गुलजार ने मांगा पानी, तुरंत गिलास लेकर पहुंचे सचिन, लोग बोले- यही है बड़े इंसान की पहचान

सचिन तेंदुलकर का एक छोटा सा अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. मुंबई में एक किताब के विमोचन कार्यक्रम के दौरान गुलजार अपना संबोधन दे रहे थे. इसी बीच उन्हें पानी की जरूरत हुई. पास बैठे सचिन तेंदुलकर तुरंत पानी का गिलास लेकर उनके पास पहुंचे और उन्हें पानी दिया. गुलजार ने सचिन का हाथ थाम लिया. कुछ सेकेंड का यह प्यारा पल कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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वीडियो में दिखाई देता है कि सचिन जब गुलजार के पास पानी लेकर पहुंचते हैं, तो गुलजार उनका हाथ पकड़ लेते हैं. इससे पहले सचिन उनसे कहते हैं, "बस होंठ गीले कर दीजिए." गुलजार पानी लेते हैं और सचिन का शुक्रिया अदा करते हैं. इसके बाद वह अपना संबोधन जारी रखते हैं.



इस छोटे से पल को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सचिन की सादगी और गुलजार के प्रति उनके सम्मान की तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि इतने बड़े मंच पर मौजूद होने के बावजूद सचिन ने बिना किसी औपचारिकता के गुलजार की छोटी सी जरूरत का ध्यान रखा.

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सोशल मीडिया पर कई लोग सचिन की विनम्रता, सादगी और बड़ों के प्रति सम्मान की चर्चा कर रहे हैं. कुछ लोगों ने इस पल को दिल छू लेने वाला बताया, तो कुछ ने कहा कि किसी व्यक्ति की असली खूबसूरती ऐसे ही छोटे-छोटे व्यवहार में दिखाई देती है.

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यह खास पल मुंबई में आयोजित डॉ. पी. जगन्नाथ की किताब 'डीआर ब्लू: ए कैंसर सर्जन की जर्नी इनटू द ह्यूमन साइड ऑफ हीलिंग' के विमोचन कार्यक्रम का है. कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, गुलजार और सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गज मौजूद थे.

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इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद अमिताभ बच्चन और गुलजार की मुलाकात ने भी लोगों का ध्यान खींचा. दोनों दिग्गज एक-दूसरे का अभिवादन करते और मंच पर साथ बैठे नजर आए.

किताब में कैंसर के इलाज के दौरान चिकित्सा के मानवीय पहलू, मरीजों की भावनाओं और डॉक्टर-मरीज के रिश्ते पर बात की गई है. यानी कार्यक्रम का विषय भी इंसानियत और इलाज के मानवीय पक्ष से जुड़ा था.और इसी कार्यक्रम में कैमरे में कैद हुआ सचिन और गुलजार का यह छोटा सा पल अब चर्चा में है. मंच पर जहां बड़े नाम मौजूद थे, वहीं पानी का एक गिलास और कुछ सेकेंड का यह सहज व्यवहार लोगों को याद रह गया.

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