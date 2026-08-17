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Shrikhand Katori Recipe: घर पर सेवई-दूध से बनाएं गुजरात का फेमस श्रीखंड कटोरी, स्वाद ऐसा मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी!

त्योहारों के सीजन में बिना कैलोरी की चिंता किए मीठे का मजा लें. खजूर की प्राकृतिक मिठास और भुनी हुई सेवई के क्रंच से बनी यह शुगर-फ्री श्रीखंड कटोरी खाने में बेहद स्वादिष्ट और सेहतमंद है. बाजार की चाशनी वाली मिठाइयों की जगह इस रक्षाबंधन घर पर आसानी से यह टेस्टी फ्यूजन स्वीट बनाएं.

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गुजरात की मिठाइयों का स्वाद ही अलग होता है. (PHOTO:AI)
गुजरात की मिठाइयों का स्वाद ही अलग होता है. (PHOTO:AI)

Shrikhand Katories Recipe: खाने के बाद जब मीठा खाने का मन हो लेकिन कैलरी की चिंता सता रही हो, तो यह शुगरफ्री श्रीखंड कटोरी एक परफेक्ट रेसिपी है. त्योहार हो या कोई फंक्शन हो. मिठाई होना लाजमी है, मगर बाजार से खरीदकर लाने वाली मिठाइयों में चाशनी भरकर होती है, जिसे खाकर सेहत को भारी नुकसान हो सकता है.

ऐसे में घर पर कम मेहनत में ही टेस्टी श्रीखंड कटोरी बना सकते हैं. इसमें बिना रिफाइंड चीनी का इस्तेमाल किए, खजूर की नेचुरल मिठास और सेवई के क्रंच का शानदार फ्यूजन तैयार किया गया है. श्रीखंड मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात की एक बेहद फेमस और पारंपरिक मिठाई है. मगर अब पूरे देश में ही इसके चर्चे हैं और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं.

आइए आपको सेहतमंद श्रीखंड कटोरी बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं, जिसे आप आसानी से फॉलो करके इस राखी पर अपने घरवालों के लिए बना पाएंगे. 

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श्रीखंड कटोरी के लिए सामग्री

  • पतली सेवई: 130 ग्राम
  • देसी घी: 2½ छोटा चम्मच
  • सॉफ्ट खजूर (बिना बीज): 10–12
  • गरम दूध: 4–5 बड़ा चम्मच (खजूर भिगोने के लिए)
  • बारीक कटे पिस्ता: 2 बड़ा चम्मच
  • नमक: 1 चुटकी
  • ठंडा टांगा हुआ दही (हंग कर्ड): 250 ग्राम
  • सॉफ्ट खजूर (बिना बीज): 100 ग्राम
  • गरम दूध: 2–3 बड़ा चम्मच
  • केसर: 6–8 धागे (1 छोटा चम्मच गरम दूध में भीगे हुए)
  • बारीक कटे पिस्ता: 1½ बड़ा चम्मच
  • नमक: 1 चुटकी
  • इलायची पाउडर: 1 चुटकी (बेहतरीन स्वाद के लिए)

श्रीखंड कटोरी बनाने की विधि

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क्रंची सेवई कटोरी बनाएं: खजूर को गरम दूध में 10-15 मिनट के लिए भिगो दें और मिक्सी में पीसकर स्मूथ पेस्ट बना लें.  कड़ाही में घी गरम करें और सेवई को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भून लें. फिर भुनी सेवई में खजूर का पेस्ट, कटे पिस्ता और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. मिक्सर के हल्का गरम रहते ही इसे छोटी कटोरियों या मफिन मोल्ड्स में दबाकर कटोरी का आकार दें. इसे सेट करने के लिए 45 से 60 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें.

क्रीमी खजूर श्रीखंड तैयार करें: श्रीखंड वाले खजूर को भी गरम दूध के साथ ब्लेंड करके पेस्ट बना लें. एक बाउल में ठंडा टांगा हुआ दही लें और इसे तब तक फेंटें जब तक यह बिल्कुल क्रीमी न हो जाए. अब दही में खजूर का पेस्ट, केसर का दूध, इलायची पाउडर, नमक और पिस्ता डालकर अच्छे से मिलाएं. इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें.

सजाएं और सर्व करें: फ्रिज से सेवई की कटोरियां निकालें. इनमें पाइपिंग बैग या चम्मच की मदद से ठंडा-ठंडा श्रीखंड भरें. ऊपर से कटे हुए पिस्ता, केसर के धागे और खजूर के छोटे टुकड़े से सजाकर सर्व करें.

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