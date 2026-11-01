ऑनलाइन जादू-टोना का ट्रेंड... प्यार, पैसे, नौकरी के लिए इंटरनेट से टोटके कर रहे युवा!

आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए इंटरनेट का खूब इस्तेमाल करते हैं. कोई नौकरी पाने के लिए ऑनलाइन सलाह लेता है, तो कोई प्यार और रिश्तों से जुड़ी समस्याओं का जवाब खोजता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अब अपनी किस्मत बदलने और प्यार पाने के लिए ऑनलाइन चुड़ैलों यानी विचेज (Witches) की मदद भी ले रहे हैं? जी हां, इंटरनेट पर कुछ ऐसी महिलाएं मौजूद हैं, जो खुद को चुड़ैल, जादू करने वाली या रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ी हुई बताती हैं. ये लोग पैसे लेकर तरह-तरह के जादुई टोटके और स्पेल (Spells) करने का दावा करती हैं. कोई प्यार पाने का स्पेल बेच रहा है, तो कोई अच्छी किस्मत और यहां तक कि मौसम बदलने के लिए जादू करने का दावा कर रहा है.

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BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म (एट्सी) Etsy पर इस तरह के जादू और चुड़ैलों से जुड़ी चीजों को खोजने वाले लोगों की संख्या में इस साल काफी बढ़ोतरी हुई है. खास बात यह है कि इन सेवाओं में युवाओं की दिलचस्पी भी बढ़ रही है. आखिर युवा इस तरह के ऑनलाइन जादू की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? क्या वे सच में अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद कर रहे हैं या इसके पीछे कोई और वजह है? आइए समझते हैं.

ऑनलाइन चुड़ैलें आखिर क्या करती हैं?

इन महिलाओं को इंटरनेट की दुनिया में 'Etsy Witches' कहा जा रहा है. एट्सी एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जहां लोग हाथ से बनी चीजें, गहने, सजावट का सामान और दूसरी खास चीजें खरीदते-बेचते हैं. अब इसी प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग जादू-टोने और स्पेल से जुड़ी सेवाएं भी बेच रहे हैं. इन ऑनलाइन चुड़ैलों का दावा है कि वे खास तरह के मंत्र, पूजा-पाठ और दूसरी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के जरिए लोगों की जिंदगी में अच्छी चीजें ला सकती हैं. इसके लिए वे ग्राहकों से पैसे लेती हैं.

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इनकी सेवाओं में कई तरह की चीजें शामिल हैं:

लव स्पेल: किसी का प्यार पाने या पुराने रिश्ते को वापस लाने के लिए.

गुड लक स्पेल: किस्मत चमकाने और अच्छे मौके पाने के लिए.

अबंडेंस स्पेल: पैसा, सफलता और तरक्की पाने के लिए.

जॉब स्पेल: मनचाही नौकरी या करियर में आगे बढ़ने के लिए.

वेदर स्पेल: शादी जैसे खास मौकों पर बारिश रोकने और अच्छी धूप निकलने के लिए.

यानी अब लोग सिर्फ अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए ही नहीं, बल्कि शादी में अच्छा मौसम रहने से लेकर कॉन्सर्ट की टिकट मिलने तक के लिए ऑनलाइन जादू की सेवाएं खरीद रहे हैं.

2 हजार से ज्यादा लोगों को सेवा दे चुकी हैं एलेशिया

BBC की रिपोर्ट में स्कॉटलैंड के एर्स्किन की रहने वाली 24 साल की एलेशिया काहिल (Ellecia Cahill) का जिक्र किया गया है. वह खुद को एक मिस्टिक यानी रहस्यमयी और आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ी महिला बताती हैं. एलेशिया ऑनलाइन रीडिंग, क्रिस्टल, ताबीज और खास तरह के संदेश बेचती हैं. वह ऐसे पत्र भी भेजती हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे दुनिया से जा चुके प्रियजनों की ओर से आए संदेश हैं. इस तरह की प्रक्रिया को चैनल्ड लेटर्स कहा जाता है. एलेशिया अब तक अपनी इन सेवाओं से 2 हजार से ज्यादा बिक्री कर चुकी हैं.

