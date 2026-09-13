scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Get Rid of Bees: घर की छत या बालकनी में बन गया मधुमक्खी का छत्ता? बिना मारे हटाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

घर की बालकनी, छत या गार्डन में मधुमक्खियों का छत्ता दिखने पर घबराएं नहीं. डंडे, पानी या आग का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है. आइए यहां जानते हैं कि मधुमक्खियों को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से भगाने के कुछ असरदार तरीके क्या हैं.

Advertisement
X
मधुमक्खी का छत्ता हटाने के टिप्स. (PHOTO:AI)
मधुमक्खी का छत्ता हटाने के टिप्स. (PHOTO:AI)

How to Get Rid of Bees: घर की बालकनी, छत या गार्डन में अचानक मधुमक्खियों का झुंड एक साथ दिख जाए तो किसी की भी टेंशन बढ़ सकती है. खासकर जब ये मधुमक्खियां किसी कोने में जमा होकर अपना छत्ता बनाना शुरू कर दें. दूर से देखने पर भले ही ये सिर्फ एक छोटा-सा छत्ता लगे, लेकिन अगर यह घर के दरवाजे, खिड़की, बालकनी या बच्चों के खेलने की जगह के पास बना हो, तो परेशानी बढ़ सकती है. मधुमक्खियों के छत्ते को देखकर अक्सर लोग घबराकर उसे डंडे से हटाने, उस पर पानी डालने या किसी स्प्रे का इस्तेमाल करने लगते हैं. कुछ लोग तो मधुमक्खियों को भगाने के लिए धुआं या आग तक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये तरीके स्थिति को और खतरनाक बना सकते हैं, क्योंकि परेशान होने पर मधुमक्खियां एक साथ हमला कर सकती हैं. 

खासकर बड़े छत्ते के साथ खुद से छेड़छाड़ करना बिल्कुल सही नहीं है. घर के आसपास छत्ता दिखने पर मधुमक्खियों को मारना नहीं, बल्कि उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से हटाना चाहिए. अगर आपके घर की बालकनी, छत या गार्डन में भी मधुमक्खियों ने डेरा जमा लिया है, तो सबसे पहले घबराने के बजाय कुछ जरूरी सावधानियां बरतें. आइए जानते हैं, ऐसे समय क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बिल्कुल बचना चाहिए.

छत्ते को हाथ लगाने की गलती न करें

सम्बंधित ख़बरें

Soyabean Bhurji
रोज वही दाल-सब्जी खाना छोड़ें, अब बनाएं सोयाबीन की टेस्टी भुर्जी
hing jeera peas
बाजार की नमकीन छोड़िए, घर में 5 मिनट में बनाएं चटपटी हरी मटर
green chutney
क्या आपकी चटनी भी रंग छोड़ देती है? मिक्सी में डाल दें ये एक चीज
club kachori
उड़द दाल से बनाएं क्लब कचौड़ी, आलू की चटपटी सब्जी संग लगेगी टेस्टी
High Protein Laddoo
जरा से घी और मेवों से बनाएं प्रोटीन से भरपूर चने के टेस्टी लड्डू

सबसे पहले तो घर के बच्चों और पालतू जानवरों को उस जगह से दूर कर दें. छत्ते को डंडे से तोड़ना, पत्थर मारना या पानी डालना बिल्कुल न करें. ऐसा करने पर मधुमक्खियां भड़क सकती हैं और बड़ी संख्या में आप के ऊपर हमला भी कर सकती हैं. अगर छत्ता दरवाजे, खिड़की या घर के अंदर के पास है तो खुद उसे हटाने की बिल्कुल कोशिश न करें.

