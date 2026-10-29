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karwa chuauth Mehandi Price: अमेरिका में करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने के कितने डॉलर लगते हैं?

अमेरिका में मेहंदी लगवाने की कीमत 20 डॉलर यानी करीब 1,800 रुपये से शुरू हो सकती है. वहीं, दिल्ली और मुंबई में मेहंदी के चार्ज डिजाइन, आर्टिस्ट के अनुभव और ब्राइडल मेहंदी के हिसाब से बदलते हैं. जानिए अमेरिका, दिल्ली और मुंबई में मेहंदी लगवाने के खर्च में कितना अंतर है.

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अमेरिका में मेहंदी लगवाने के चार्जेज़ 20 डॉलर से शुरू हो जाते हैं! ( Photo: ITG)
अमेरिका में मेहंदी लगवाने के चार्जेज़ 20 डॉलर से शुरू हो जाते हैं! ( Photo: ITG)

भारत में मेहंदी लगवाने के लिए महिलाएं अक्सर त्योहारों, शादी और खास मौकों का इंतजार करती हैं. कोई हथेली पर छोटा-सा फूल बनवाना पसंद करता है, तो किसी को हाथ भरकर बारीक डिजाइन बनवाना अच्छा लगता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में मेहंदी लगवाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं? यहां मेहंदी की शुरुआती कीमत 20 डॉलर यानी करीब 1,800 रुपये बताई जा रही है. हालांकि, डिजाइन और आर्टिस्ट के हिसाब से यह खर्च काफी बढ़ सकता है. ऐसे में सवाल है कि अमेरिका के मुकाबले भारत के बड़े शहरों दिल्ली और मुंबई में मेहंदी लगवाना कितना सस्ता या महंगा है?

अमेरिका में मेहंदी लगवाने के चार्जेज़ 20 डॉलर से शुरू हो जाते हैं! अब ये डिपेंड करता है कि आप एक हाथ में मेहंदी लगवा रहे हैं या दोनों हाथों में, डिजाइन कैसी है, हाथ कितना भरा हुआ है और मेहंदी दोनों तरफ लगवानी है या नहीं. इसके अलावा, अलग-अलग आर्टिस्ट और एरिया के हिसाब से भी चार्जेज़ अलग होते हैं. अमेरिका में मेहंदी लगवाने का खर्च डिजाइन, हाथों पर मेहंदी की कवरेज और आर्टिस्ट के अनुभव पर निर्भर करता है. अगर आप छोटा और साधारण डिजाइन बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए करीब 20 डॉलर से शुरुआत हो सकती है. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 1,800 रुपये बैठती है.

लेकिन अगर दोनों हाथों पर आगे और पीछे की तरफ मेहंदी लगवानी है, डिजाइन बारीक है या कलाई से आगे तक मेहंदी लगवानी है, तो कीमत बढ़ सकती है. शादी के लिए खास ब्राइडल मेहंदी बनवाने पर खर्च सैकड़ों डॉलर तक पहुंच सकता है. अमेरिका में कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट दुल्हन की मेहंदी के लिए 350 डॉलर या उससे ज्यादा भी चार्ज करते हैं. 

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दिल्ली में कितने रुपये में लग जाती है मेहंदी?
दिल्ली में मेहंदी लगवाने के लिए कई तरह के विकल्प मिल जाते हैं. यहां गली-मोहल्लों में मेहंदी लगाने वाले आर्टिस्ट से लेकर शादी के लिए खास डिजाइन बनाने वाले प्रोफेशनल आर्टिस्ट तक मौजूद हैं. साधारण मेहंदी डिजाइन के लिए करीब 500 से 2,000 रुपये तक खर्च हो सकते हैं. वहीं, शादी या किसी खास मौके के लिए दोनों हाथों पर आगे-पीछे बारीक डिजाइन बनवाने पर कीमत बढ़ सकती है. ब्राइडल मेहंदी के लिए आर्टिस्ट के अनुभव और डिजाइन के हिसाब से कई हजार से लेकर 20 हजार रुपये या उससे ज्यादा तक खर्च हो सकते हैं. 

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मुंबई में मेहंदी लगवाना कितना महंगा है?
मुंबई में भी मेहंदी की कीमत डिजाइन और आर्टिस्ट के अनुभव के हिसाब से तय होती है. यहां साधारण डिजाइन के मुकाबले शादी के लिए पूरी हथेली, हाथों और पैरों पर बारीक मेहंदी बनवाने का खर्च काफी ज्यादा हो सकता है. मुंबई में ब्राइडल मेहंदी के लिए अलग-अलग आर्टिस्ट की लिस्टिंग में करीब 6,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये या उससे ज्यादा तक के पैकेज दिखाई देते हैं. हालांकि, यह कीमत हर आर्टिस्ट के लिए एक जैसी नहीं है. डिजाइन कितना भरा हुआ है, मेहंदी कितने हिस्से में लगनी है और आर्टिस्ट कितना अनुभवी है, इन सभी बातों से कीमत बदल सकती है. 

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अमेरिका, दिल्ली और मुंबई में क्या है अंतर?
तीनों जगहों की तुलना करें, तो अमेरिका में 20 डॉलर यानी करीब 1,800 रुपये से मेहंदी लगवाने की शुरुआत हो सकती है. दिल्ली में साधारण डिजाइन इससे कम कीमत पर भी मिल सकता है, जबकि मुंबई में ब्राइडल मेहंदी के पैकेज हजारों से लेकर कई दस हजार रुपये तक पहुंच सकते हैं. हालांकि, सिर्फ शुरुआती कीमत देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि किस जगह मेहंदी महंगी है. अमेरिका में रहने का खर्च, आर्टिस्ट की फीस और स्थानीय बाजार का असर कीमत पर पड़ता है. वहीं, भारत में भी मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट साधारण डिजाइन बनाने वालों के मुकाबले ज्यादा चार्ज कर सकते हैं.

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