के कारण अलग-अलग हो सकते हैं और उनका इलाज भी उसी के अनुसार तय किया जाता है.

इसलिए ‘फीमेल जेली’ या ‘फीमेल वियाग्रा’ के नाम से बिकने वाले किसी प्रोडक्ट को सिर्फ उसके नाम या सोशल मीडिया दावों के आधार पर सुरक्षित मानना ठीक नहीं है.

वीडियो ने फिर खड़ी की सुरक्षा की बहस

फिलहाल यह साफ नहीं है कि वायरल वीडियो में लड़की ने वास्तव में कौन-सी जेली ली थी और उसके बाद उसकी स्थिति क्या हुई. इसलिए वीडियो के आधार पर यह दावा करना भी सही नहीं होगा कि उसे कोई खास दवा दी गई थी या उसके साथ कोई गंभीर घटना हुई.

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हालांकि, इस वायरल क्लिप ने एक जरूरी सवाल जरूर खड़ा किया है.क्या सिर्फ ‘नाइटलाइफ’ या ‘फीमेल जेली’ जैसे नाम देखकर किसी अनजान सेक्सुअल-एनहांसमेंट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना सुरक्षित है? जवाब है, नहीं.

किसी भी ऐसी जेली, गोली या पाउच में मौजूद घटकों की जानकारी और उसकी विश्वसनीयता की पुष्टि किए बिना उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. खासकर डॉक्टर की सलाह वाली दवाओं को बिना चिकित्सकीय सलाह के लेना जोखिम भरा हो सकता है.

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