Advertisement

तेज खुशबू से मधुमक्खियों को दूर रखें

अगर किसी जगह पर अभी छत्ता नहीं बना है, लेकिन मधुमक्खियां बार-बार आ रही हैं, तो वहां पुदीना, सिट्रोनेला या दालचीनी जैसी तेज खुशबू वाली चीजें रख सकते हैं. क्योंकि इन सभी में से तेज स्मेल आती है, जो मधुमक्खियों को पसंद नहीं आती. इस वजह से वो दूरी बनाकर रखते हैं. ध्यान रखें, बने हुए छत्ते पर ये चीजें स्प्रे न करें. इससे मधुमक्खियां परेशान होकर हमला कर सकती हैं.

गार्डन को रखें साफ

मधुमक्खियां खासतौर पर गार्डन या बालकनी में अपना छत्ता बनाती हैं, इसलिए जितना हो इन जगहों पर मीठी चीजें, जूस, फल के छिलके या खाने का बचा हुआ सामान खुला नहीं छोड़ना चाहिए. कूड़ेदान को भी ढककर रखें. खाने की चीजों की स्मेल से कई तरह के कीड़े आसपास आ सकते हैं.

बड़े छत्ते के लिए एक्सपर्ट को बुलाएं

अगर आपने ध्यान नहीं दिया और मधुमक्खियों ने बड़ा छत्ता बना लिया है, तो उसे खुद हटाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें. किसी मधुमक्खी हटाने वाले एक्सपर्ट से संपर्क करें. वे जरूरी सुरक्षा सामान पहनकर छत्ते को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. इसका फायदा यह है कि मधुमक्खियां भी नहीं मरतीं और आपके घरवालों को डंक लगने का खतरा भी कम हो जाता है.

छत्ता हटने के बाद भी करें ये काम

Advertisement

छत्ता हटने के बाद उस जगह की अच्छी तरह से सफाई करनी जरूरी होती है. अगर छत्ता दीवार की दरार, छत के कोने या किसी खाली जगह में बना था, तो उस जगह को बंद करवा दें. खिड़की और रोशनदान पर बारीक जाली भी लगाई जा सकती है, ताकि मधुमक्खियां और दूसरे कीड़े आसानी से अंदर न आ सकें.

ये गलती बिल्कुल न करें

मधुमक्खियों के छत्ते पर आग, पेट्रोल, तेज केमिकल या कीटनाशक डालने की कोशिश न करें. इससे आग लगने और मधुमक्खियों के अचानक हमला करने का खतरा बढ़ सकता है. खासकर अगर छत्ता बड़ा है या घर के अंदर किसी दीवार में बना है, तो एक्सपर्ट की मदद लेना ही सबसे सुरक्षित तरीका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    How to Get Rid of Bees: घर की छत या बालकनी में बन गया मधुमक्खी का छत्ता? बिना मारे हटाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके |
    '2029 से पहले NDA के 21 राज्यों में लागू होगा UCC', अमित शाह का बड़ा ऐलान |
    Video: 'योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर विनती...', SSP ऑफिस पहुंचकर शूटर का सरेंडर |
    Bigg Boss 20 की कास्टिंग पर उठे सवाल, ट्रोलिंग पर पहली बार सलमान ने तोड़ी चुप्पी, मानी गलती? |
    Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी कल, जानें इस दिन चांद देखने से क्यों बचते हैं लोग |
    राघव चड्ढा पर अरविंद केजरीवाल का तंज- अब किसी को राज्यसभा भेजने से पहले 100 बार ठोक-बजाकर देखेंगे |
    ‘बाकी सब लैंड कर रहे, मेरी फ्लाइट क्यों नहीं?’ क्रू से भिड़ी महिला, वीडियो वायरल |
    हनुमान अंश बनाने वाली अनुप्रिया पहुंचीं कैंची धाम, बोलीं- एक गलतफहमी है... |
    चॉकलेट का लालच, फिर 6 साल की मासूम से दुष्कर्म... महाराष्ट्र में 60 वर्षीय बुजुर्ग गिरफ्तार |
    स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका के सामने रखी शर्त!
    Advertisement