Rajasthani Panchmel Dal Recipe: रोटी-चावल हो या बाटी, स्वाद दोगुना कर देगी राजस्थानी पंचमेल दाल, जानें आसान रेसिपी

Rajasthani Panchmel Dal Recipe: दाल भारतीय खाने का अहम हिस्सा है. आमतौर पर घरों में अरहर, मूंग, मसूर और चना दाल बनाई जाती है. लेकिन क्या आपने कभी पांच तरह की दालों को मिलाकर बनी राजस्थानी पंचमेल दाल खाई है. यह दाल स्वाद में बेहद लाजवाब होती है. इसमें पांच अलग-अलग दालों के साथ देसी घी और मसालों का तड़का लगाया जाता है जो इसके स्वाद को और बढ़ा देता है.
इसे आप रोटी, चावल, बाटी या पराठे के साथ खा सकते हैं. अगर आप भी घर पर कुछ नया और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो लंच या डिनर में राजस्थानी पंचमेल दाल बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि यह दाल कैसे बनती है और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
2 बड़े चम्मच अरहर दाल
2 बड़े चम्मच मूंग दाल
2 बड़े चम्मच चना दाल
2 बड़े चम्मच उड़द दाल
2 बड़े चम्मच मसूर दाल
1 बारीक कटा प्याज
2 कटे हुए टमाटर
2 हरी मिर्च
1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 छोटा चम्मच जीरा
1 चुटकी हींग
2 बड़े चम्मच देसी घी
नमक स्वादानुसार
थोड़ा सा हरा धनिया
इन बातों का रखें ध्यान
पंचमेल दाल का असली स्वाद बढ़ाने के लिए तड़के में देसी घी का इस्तेमाल करें. सभी दालों को पकाने से पहले कम से कम 30 मिनट भिगोना न भूलें. दाल को हल्का मैश करने से इसका स्वाद और बनावट अच्छी हो जाती है. मसालों की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हैं.
राजस्थानी पंचमेल दाल को आप गरमागरम चावल, जीरा राइस, रोटी, पराठे या बाटी के साथ परोस सकते हैं. खासतौर पर दाल-बाटी के साथ इसका स्वाद बेहद लाजवाब लगता है. ऊपर से थोड़ा देसी घी डालकर परोसेंगे तो खाने का मजा और बढ़ जाएगा.