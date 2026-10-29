scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टाइल, मार्बल या कोटा स्टोन? घर की सीढ़ियों में क्या लगवाना चाहिए

घर की सीढ़ियों के लिए सबसे बेहतरीन कौन सा स्टोन होगा यह एक अहम फैसला होता है. क्योंकि, सीढ़ी में इस्तेमाल के लिए मजबूत, टिकाऊ, सुंदर और किफायत विकल्प चुनना जरूरी है.

Advertisement
X
घर की सीढ़ी में टाइल्स या स्टोन लगने से वह खूबसूरत और मॉर्डन लुक देता है (Photo - AI Generated)
घर की सीढ़ी में टाइल्स या स्टोन लगने से वह खूबसूरत और मॉर्डन लुक देता है (Photo - AI Generated)

घर की सीढ़ियों के लिए टाइल, मार्बल या कोटा स्टोन, किसका इस्तेमाल सबसे बढ़िया विकल्प हो सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस देखना यह है कि आपका बजट क्या है और सीढ़ी का इस्तेमाल किस तरह से होगा. क्योंकि, सीढ़ी घर का ऐसा हिस्सा होता है, जिस पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है. 

सीढ़ी का इस्तेमाल ही छत या ऊपरी तल्ले पर चढ़ने के लिए किया जाता है. अगर घर के अंदर आने के लिए सड़क से प्लिंथ लेवल तक की सीढ़ी है तब तो उसका इस्तेमाल और भी ज्यादा होता है. ऐसे में सीढ़ियों की मजबूती सबसे अहम होती है. यही वजह है कि कोई भी स्टोन, मार्बल या टाइल लगाने से पहले मजबूती जांच लेना जरूरी है. 

मजबूती के साथ सीढ़ी का साफ- सुथरा और सुंदर दिखना भी घर के लुक में चार- चांद लगा देता है. अगर लोगों के चलने से सीढ़ी पर तुरंत दाग- धब्बे लग जा रहे हैं तो यह एक समस्या बन सकती है. इसलिए सीढ़ी में ग्रेनाइट, मार्बल, कोटा स्टोन और टाइल्स में कौन बेहतर होगा, यह जानने से पहले  इनकी अपनी-अपनी खासियत और कमियों को जानना जरूरी है. 

सम्बंधित ख़बरें

बिना जरूरी मंजूरी के मकान बनाना या मंजूर नक्शे से अलग निर्माण करना कानूनी परेशानी खड़ी कर सकता है. ( Photo: ITG)
मकान का नक्शा पास कराना क्यों जरूरी? जानें कानून क्या कहता है
1500 रुपये में सालभर टोल पास? जानें कहां मिलेगा फायदा
Microwave Oven Black Dots
माइक्रोवेव का कांच पूरा साफ क्यों नहीं होता है, क्यों बने होते हैं डॉट्स?
अगर आपके घर में बालकनी छोटी है और कमरे में फर्नीचर भी रखा हुआ है, तो स्लाइडिंग डोर बेहतर विकल्प हो सकता है. ( Photo: ITG)
फोल्डिंग या स्लाइडिंग ... छोटी बालकनी में कौन-सा दरवाजा रहेगा सही?
जानिए क्या है मैक्सिंग का मतलब और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा क्यों हो रही है. ( Photo: ITG)
2026 में हर तरफ Maxxing की चर्चा, आखिर क्या है इस ट्रेंड का मतलब?
Advertisement

 ग्रेनाइट यह बहुत कठोर होता है, जल्दी नहीं घिसता, और सालों-साल चलता है. भारी इस्तेमाल के लिए यह बेस्ट है. लेकिन, यह  थोड़ा फिसलन भरा हो सकता है. इस वजह से सीढ़ी में इस्तेमाल के लिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है. 

मार्बल देखने में शाही लुक देता है. क्योंकि यह देखने में बहुत सुंदर, प्राकृतिक और शाही  लगता है. इसका नुकसान यह है कि मार्बल थोड़ा नरम होता है. इस पर दाग जल्दी लगते हैं. खरोंच आ सकती है और बार-बार घिसाई यानी पॉलिशिंग करानी पड़ती है. इसके साथ ही चमकदार या ग्लॉसी मार्बल सीढ़ियों पर फिसलने का खतरा रहता है.

टाइल्स का  बजट कम होता है और इसमें डिजाइन भी कई तरह के आते हैं. इस लिहाज से यह बजट के अनुकूल होती हैं और बाजार में कई तरह के आधुनिक डिजाइन और टेक्सचर में मिलती हैं. लेकिन, इसका नुकसान यह है कि सीढ़ियों पर हमेशा एंटी-स्किड या मैट फिनिश टाइल्स ही लगानी चाहिए. सामान्य चिकनी टाइल्स पर पैर फिसलने से चोट लग सकती है.कई बार ज्यादा इस्तेमाल से इनके किनारे चटकने का डर रहता है.

कोटा स्टोन मजबूत और किफायती दोनों होता है. यह बहुत ज्यादा टिकाऊ और गर्मी में ठंडक देने वाला पत्थर है. इसे लगाने का बजट भी कम होता है.  इसकी बस एक छोटी कमी है कि यह  मार्बल या ग्रेनाइट जैसा चमकदार और ग्लॉसी लुक नहीं देता. लेकिन, सीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा ग्लॉसी मटेरियल की जरूरत भी नहीं है. 

Advertisement

ये हैं दो सबसे बढ़ियां विकल्प
इस लिहाज से कोटा स्टोन सीढ़ियों के लिए सबसे बेहतर विकल्प है. यह बजट में भी सस्ता है. मजबूती में भी सबसे आगे और टिकाऊ भी होता है. इसका रखरखाव भी आसान और सुविधाजनक होता है. 

हालांकि, घर की सीढ़ियों के लिए ग्रेनाइट और टाइल्स का कॉम्बिनेशन भी दूसरा सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है. क्योंकि यह सबसे मजबूत और टिकाऊ होता है. साथ ही काफी सुंदर लुक भी देता है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Hina Khan Karwa Chauth 2026 Mehndi: करवा चौथ पर 'दुल्हन' सी सजीं हिना खान, धर्म की दीवार तोड़ पति के लिए रखा व्रत; लगाई पिया के नाम की मेहंदी |
    Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर भद्रा का साया? जानें कब करें पूजा और कब निकलेगा चांद |
    Ranbir Kapoor-Alia Bhatt: 3 बब्बर शेरों के बीच रणबीर कपूर ने आलिया को जंगल में किया था प्रपोज, हिम्मत देख चौंके अमिताभ बच्चन |
    पेंटागन से एक और विकेट गिरा! लेफ्टिनेंट जनरल को ट्रंप प्रशासन ने किया बाहर |
    नेमार पर बड़ा एक्शन... मुंह ढककर की थी बहस, 3 मैच नहीं खेल पाएंगे |
    अपनी मिसाइलें भारत में लाकर टेस्ट करना चाहता है जापान, जानिए क्या है इसका सीक्रेट |
    घर का एयर प्यूरीफायर सच में हवा साफ कर रहा है या नहीं? डॉक्टर ने बताया कैसे करें पहचान |
    उत्तराखंड में फॉरेस्ट स्टाफ को मिलेगी इजरायली सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग, हिंसक हमलों से निपटने की तैयारी |
    'एक दिन पति के लिए व्रत, बाकी 364 दिन ताने...' धीरेंद्र शास्त्री ने करवा चौथ को बताया 'खसम पूजन दिवस' |
    TATA PUNCH ने कर दिया कमाल... सितंबर में 284% बढ़ी EV अवतार की सेल्स
    Advertisement