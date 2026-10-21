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12वीं मंजिल पर फंसी मासूम, नीचे से स्टूल उठाकर बचाने पहुंचे लोग, दिल दहला देगा वीडियो

चीन के झांगपिंग शहर में 3 साल की बच्ची 12वीं मंजिल की खिड़की से बाहर लटक गई. बच्ची का सिर लोहे की जाली में फंस गया था. उसे बचाने के लिए पड़ोसी और सुरक्षा कर्मचारी तुरंत पहुंचे. लोगों ने स्टूल की मदद से बच्ची को सहारा देने की कोशिश की. बाद में दमकल विभाग की टीम ने बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला.

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. ( Photo: X/ @@Xiaoniu6161)
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. ( Photo: X/ @@Xiaoniu6161)

चीन में एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं. महज 3 साल की बच्ची 12वीं मंजिल पर बने फ्लैट की खिड़की के बाहर लटक गई. उसका सिर खिड़की पर लगी लोहे की जाली के बीच फंस गया था और उसका पूरा शरीर हवा में झूल रहा था. नीचे जमीन से काफी ऊंचाई पर फंसी बच्ची को देखकर आसपास के लोग घबरा गए. ऐसे में पड़ोसियों और बिल्डिंग के सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे बचाने की कोशिश शुरू की. यह घटना चीन के फुजियान प्रांत के झांगपिंग शहर की है. 17 अक्टूबर की सुबह करीब 7:48 बजे हुई इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में बच्ची को बचाने के लिए लोगों की कोशिशें दिखाई दे रही हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची खिड़की पर लगी लोहे की सुरक्षा जाली के बीच से बाहर निकल गई थी. इसी दौरान उसका सिर जाली के बीच फंस गया. वह दोनों हाथों से जाली को पकड़े हुए थी, जबकि उसका बाकी शरीर खिड़की के बाहर लटक रहा था. बच्ची इतनी ऊंचाई पर थी कि अगर उसका हाथ छूट जाता, तो बड़ा हादसा हो सकता था. आसपास रहने वाले लोगों की नजर उस पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई. एक निवासी ने बिल्डिंग के ग्रुप चैट में बच्ची की तस्वीरें भी भेजीं, ताकि जल्द से जल्द मदद पहुंच सके.

पड़ोसियों ने स्टूल लगाकर बच्ची को संभाला
बच्ची को लटकता देख बिल्डिंग के सुरक्षा कर्मचारी और वहां की देखरेख करने वाले लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे. वे बच्ची के फ्लैट के ठीक नीचे वाले फ्लैट में गए. वहां की खिड़की से दो लोगों ने बाहर झुककर एक स्टूल ऊपर की ओर उठाया, ताकि बच्ची के शरीर को सहारा मिल सके. यह काम आसान नहीं था, क्योंकि बच्ची 12वीं मंजिल पर लटकी हुई थी और नीचे की खिड़की से उसे सीधे पकड़ पाना मुश्किल था. ऐसे में लोगों ने स्टूल की मदद से उसे सहारा देने की कोशिश की, ताकि दमकल विभाग की टीम के पहुंचने तक बच्ची नीचे न गिर जाए.

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घर में अकेली थी बच्ची
रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय बच्ची के पिता काम पर गए हुए थे. उसकी मां बच्ची को सोता छोड़कर घर का सामान खरीदने बाहर गई थीं. इसी दौरान बच्ची खिड़की तक पहुंच गई और हादसा हो गया. सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. बच्ची तक पहुंचने के लिए उन्होंने फ्लैट का दरवाजा खुलवाया और अंदर जाने का रास्ता बनाया. इसके बाद टीम ने बच्ची को लोहे की जाली में फंसे होने से सुरक्षित बाहर निकाला. बच्ची को बचाने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मेडिकल जांच की गई. हालांकि, रिपोर्ट में उसकी सेहत को लेकर आगे की जानकारी नहीं दी गई है.

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यह घटना बताती है कि छोटे बच्चों को घर में अकेला छोड़ना कितना जोखिम भरा हो सकता है. बच्चे खेलते-खेलते खिड़की या बालकनी तक पहुंच सकते हैं. इसलिए घर में ऐसी जगहों पर मजबूत सुरक्षा इंतजाम करना और छोटे बच्चों पर लगातार नजर रखना बेहद जरूरी है.

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