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उनके मुताबिक, लोगों को लगता है कि लव स्पेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय होगा, लेकिन उनके पास आने वाले कई ग्राहक पैसा और सफलता पाने के लिए अबंडेंस स्पेल (Abundance Spell) खरीदना चाहते हैं. इसका मतलब है कि लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसा, अच्छे मौके और सफलता आकर्षित करने के लिए इस तरह के जादुई उपायों का सहारा ले रहे हैं. एलेशिया ने एक ग्राहक का उदाहरण भी दिया. उनके मुताबिक, मोनाको के एक टेक निवेशक ने उनसे अबंडेंस ताबीज खरीदा था. इसके बाद उस ग्राहक की कुल संपत्ति में काफी बढ़ोतरी हुई. हालांकि, यह एलेशिया का अपना दावा है, इससे यह साबित नहीं होता कि ताबीज की वजह से ही उसकी संपत्ति बढ़ी.

एट्सी पर तेजी से बढ़ रही है जादू-टोने की मांग

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म एट्सी के मुताबिक, इस साल जादू-टोने और चुड़ैलों से जुड़ी चीजों को खोजने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है. इसमें शादी के दिन अच्छा मौसम रहने से जुड़े स्पेल की मांग भी शामिल है. एट्सी के एक प्रवक्ता ने बताया कि शादी जैसे खास मौकों पर जादुई चीजें खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है. आंकड़ों के मुताबिक, शादी के दिन धूप निकलने और बारिश न होने से जुड़े स्पेल की खोज में 206% की बढ़ोतरी हुई है.

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शादी से जुड़े स्पेल और चुड़ैलों की सामान्य खोज में 105% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे पता चलता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी के खास मौकों को बेहतर बनाने के लिए भी इन ऑनलाइन सेवाओं में दिलचस्पी ले रहे हैं. हालांकि, इन स्पेल से सच में मौसम बदल सकता है या किसी की किस्मत चमक सकती है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. एट्सी के नियमों के मुताबिक, ऐसे स्पेल को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बेचे जाने वाली चीजों के तौर पर ही पेश किया जाना चाहिए.

युवा आखिर क्यों हो रहे हैं आकर्षित?

यह सवाल सबसे दिलचस्प है कि आज के दौर में जब युवा विज्ञान, तकनीक और तर्क पर भरोसा करते हैं, तब वे जादू-टोने जैसी चीजों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? एलेशिया काहिल का मानना है कि आज के युवा भले ही हर चीज को तर्क और समझ के आधार पर देखते हों, लेकिन उनके मन में किसी रहस्यमयी और जादुई चीज पर विश्वास करने की इच्छा भी होती है. उनके मुताबिक, कई युवा अकेलापन महसूस करते हैं. ऐसे में वे किसी ऐसी जगह की तलाश करते हैं, जहां उनकी बात सुनी जाए और उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिले.

मलेशिया खुद को ऐसे लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाना चाहती हैं, जहां वे अपनी परेशानियां साझा कर सकें और उन्हें थोड़ी राहत मिल सके.उनका मानना है कि इंसान को हमेशा लगता है कि उससे बड़ी कोई शक्ति मौजूद है. कई बार लोगों को अपने सवालों के जवाब पता होते हैं, लेकिन वे सिर्फ किसी से भरोसा और दिलासा चाहते हैं. इसलिए उनके मुताबिक, अगर किसी जादुई प्रक्रिया से किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, तो उसे इससे राहत मिल सकती है.

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नौकरी पाने के लिए भी खरीदा स्पेल

BBC की रिपोर्ट में स्कॉटलैंड की अभिनेत्री लॉरा ब्लेयर का भी जिक्र है. 29 साल की लॉरा ने अपने करियर में अच्छी नौकरी और मौके पाने के लिए एक जॉब स्पेल खरीदा था. उन्होंने बताया कि पैसे देने के बाद उन्हें एक चुड़ैल से जोड़ा गया. इसके बाद उनसे उनका पूरा नाम और कुछ दूसरी जानकारियां मांगी गईं. फिर उस महिला ने जादू करने का एक वीडियो उन्हें भेजा. लॉरा को जिस तरह की नौकरी या नतीजे की उम्मीद थी, वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन उनका कहना है कि इसके बाद उन्हें अभिनय के कई काम मिले. उनके मुताबिक, स्पेल खरीदने के बाद उनका करियर पहले से ज्यादा व्यस्त हो गया.

