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जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाली थी पुलिस बस, चाबी लेकर भागी महिला, VIDEO

दिल्ली के जंतर-मंतर पर रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी ने उस वक्त पुलिस बस की चाबी छीन ली, जब उसमें हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को ले जाने की तैयारी हो रही थी. महिला चाबी लेकर वहां से भाग गई. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

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बस में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी मौजूद थे (Photos: @Delhiite_/X)
बस में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी मौजूद थे (Photos: @Delhiite_/X)

दिल्ली के जंतर-मंतर पर रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी ने उस वक्त पुलिस बस की चाबी छीन ली, जब उसमें हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को ले जाने की तैयारी हो रही थी. महिला चाबी लेकर वहां से भाग गई, जिसके बाद बस आगे नहीं बढ़ सकी. दरअसल, जंतर-मंतर पर केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे.

बताया गया कि बस में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी मौजूद थे और पुलिस उन्हें प्रदर्शन स्थल से ले जाने की तैयारी कर रही थी. इसी दौरान महिला प्रदर्शनकारी बस के पास पहुंची और उसकी चाबी अपने कब्जे में ले ली.चाबी लेकर महिला वहां से भाग गई. इसके बाद बस बिना चाबी के आगे नहीं बढ़ सकी.

चाबी नहीं थी तो पुलिस ने ऐसे हटाई बस

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इस घटना का एक दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें पुलिसकर्मी बस को प्रदर्शन स्थल से दूर धकेलते दिखाई दे रहे हैं.दोनों वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान महिला के इस अनोखे तरीके पर गया. कुछ लोगों ने महिला की तारीफ की और कहा कि उसने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को ले जा रही बस को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया.

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वहीं, कुछ यूजर्स ने सवाल किया कि किसी वाहन की चाबी छीनकर उसकी आवाजाही रोकना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है या नहीं.

प्रदर्शन और पुलिस बस को लेकर छिड़ी बहस

घटना ने सोशल मीडिया पर यह बहस भी शुरू कर दी कि प्रदर्शन के दौरान विरोध जताने और पुलिस वाहन की आवाजाही में बाधा डालने के बीच कानूनी सीमा कहां तय होती है.

यह भी पढ़ें: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी, जंतर-मंतर तक निकाला कैंडल मार्च

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ?

यह घटना नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है.प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे. पुलिस के मुताबिक, स्थिति तनावपूर्ण होने पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और हिरासत में लिए गए लोगों को ले जा रही बसों को रोकने की कोशिश की.पुलिस ने बताया कि रविवार के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के करीब 15 जवान घायल हुए, जबकि करीब 110 लोगों को हिरासत में लिया गया.

प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया.

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फिलहाल महिला द्वारा पुलिस बस की चाबी छीने जाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और इसी को लेकर यूजर्स के बीच अलग-अलग राय सामने आ रही है.

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