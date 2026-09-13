पत्नी-तीन बेटियों को मारा, फिर खाटू श्याम मंदिर पहुंचा... रिंगस से ऐसे पकड़ा गया हत्यारा राहुल

जयपुर में पत्नी और तीन बेटियों की हत्या के आरोपी राहुल झा को पुलिस ने रिंगस से हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वह जयपुर से भागकर खाटूश्यामजी पहुंचा था. वहां दर्शन करने के बाद एक होटल में रुका. होटल में रहने और अन्य खर्चों के लिए पैसे खत्म होने पर उसने अपनी अंगूठी बेचने की कोशिश की.

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आरोप है कि राहुल ने होटल संचालक को अंगूठी देने के बदले पैसे मांगे, लेकिन उसने अंगूठी लेने से इनकार कर दिया. यहां तक कि अंगूठी के बदले 500 रुपये देने से भी होटल वाले ने मना कर दिया. इसके बाद राहुल होटल से निकल गया और रिंगस पहुंचा. इसी दौरान उसके रिंगस में होने की जानकारी सीएसटी को मिली.

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पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए राहुल झा को रिंगस से हिरासत में ले लिया. आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और हत्याकांड के बाद उसके भागने से लेकर रिंगस पहुंचने तक के घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है.

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कर्ज में डूबा था राहुल, वजह पर नहीं दे पा रहा स्पष्ट जवाब

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में राहुल ने कर्ज में डूबे होने की बात कही है. हालांकि, वह यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि आखिर किस वजह से उसने पत्नी और तीन बेटियों की हत्या जैसा कदम उठाया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर कहा, 'कैसे हुआ मुझे नहीं पता.' पुलिस अब उसके बयान और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

इस कार्रवाई को पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर अंजाम दिया गया. स्पेशल कमिश्नर ओमप्रकाश की निगरानी में टीम ने काम किया, जबकि डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण की मॉनिटरिंग में पुलिस को सफलता मिली. इस कार्रवाई में टीम वेस्ट का भी सहयोग रहा.

खाटूश्यामजी से रिंगस तक ऐसे पहुंचा आरोपी

पुलिस के मुताबिक, हत्याकांड के बाद राहुल जयपुर से निकलकर खाटूश्यामजी गया था. दर्शन करने के बाद वह होटल में ठहरा. पैसे खत्म होने पर उसने अपनी अंगूठी बेचने का प्रयास किया, लेकिन होटल वाले ने उसे लेने से इनकार कर दिया. 500 रुपये के बदले भी अंगूठी लेने से मना किए जाने के बाद वह वहां से निकलकर रिंगस पहुंचा.

रिंगस में आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सीएसटी को जानकारी दी गई. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. अब पुलिस उससे विस्तृत पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले को लेकर जल्द ही बड़ा खुलासा किया जाएगा.

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क्या है मामला?

बता दें कि जयपुर के करधनी इलाके में राहुल झा पर अपनी पत्नी गीता झा और तीन बेटियों नंदिनी (23), राधिका (18) व गौरी (14) की हत्या का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, वारदात गुरुवार देर रात से शुक्रवार तड़के के बीच हुई, जब चारों घर में सो रही थीं. आरोपी ने कथित तौर पर पत्थर से उनके सिर और चेहरे पर वार किए. गीता का शव पहली मंजिल के कमरे में, जबकि तीनों बेटियों के शव ग्राउंड फ्लोर के दो कमरों से मिले. पुलिस ने घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल पत्थर बरामद किया है.

हत्या के बाद राहुल ने सामान्य दिनचर्या निभाई. शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे उसने दूध लिया, पिता लक्ष्मीनाथ के लिए चाय बनाई और उन्हें पिलाने के बाद घर से फरार हो गया. करीब 10 बजे पुलिस को चार लोगों की हत्या की सूचना मिली. राहुल शेयर ट्रेडिंग करता था और कुछ दिन पहले गुजरात से लौटा था. घटना से तीन दिन पहले उसने पड़ोस की महिला से 25 हजार रुपये उधार लिए थे. फिलहाल, पुलिस हत्या की वजह की जांच कर रही है.

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