वहीं, ग्लासगो की रहने वाली 22 साल की क्लो का अनुभव बिल्कुल अलग रहा. उन्होंने अपने पुराने प्रेमी को वापस पाने के लिए लव स्पेल खरीदा था. लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई. क्लो ने इसे अपना समय और पैसा बर्बाद करना बताया. हालांकि, बाद में उन्होंने यह भी कहा कि शायद उनका पुराना रिश्ता वापस न आना ही बेहतर था. इन दोनों उदाहरणों से साफ है कि ऑनलाइन स्पेल खरीदने वाले हर व्यक्ति का अनुभव एक जैसा नहीं होता.

धर्म से अलग अपनी आध्यात्मिक दुनिया बना रहे हैं युवा

लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी की धर्म और समाज से जुड़ी शोधकर्ता एलेक्जेंड्रिया आर्थर-हैस्टी (Alexandria Arthur-Hastie) के मुताबिक, ऑनलाइन चुड़ैलों की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे एक बड़ा बदलाव भी है. उनका मानना है कि कुछ युवा पारंपरिक धर्म से हटकर आध्यात्मिकता के ऐसे तरीकों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें वे अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से अपना सकें. पहले लोग आध्यात्मिकता और जादू-टोने के बारे में किताबों, कहानियों और फिल्मों से जानते थे. सबरीना द टीनएज विच (Sabrina the Teenage Witch और Charmed ) जैसे टीवी शोज ने भी जादू और चुड़ैलों की दुनिया को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने में भूमिका निभाई.

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लेकिन अब सोशल मीडिया और इंटरनेट की मदद से लोग सीधे ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, जो खुद को चुड़ैल या आध्यात्मिक गुरु बताते हैं. रिसर्चर के मुताबिक, यह आध्यात्मिकता के कारोबार में बदलने का नया तरीका है. यानी अब लोगों की आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक जरूरतों से जुड़ी चीजें भी ऑनलाइन खरीदी-बेची जा रही हैं.

जब जिंदगी में अनिश्चितता बढ़ती है, तो लोग ढूंढते हैं सहारा

रिसर्चर का मानना है कि युवाओं के ऑनलाइन चुड़ैलों की तरफ आकर्षित होने के पीछे सिर्फ जादू के प्रति उत्सुकता नहीं है. इसके पीछे उनकी निजी जिंदगी की परेशानियां भी हो सकती हैं. किसी को अपने रिश्ते का भविष्य समझ नहीं आता, तो कोई नौकरी और करियर को लेकर परेशान रहता है. कुछ लोगों को भविष्य की चिंता होती है, जबकि कुछ अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं.

ऐसे में वे इंटरनेट पर ऐसे लोगों को खोजते हैं, जो उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान देने का दावा करते हैं. रिसर्चर के मुताबिक, कई आधुनिक चुड़ैलें खुद को रहस्यमयी शक्तियों वाली महिला के बजाय हीलर यानी लोगों को भावनात्मक और आध्यात्मिक सहारा देने वाली मानती हैं. वे अपने काम को कुछ हद तक काउंसलिंग जैसा समझती हैं. हालांकि, काउंसलिंग और जादू-टोना एक जैसी चीजें नहीं हैं. किसी की बात सुनना और उसे भावनात्मक सहारा देना अलग बात है, जबकि जादू से नौकरी, पैसा या प्यार दिलाने का दावा अलग है.

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क्या सच में बदल सकती है किस्मत?

ऑनलाइन जादू-टोने की बढ़ती मांग के बीच यह समझना जरूरी है कि किसी स्पेल, ताबीज या जादुई प्रक्रिया से किसी की किस्मत बदल सकती है, इसका कोई भरोसेमंद वैज्ञानिक सबूत नहीं है. किसी व्यक्ति को ऐसी चीजें खरीदने से थोड़ी खुशी, उम्मीद या आत्मविश्वास मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी मनचाही इच्छा जरूर पूरी होगी.

ऐसी सेवाएं खरीदते समय लोगों को सावधान रहना चाहिए. खासकर अगर कोई व्यक्ति प्यार वापस दिलाने, पक्की नौकरी लगवाने, बीमारी ठीक करने या अचानक अमीर बनाने की गारंटी देकर मोटी रकम मांगता है, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए.कुल मिलाकर, ऑनलाइन चुड़ैलों की बढ़ती लोकप्रियता सिर्फ जादू और रहस्य की कहानी नहीं है. यह इस बात को भी दिखाती है कि आज के डिजिटल दौर में लोग अपनी जिंदगी की अनिश्चितताओं, अकेलेपन और उम्मीदों के लिए किस तरह नए रास्ते तलाश रहे हैं.

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