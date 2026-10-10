Optical Illusion: आखिर कौन-सा कप सबसे पहले भरेगा? तो बताइए, आपका जवाब क्या है- 1, 2, 3 या 4?

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर दिमाग घुमा देने वाली एक मजेदार पहेली लोगों का ध्यान खींच रही है. इस तस्वीर में चार लाल कप दिखाई दे रहे हैं, जिन पर 1, 2, 3 और 4 नंबर लिखे हैं. इन कपों के ऊपर एक लाल रंग का बर्तन है, जिससे पानी एक पाइप के जरिए नीचे की ओर आ रहा है. देखने में यह पूरा रास्ता काफी उलझा हुआ है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चारों कपों में से कौन-सा कप सबसे पहले भरेगा?

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पहली नजर में इस सवाल का जवाब देना आसान लग सकता है. कुछ लोगों को लगेगा कि जो कप बर्तन के सबसे करीब है, उसमें पानी सबसे पहले पहुंचेगा. वहीं, कुछ लोग कपों की ऊंचाई देखकर अपना जवाब चुन सकते हैं. लेकिन रुकिए! इस पहेली में केवल कपों की दूरी या उनकी ऊंचाई देखकर फैसला करना सही नहीं होगा. यहां असली खेल पाइपों के रास्ते में छिपा है.

ध्यान से देखिए, कहां से गुजर रहा है पानी?

तस्वीर में बर्तन से निकलने वाला पानी अलग-अलग दिशाओं में बने पाइपों के जरिए कपों तक पहुंच सकता है. लेकिन हर पाइप का रास्ता एक जैसा नहीं है. कहीं पाइप मुड़ रहा है, तो कहीं उसका सिरा बंद दिखाई देता है. कुछ रास्ते ऐसे भी हैं, जो देखने में आपस में जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन उनकी बनावट को ध्यान से समझना जरूरी है.

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इस पहेली को हल करने के लिए सबसे पहले उस जगह को देखिए, जहां से पानी बर्तन से निकल रहा है. फिर अपनी नजर को धीरे-धीरे पाइप के साथ आगे बढ़ाइए. देखिए कि पानी किस दिशा में जा सकता है और कहां पहुंचकर उसका रास्ता रुक सकता है. अगर कोई रास्ता बंद है, तो उस रास्ते से पानी कप तक नहीं पहुंच पाएगा.

क्या आपका जवाब सही होगा?

इस पहेली की खास बात यही है कि तस्वीर को जल्दी-जल्दी देखने पर छोटी-सी बात भी नजरों से छूट सकती है. कई बार हम बिना पूरा रास्ता देखे ही जवाब दे देते हैं और इसी वजह से गलती हो जाती है. इसलिए बेहतर होगा कि आप चारों कपों को ध्यान से देखें और हर कप तक पहुंचने वाले रास्ते को अलग-अलग समझने की कोशिश करें.

अब आपके पास है 10 सेकंड का चैलेंज! बिना किसी की मदद लिए बताइए कि कप नंबर 1, 2, 3 या 4 में से कौन-सा सबसे पहले भरेगा. अपना जवाब सोचिए और फिर देखिए कि क्या आप इस दिमागी पहेली को सही हल कर पाते हैं.

तस्वीर को ध्यान से देखने पर सही जवाब है: इनमें से कोई भी कप नहीं भरेगा.

क्यों? बर्तन से निकलने वाला पानी सीधे नीचे गिर रहा है, लेकिन वह पाइप के खुले सिरों से जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा. इसलिए पानी कप नंबर 1, 2, 3 या 4 तक पहुंचने का रास्ता नहीं बना पाता. सही जवाब होगा कि कोई भी कप नहीं! इस पहेली में असली ट्रिक यह है कि बर्तन से गिरता पानी पाइप लाइन में जाता ही नहीं दिख रहा। इसलिए चारों कप खाली रहेंगे।

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