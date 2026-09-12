दो सांड भिड़े, बीच में स्कूटी वाली की शामत! फिर जो हुआ, VIDEO वायरल

ऋषिकेश में सड़क पर सांडों की लड़ाई के बीच अचानक ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. दो सांड आपस में लड़ रहे थे, तभी वहां मौजूद एक शख्स ने उन्हें भगाने की कोशिश की. इसी दौरान एक सांड अचानक सड़क की दूसरी तरफ दौड़ पड़ा और सामने से आ रही स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी.

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इस पूरी घटना का वीडियो इंस्टा यूजर अंशुल ने शेयर किया है. वीडियो में सड़क किनारे दो सांड आपस में सींग फंसाकर लड़ते दिखाई दे रहे हैं. दोनों एक-दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे.

इसी बीच एक शख्स वहां पहुंचा और सांडों को भगाने की कोशिश करने लगा. तभी एक सांड अचानक पलटा और बिना किसी दिशा की परवाह किए सड़क की दूसरी तरफ भागने लगा. उसी वक्त वहां से एक महिला स्कूटी लेकर गुजर रही थी.

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सांड सीधे स्कूटी से जा टकराया. टक्कर लगते ही महिला का संतुलन बिगड़ गया और स्कूटी सड़क किनारे खड़ी एक कैब से जा भिड़ी. पूरी घटना कुछ ही सेकेंड में हो गई.

वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने महिला की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. कई यूजर्स ने सवाल किया कि हादसे में महिला को कितनी चोट आई होगी. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि महिला किस्मत वाली रहीं कि मामला इससे ज्यादा गंभीर नहीं हुआ.

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इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं की वजह से अचानक कितनी खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है. दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनना भी ऐसे हादसों में चोट की गंभीरता कम करने में अहम हो सकता है.

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