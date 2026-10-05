जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाली थी पुलिस बस, चाबी लेकर भागी महिला, VIDEO

दिल्ली के जंतर-मंतर पर रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी ने उस वक्त पुलिस बस की चाबी छीन ली, जब उसमें हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को ले जाने की तैयारी हो रही थी. महिला चाबी लेकर वहां से भाग गई, जिसके बाद बस आगे नहीं बढ़ सकी. दरअसल, जंतर-मंतर पर केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे.

और पढ़ें

बताया गया कि बस में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी मौजूद थे और पुलिस उन्हें प्रदर्शन स्थल से ले जाने की तैयारी कर रही थी. इसी दौरान महिला प्रदर्शनकारी बस के पास पहुंची और उसकी चाबी अपने कब्जे में ले ली.चाबी लेकर महिला वहां से भाग गई. इसके बाद बस बिना चाबी के आगे नहीं बढ़ सकी.

चाबी नहीं थी तो पुलिस ने ऐसे हटाई बस

इस घटना का एक दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें पुलिसकर्मी बस को प्रदर्शन स्थल से दूर धकेलते दिखाई दे रहे हैं.दोनों वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान महिला के इस अनोखे तरीके पर गया. कुछ लोगों ने महिला की तारीफ की और कहा कि उसने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को ले जा रही बस को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया.

Advertisement

वहीं, कुछ यूजर्स ने सवाल किया कि किसी वाहन की चाबी छीनकर उसकी आवाजाही रोकना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है या नहीं.

So, this is the girl who took the bus key and ran. 😹😹😹 https://t.co/o32rTCQ9t1 — زماں (@Delhiite_) October 4, 2026

प्रदर्शन और पुलिस बस को लेकर छिड़ी बहस

घटना ने सोशल मीडिया पर यह बहस भी शुरू कर दी कि प्रदर्शन के दौरान विरोध जताने और पुलिस वाहन की आवाजाही में बाधा डालने के बीच कानूनी सीमा कहां तय होती है.

यह भी पढ़ें: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी, जंतर-मंतर तक निकाला कैंडल मार्च

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ?

यह घटना नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है.प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे. पुलिस के मुताबिक, स्थिति तनावपूर्ण होने पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और हिरासत में लिए गए लोगों को ले जा रही बसों को रोकने की कोशिश की.पुलिस ने बताया कि रविवार के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के करीब 15 जवान घायल हुए, जबकि करीब 110 लोगों को हिरासत में लिया गया.

प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया.

Advertisement

फिलहाल महिला द्वारा पुलिस बस की चाबी छीने जाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और इसी को लेकर यूजर्स के बीच अलग-अलग राय सामने आ रही है.

---- समाप्त ----