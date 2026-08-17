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'मुझसे ज्यादा वो बच्चों से प्यार करती हैं…', लेविट के इस्तीफे पर बोले ट्रंप, रिपोर्टर को दिया प्रेस सचिव बनने का ऑफर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अपने दो छोटे बच्चों को ज्यादा समय देने के लिए इस्तीफा देना का फैसला किया है. ट्रंप ने उनके इस फैसले को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा कि वो अपने बच्चों से उनसे ज्यादा प्यार करती हैं. इस दौरान ट्रंप ने फॉक्स न्यूज की रिपोर्टर एलेक्सिस मैकएडम्स को नए प्रेस सचिव बनने का ऑफर दे दिया.

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ट्रंप ने पत्रकार को लेविट को रिप्लेस करने का ऑफर दिया. (Photo- Reuters)
ट्रंप ने पत्रकार को लेविट को रिप्लेस करने का ऑफर दिया. (Photo- Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस सचिल कैरोलिन लेविट ने अपने दो छोटे बच्चों को ज्यादा समय देने के लिए पद छोड़ने का फैसला किया है. इस पर ट्रंप ने कहा कि लेविट उनसे ज्यादा उनके बच्चों से प्यार करती हैं, जो उनके लिए चिंता की बात है.

लेविट के इस्तीफे के बाद ट्रंप का नया प्रेस सचिव कौन होगा, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हाल ही में ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में रिपोर्टर एलेक्सिस मैकएडम्स को ही इस पद का ऑफर दे दिया.

ट्रंप ने लेविट के पद छोड़ने के फैसले पर मजाक करते हुए कहा, 'मुझे पता चला कि कैरोलिन लेविट ट्रंप से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करती हैं, मुझे इसको लेकर बहुत फिक्र है. 

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इंटरव्यू के दौरान पत्रकार मैकएडम्स ने ट्रंप से पूछा कि क्या कैरोलिन लेविट की जगह कोई और ले सकता है. इस पर ट्रंप ने लेविट की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी जगह किसी और को लाना बेहद मुश्किल काम है.

रिपोर्टर को दिया प्रेस सचिव बनने का ऑफर

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जब मैकएडम्स ने पूछा कि लेविट के जाने के बाद वो व्हाइट हाउस के पोडियम पर किसे देखना चाहेंगे, तो ट्रंप ने तुरंत उन्हीं की तरफ इशारा कर दिया. ट्रंप ने पूछा, 'आप? आपके बारे में क्या ख्याल है?' ट्रंप ने वहां पास में ही खड़ी लेविट से भी इस सुझाव पर रिएक्शन मांगा और मैकएडम्स के काम की तारीफ की.

ट्रंप ने उनसे कहा, 'मैंने आपको हमेशा पसंद किया है.' उन्होंने कहा कि वो इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकती हैं.

अगस्त के अंत में पद छोड़ेंगी कैरोलिन लेविट

बता दें कि कैरोलिन लेविट ने बताया था कि वो अगस्त 2026 के आखिर में अपना पद छोड़ देंगी. उन्होंने मई 2026 में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था और जुलाई में मैटर्निटी लीव के बाद काम पर वापस लौटी थीं. हालांकि, अब उन्होंने परिवार को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है. ट्रंप ने उनके इस फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि पद छोड़ने के बाद भी वो उनके प्रमुख बाहरी सलाहकारों में शामिल रहेंगी.

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